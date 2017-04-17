НОВИНИ

17.04.2017

«Труханівці» за 50 мільйонів відремонтують аварійну каналізацію курортної Аркадії за таємними цінами

Суд дозволив підлеглим Кличка не платити Бродському 3 мільйони за незмонтовані баскетбольні щити

«Енергоатом» застрахувався у ядерного пулу за 186 мільйонів

Оточення Святаша вкотре розіграло 42 мільйон на шкільні автобуси для Сумщини

14.04.2017

Росія віддає монополію на автогаз фірмам Курченка з харківсько-ДНРівським корінням, одна з яких вже фігурує у кримінальній справі

НАЗК заховало декларації підлеглих Луценка та Матіоса

Апеляція: слідчий суддя незаконно задовольнила скаргу адвоката Мартиненка по «атомній» справі НАБУ

Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші

Директора філії «Укртрансгазу» прокуратура вважає причетним до виводу 340 мільйонів через тендери

Оточення Журила розіграло 24 мільйони комбінату Журила на соду, дещо дорожчу від лютого

За рік хімія для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа у валюті подорожчала на 22%

Одесити розділили з «укропівцем» два мільярди на дороги Дніпропетровщини

«Приватбанк» під час рефінансування НБУ роздав невигідні кредити пов’язаним фірмам, що призвело до 370 мільйонів боргу – ГПУ

Одесити відкликали скаргу в АМКУ щодо відеонагляду на «Євробаченні» за 16 мільйонів від дружини екс-голови СБУ

У ДУСі та Харкові замовили орнігіл в півтора рази дорожче ніж у Сумах

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Оточення Святаша вкотре розіграло 42 мільйон на шкільні автобуси для Сумщини

17 Квітня 2017

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 12 квітня за результатами тендеру замовив ТОВ «Радіал-Україна» шкільних автобусів на 41,73 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 10 серпня поставлять 29 шкільних автобусів АС-Р 4234 «Мрія» із дизельними двигунами екологічного стандарту Євро-5 по 1,44 млн грн.

Виробником значиться харківське ТОВ «Виробниче об’єднання «Авто-Холдінг», гарантійний строк складає два роки.

Ціна угоди на 0,08% нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 41,76 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було Іноземне підприємство «АІС-Полтава», причому обидві фірми жодного разу не знижували ціни під час аукціону.

Також на тендер прийшло ПрАТ «Чернігівський автозавод» із корпорації «Еталон». Його не допустили до аукціону, бо воно пропонувало автобуси Євро-4 замість Євро-5, випущені не раніше 2015 р. замість не раніше 2016 р.

Засновником київської «Радіал-Україна» є ТОВ «Гармонія» харків’янина Владислава Кулікова. «Гармонія» прописана в Києві по пров. Балтійському, 20 разом із ТОВ «Група компаній «АІС». Останнє пов’язане з нардепом Дмитром Святашем (раніше – Партія регіонів, зараз – «Відродження») та екс-нардепом від Партії регіонів Василем Поляковим. Куліков раніше керував ПІІ «Автоінвестстрой-Брок» і ТОВ «АІС-Моторс» з тієї ж групи.

Фірму-суперника «АІС-Полтава» записано на Сергія Труша і Андрія Цюрупу, який у 2015 р. йшов у Полтавську облраду від партії «Сила людей». Директором є Вадим Вашак, який керував ПІІ «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Полтава» Олега Шаблатовича – бізнес-партнера дружини Святаша Лариси по «ВО «Авто-Холдінг».

Нагадаємо, поліція підозрює посадовців ДП «Український центр сертифікації та захисту споживачів» та низки приватних структур у фальсифікації даних про відповідність екологічним нормам шкільних автобусів, які закуповують освітяни України.

Самі автобуси АС-Р 4234 «Мрія» виробляються на російським ТОВ «Павловський автобусний завод», яке входить до сфери управління ТОВ «Російські автобуси – Група ГАЗ». Слідство встановило, що далі для розмитнення техніки на території України посадовці «ПАЗ» надають сертифікати з неправдивими даними. А саме, вказуються, що їх техніка відповідає екологічним вимогам «Євро-5», бо автобуси з нижчими показниками екологічних норм з 1 січня в Україну імпортувати заборонено. Саме на підставі цих даних «ВО «Авто-Холдінг» ввозить автобуси і переоснащує їх під шкільні.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші
14 Квітня 2017

Навіть якщо ви не бачите рішення АМКУ – завантажуйте документи в «Прозорро»
27 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

17.04.2017

Одеса «Труханівці» за 50 мільйонів відремонтують аварійну каналізацію курортної Аркадії за таємними цінами

Київ Суд дозволив підлеглим Кличка не платити Бродському 3 мільйони за незмонтовані баскетбольні щити

Суми Оточення Святаша вкотре розіграло 42 мільйон на шкільні автобуси для Сумщини

14.04.2017

Харків Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші

Суми За рік хімія для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа у валюті подорожчала на 22%

Дніпро Одесити розділили з «укропівцем» два мільярди на дороги Дніпропетровщини

13.04.2017

Полтава Лохвицький інтернат замовив у комунальній аптеці верошпірон вчетверо дорожчий від МОЗівського рівня

Київщина Медзаклади на Київщині вподобали найдорожчий кофеїн

12.04.2017

Дніпро Криворізька лікарня домовилася з комунальними фармацевтами про платифілін вдвадорога

Львів Фаворит «Укртрансгазу» виграв 99 мільйонів «Укргазвидобування» на установки осушки газу

Херсон Херсонський губернатор виділив 30 гектарів фірмі свого помічника

Дніпро Екс-заступник Коломойського виграв 97 мільйонів рідного департаменту ОДА на вулицю Кривого Рогу

11.04.2017

Вінниця Прибуток екс-нардепа з 44 мільйонів за ремонт військових літаків – удвічі вищий від зарплат робочих

Київщина Прокуратура перевірить довідку промислової палати, використану для отримання півмільйона відкату

Київ Статки прокурора Дмитруня перевірятиме прокуратура, у якій працює його дружина

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ