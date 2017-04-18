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17.04.2017

«Труханівці» за 50 мільйонів відремонтують аварійну каналізацію курортної Аркадії за таємними цінами

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Росія віддає монополію на автогаз фірмам Курченка з харківсько-ДНРівським корінням, одна з яких вже фігурує у кримінальній справі

НАЗК заховало декларації підлеглих Луценка та Матіоса

Апеляція: слідчий суддя незаконно задовольнила скаргу адвоката Мартиненка по «атомній» справі НАБУ

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Оточення Журила розіграло 24 мільйони комбінату Журила на соду, дещо дорожчу від лютого

За рік хімія для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа у валюті подорожчала на 22%

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Федерація дзюдо України до Насірова: донецький авторитет і СБУ

18 Квітня 2017

Федерацію дзюдо України 18 квітня очолив хворий серцем Роман Насіров, якого НАБУ і САП прямо зараз підозрюють у нанесенні державі збитків на 2 мільярди гривень по справі газового барона Онищенка і тому наразі його відсторонено від керівництва Державною фіскальною службою. Цинізму ситуації додають «папєрєднікі» Насірова у спортивній федерації.

Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич – донецький авторитет на прізвисько «Нурік» очолював Федерацію дзюдо з 2013 року і до Насірова. Авторитетний «регіонал» за часів Януковича натенедерив в Міноборони та «Укрзалізниці» через фірму «Екоойл» щонайменше 2,37 млрд грн. по завищеним цінам.

Сівкович Володимир Леонідович – нардеп від Партії регіонів керував українським дзюдо з 2007 року і до Нуркаллаєва. Партнер нардепа від «Нарфронту» Княжицького, спонсор «Свободи», розгонщик Майдану та авіавласник, чий зв’язок зі спецслужбами і яких країн та торгівлею зброєю офіційно так і недоведено.

Деркач Леонід Васильович – очолив федерацію дзюдо у 1998, коли став головою СБУ. Після Кучми і «касетного скандалу» зберігав свій вплив, завдяки якому його син Андрій Деркач став нардепом від Партії регіонів і деякий час контролював «Енергоатом».

Блог від: Юрій Ніколов

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