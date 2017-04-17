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«Труханівці» за 50 мільйонів відремонтують аварійну каналізацію курортної Аркадії за таємними цінами

17 Квітня 2017

Управління капітального будівництва Одеської міської ради 11 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «Ростдорстрой» капітальний ремонт Новоаркадійського колектору за 49,60 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 р. колектор мають відремонтувати на ділянці від вулиці Генуезької, 36 до кінцевого випуску. Кошториси і підсумкова відомість ресурсів не були опубліковані, тому ціни на матеріали неможливо порівняти з ринковими цінами на предмет завищення. Гарантійний строк на роботи становить 15 років.

На заробітну плату піде 683 тис грн., тобто майже півтора відсотка від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,2% – 102 тис грн.

«Ростдорстрой» входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова.

Дорожчим конкурентом було одеське ТОВ «Будмонтаж – 29» Володимира Біляєва, Тетяни Прощеваєвої та Валі Странської, яке входить у ВО «Чорноморпромтехмонтаж». Раніше співзасновником був один з кінцевих бенефіціарів того ж об’єднання Денис Олегович Булдаков – екс-депутат Комінтернівської райради від Партії регіонів, який нібито виїхав у РФ. Біженець із такими ПІБ фігурував у російському судовому реєстрі.

ТОВ «Арт Білдінг Групп» і ПАТ «Київметробуд» пропонували на три відсотки нижчі ціни, але їх відхилили. Перша фірма не сплатила забезпечення, а друга не принесла підтвердження залучення бетононасосу, копії трудових книжок двох працівників та свідоцтв про реєстрацію трьох із шести самоскидів.

Відхилений «Київметробуд» звертав увагу, що «Ростдорстрой» не завантажив документи про необхідні характеристики предмету закупівлі з вартістю окремих робіт, розрахунок договірної ціни, локальний кошторис і відомості ресурсів та не вказав, що заступник директора і начальник виробничо-технічного відділу працюють за сумісництвом. Замовник відповів: «Пропозиція знаходиться на розгляді».

Довідково:

Нагадаємо, у 2013 році при ремонті магістральної частини системи водовідведення Південного басейну каналізації Одеси відключили каналізаційно-насосну станцію та провели очищення напірного колектора. Під час робіт неочищені каналізаційні стоки надходили безпосередньо в акваторію Чорного моря в районі пляжу Аркадія. Всього у воду потрапило 21 тис куб м каналізаційних стоків, забруднивши поверхневі води.

У 2016 році біля клубу «Ібіца» у тому ж районі після зливи стоки теж текли прямо в море.

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