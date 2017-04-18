Котвіцького безкоштовно охороняє Нацполіція, Грановського – СБУ

Нардепа від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького, який до парламенту працював у бізнесі нинішнього міністра МВС Арсена Авакова, охороняє Національна поліція. Про це йдеться в розслідуванні Аліси Юрченко «Спецпризначенці для мільйонерів» для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

За підсумками 2016 року Котвіцький задекларував понад 470 млн грн. заощаджень, однак не користується платними послугами поліції охорони (колишня ДСО), а перебуває під безкоштовним захистом Нацполіції.

Як встановили журналісти програми, нардепа Котвіцького супроводжують два представники поліції. Ще щонайменше двоє поліцейських охороняють резиденцію під Харковом, якою користується народний депутат. Один з охоронців резиденції повідомив журналістам, що він є співробітником поліції особливого призначення.

У свою чергу Ігор Котвіцький на питання про те, скільки співробітників поліції задіяно в його охороні, відповів: «Один». Коли ж наступного дня журналісти зафіксували його у супроводі двох охоронців, Котвіцький стверджував, що журналістам здається, що охоронців двоє.

Єдина підстава для надання народним депутатам безкоштовної охорони силами правоохоронних органів – доведена загроза їхньому життю. В такому випадку охорона може надаватися за Законом «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (рішення приймається слідчим, прокурором або судом) або за Законом «Про Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» (за рішенням Президента на підставі подання Голови Верховної Ради або начальника Управління держохорони).

Ігор Котвіцький пояснює надання йому безкоштовної охорони поліцією замахом на нього. Співробітник поліції особливого призначення, який охороняє резиденцію, якою користується Котвіцький, зазначив, що охорона надана депутату «за рішенням суду».

У грудні 2016 р. харківський «Народний Фронт» повідомляв, що будинок під Харковом, яким користується Котвіцький, обстріляли з гранатомету. У тому ж повідомленні осередок політсили вимагав надати Котвіцькому державну охорону.

Журналісти програми відвідали маєток під Харковом, який в грудні начебто обстріляли з гранатомету. Жодних слідів обстрілу на резиденції наразі не помітно, а охоронець закритого котеджного містечка, в якому розташований цей маєток, зазначив, що у нього «не стріляють».

Крім того, раніше з відповіді голови СБУ Василя Грицака на запит народного депутат Сергія Лещенка стало відомо, що народний депутат від БПП Олександр Грановський з липня 2015 р. користується безкоштовною охороною від СБУ.

За підсумками 2016 р. Грановський задекларував майже мільйон доларів заощаджень.

У коментарі програмі Олександр Грановський пояснив, що користується охороною як свідок у кримінальному провадженні, однак відмовився уточнити жодні деталі цього провадження.

Грановський також запевняє, що не впливав на рішення СБУ щодо надання йому охорони.

Зазначимо, що рішення про здійснення заходів безпеки щодо учасників кримінального судочинства не приймаються автоматично. Народний депутат Вікторія Войціцька (Самопоміч), яку протягом півроку теж охороняла СБУ після замаху на неї, пояснює: щоб отримати охорону, їй довелося написати чимало звернень.

«Автоматично нічого не відбувалося, більше того, я дійсно писала відповідні звернення, – говорить Вікторія Войціцька. – І в Державну службу охорони, і на Президента України, і на Прем’єр-міністра, і на Голову Верховної Ради».



ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, МВС, Розкіш, Сервіс