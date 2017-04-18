Чиновників Кернеса підозрюють у привласненні коштів на реконструкції вуличного освітлення за 4 мільйони

Поліція підозрює службових осіб департаменту комунального господарства Харківської міськради (ХМР), управління з будівництва, ремонту та реконструкції ХМ та працівників ТОВ «Харківспецелектромонтаж» у привласненні бюджетних коштів під час реконструкції мереж зовнішнього освітлення. Про це свідчить ухвала Київського районного суду м. Харкова від 5 квітня.

За даними слідства, у грудні 2016 року департамент комунального господарства, а також управління з будівництва, ремонту та реконструкції ХМР замовили «Харківспецелектромантаж» ремонт та реконструкцію мереж зовнішнього освітлення м. Харкова по вул. Кибальчича, Полтавський Шлях, Академіка Проскури, Достоєвського, Хотомлянській, Білгородському шосе, тощо.

Загальна сума договорів складає понад 4,2 млн грн. На підставі актів виконаних робіт наприкінці грудня 2016 року фірмі було сплачено 3,5 млн грн.

За інформацією СБУ, посадові особи «Харківспецелектромонтаж» внесли до договорів та актів виконаних робіт неправдиві відомості, що призвело до безпідставного витрачення бюджетних коштів. Крім того, реконструкцію освітлення до цього часу не виконано в повному обсязі.

Слідчі також з’ясували, що отримані від міськради кошти «Харківспецелектромонтаж» перерахував фіктивним фірмам: ТОВ «Апітрейдс» та ТОВ «Смарт лайт групп». На цих двох фірмах відсутні основні засоби та офіційно працевлаштована одна особа.

Суд надав слідчім СВ Київського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області, які розслідують кримінальне провадження № 42017221080000024 від 31.01.2017, доступ до банківських рахунків «Харківспецелектромантаж».

Засновниками ТОВ «Харківспецелектромантаж» є Владислав Синиця та Ігор Сніткін, керівник Андрій Моргун. Синиця та Сніткін також вказані співвласниками ТОВ «Харківське спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство» та ТОВ «Інтерго». Синиця ще є співзасновником ТОВ «Рубікон СВ».

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