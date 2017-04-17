Оточення Святаша вкотре розіграло 42 мільйон на шкільні автобуси для Сумщини

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 12 квітня за результатами тендеру замовив ТОВ «Радіал-Україна» шкільних автобусів на 41,73 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 10 серпня поставлять 29 шкільних автобусів АС-Р 4234 «Мрія» із дизельними двигунами екологічного стандарту Євро-5 по 1,44 млн грн.

Виробником значиться харківське ТОВ «Виробниче об’єднання «Авто-Холдінг», гарантійний строк складає два роки.

Ціна угоди на 0,08% нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 41,76 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було Іноземне підприємство «АІС-Полтава», причому обидві фірми жодного разу не знижували ціни під час аукціону.

Також на тендер прийшло ПрАТ «Чернігівський автозавод» із корпорації «Еталон». Його не допустили до аукціону, бо воно пропонувало автобуси Євро-4 замість Євро-5, випущені не раніше 2015 р. замість не раніше 2016 р.

Засновником київської «Радіал-Україна» є ТОВ «Гармонія» харків’янина Владислава Кулікова. «Гармонія» прописана в Києві по пров. Балтійському, 20 разом із ТОВ «Група компаній «АІС». Останнє пов’язане з нардепом Дмитром Святашем (раніше – Партія регіонів, зараз – «Відродження») та екс-нардепом від Партії регіонів Василем Поляковим. Куліков раніше керував ПІІ «Автоінвестстрой-Брок» і ТОВ «АІС-Моторс» з тієї ж групи.

Фірму-суперника «АІС-Полтава» записано на Сергія Труша і Андрія Цюрупу, який у 2015 р. йшов у Полтавську облраду від партії «Сила людей». Директором є Вадим Вашак, який керував ПІІ «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Полтава» Олега Шаблатовича – бізнес-партнера дружини Святаша Лариси по «ВО «Авто-Холдінг».

Нагадаємо, поліція підозрює посадовців ДП «Український центр сертифікації та захисту споживачів» та низки приватних структур у фальсифікації даних про відповідність екологічним нормам шкільних автобусів, які закуповують освітяни України.

Самі автобуси АС-Р 4234 «Мрія» виробляються на російським ТОВ «Павловський автобусний завод», яке входить до сфери управління ТОВ «Російські автобуси – Група ГАЗ». Слідство встановило, що далі для розмитнення техніки на території України посадовці «ПАЗ» надають сертифікати з неправдивими даними. А саме, вказуються, що їх техніка відповідає екологічним вимогам «Євро-5», бо автобуси з нижчими показниками екологічних норм з 1 січня в Україну імпортувати заборонено. Саме на підставі цих даних «ВО «Авто-Холдінг» ввозить автобуси і переоснащує їх під шкільні.

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