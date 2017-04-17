Суд дозволив підлеглим Кличка не платити Бродському 3 мільйони за незмонтовані баскетбольні щити

Господарський суд м. Києва відмовив в задоволенні позову ТОВ «Група Венето» про стягнення з Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 2,93 млн грн. Таке рішення суд прийняв 23 березня.

В листопаді 2016 року Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Київської міської ради провів тендер на встановлення на встановлення 330 баскетбольних щитів в 55 загальноосвітніх школах столиці.

Мова йшла про встановлення в спортзалах по 2 основні щити та 4 бокових-тренувальних. Договором було передбачено постачання в київські школи 110 щитів з органічного скла розміром 1800*1050 мм, та 220 щитів 1200*900мм. Середня вартість більших щитів за договором – 13 673 грн./шт, менших – 8436 грн./шт. У відкритих джерелах аналогічний товар коштує мінімум на 10% дешевше.

Переможцем торгів було визнане ТОВ «Група Венето», з яким уклали угоду вартістю 3,36 млн грн.

Щити потрібно було встановити наступного місяця до 28 грудня.

Після підписання угоди управління перерахувало фірмі 0,43 млн грн. До цього сторони узгодили прийняття 14 комплектів.

В суді «Група Венето» заявила, що повністю встановила всі щити до 28 грудня, на підтвердження цього надала 55 актів прийому-передачі товару. А тому вимагала їй виплатити решту суми по контракту – 2,93 млн грн.

Суд встановив, що в останній день дії договору фірма зізналася, що обіцяні баскетбольні щити нею не змонтовані і пообіцяла це зробити в січні. Наступного дня фірма написала нового листа, яким запропонувала розірвати договір та вивезти спорядження зі шкіл.

Суд вирішив, що надані «Група Венето» акти приймання товару не свідчать про виконання фірмою умов договору, а тому у задоволенні позову відмовив.

Власником «Група Венето» є Світлана Бродська, дружина екс-голові Держпідприємництво та колишній лідер політичної партія «Яблуко». Бродський займає посаду президента Федерації баскетболу України.

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