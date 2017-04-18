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«Генерал-єнакієвські» розіграли 27 мільйонів на харчування дітей-чорнобильців Рівненщини

18 Квітня 2017

Управління соціального захисту населення Дубровицької РДА Рівненської області 10 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «Транс Логістик Центр» послуги з харчування дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 26,45 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року годуватимуть 6 398 школярів: 6-10 років – по 29,87 грн., 10-14 років – по 33,94 грн., 14-18 років – по 38,22 грн. на день.

Ціна пропозиції переможця в 27,31 млн грн. була на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 27,34 млн грн. Однак договір підписали на дещо меншу суму, тож зрештою формальна економія склала три відсотка.

Власником «Транс Логістик Центр» значиться Ганна Бутенко, яка була співзасновником ліквідованого ТОВ «Адмет-Груп» – одного з «генерал-єнакієвських» годувальників армії.

Єдиними конкурентом укотре було київське ТОВ «Час Мрій» донеччанки Марини Фартушної, причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону.

Ще торік фірма-конкурент належала Максиму Романову, який раніше керував нині ліквідованим ТОВ «Люкс Про Форм» з тієї ж групи Юри Єнакіївського.

У 2014 році засновником «Час Мрій» був Тарас Миколайович Єсик, який минулого року представляв «Транс Логістик Центр» на аналогічних тендерах управлінь соціального захисту населення інших РДА Рівненської області.

Резюме особи з таким ПІБ  розміщувалось на сайті пошуку роботи. Там зазначалося, що Тарас Єсик очолював відділ держзакупівель ТОВ «ЮА Апріорі» – єдина фірма з такою назвою зареєстрована в Миколаєві на Тетяна Камінську. Перед тим він також працював у ТОВ «Дари морів» і ТОВ «Смарт Менеджер». Також Єсик працював в Центральному територіальному департаменті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (07.2012 – 01.2013), Управлінні з матеріально-технічного забезпечення спортивних заходів Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України (03.2011 – 05.2011), Державному комітеті України з державного матеріального резерву (03.2007 – 09.2010).

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