Мерія Полтави на чолі з Мамаєм придбала нову Toyota Camry за мільйон

Виконавчий комітет Полтавської міської ради 11 квітня за результатами тендеру замовив ТОВ «Артсіті» новий легковий автомобіль Toyota Camry вартістю 980 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Автомобіль бізнес-класу має максимальну комплектацію Premium, в якій передбачена 6-ступінчаста автоматична коробка передач, малий шкіряний пакет з імітацією дерева, трьохзонний клімат-контроль з іонізацією повітря в салоні, підігрів передніх та задніх сидінь, люк з електроприводом, аудіо система з кольоровим багатофункціональним дисплеєм не менше 7 дюймів, навігація, дев’ять подушок безпеки.

У відкритих джерелах є інформація, що Toyota Camry Premium можна придбати за 983 тис грн. Ціни на Toyota Camry у базовій комплектації починаються від 743 тис грн.

Єдиним конкурентом ТОВ «Артсіті» на відкритих торгах було дніпропетровське ТОВ «Фірма «Алмаз Мотор, ЛТД» Олексія Шохи та Олександра Корнієнка. Його цінова пропозиція була вищою від переможця – 990 тис грн. Такою була очікувана вартість. «Артсіті» запропонував ціну, меншу від конкурента на 9,9 тис грн.

Харківський дилер Toyota «Артсіті» належить Олегу Топчію і росіянину Олександру Лалаяну, які також володіють ТОВ «Інтертранссервіс», ТОВ «Автоарт» і ТОВ «Арт-Лекс» (група компаній «Автоарт»). Директором фірми-переможця є Роман Унрау.

Раніше Лалаян мав 50% акцій ПрАТ «Страхова компанія «Гарантія Життя». Із 30 січня минулого року Нацкомфінпослуг позбавила цю фірму ліцензії на добровільне страхування життя, бо її контролював громадянин держави-агресора Росії.

Міським головою Полтави є Олександр Мамай, який балотувався під час виборів від партії «Совість України».

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