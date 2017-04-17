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«Енергоатом» застрахувався у ядерного пулу за 186 мільйонів

17 Квітня 2017

ДП «НАЕК «Енергоатом» 12 квітня уклав угоду з ПАТ «Просто-Страхування» про обов’язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду в 2017 році. Вартість угоди склала 185,83 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Тендер провели за переговорною процедурою, бо «Просто-Страхування» є уповноваженою компанією об’єднання українських страховиків «Ядерний страховий пул».

Зараз до пулу, створеного у 2003 р., входять 27 компаній, чиї активи покривають 27 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ) зі 150 млн, передбачених Законом України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення». Решту перестрахують у 18 іноземних пулах.

За нинішньою угодою, страхова сума становить 150 млн СПЗ, страховий тариф – 3,38% від страхової суми, а страховий платіж – 5,07 млн СПЗ, що еквівалентно 185,83 млн грн. за курсом НБУ на 2 березня. Оплату проведуть чотирма платежами по 1,27 млн СПЗ до 15 травня, 10 серпня і 10 листопада 2017 р. та 10 лютого 2018 р.

«Просто-Страхування», яким керує Ігор Крашенінніков, до січня належало кіпрській фірмі «Астровей Лімітед» («Astroway Limited»). Нинішній власник у Smida не вказаний.

Раніше кінцевими бенефіціарами значилися Сергій та Микола Саркісови – президент і віце-президент російської компанії «РЕСО-Гарантия» з групи «РЕСО», учасником якої раніше була й сама українська фірма. Саркісови входять у список 200 найбагатших бізнесменів Росії за версією «Forbes». Наприкінці 2016 р. вони були переобрані членами наглядової ради «Просто-Страхування».

У березні Печерський районний суд Києва заарештував головний офіс «Просто-Страхування». Нацполіція з жовтня 2015 р. розслідує спробу заволодіння часткою фізособи у ТОВ «Інвестиційний консалтинг» іншими двома фізособами. За даними слідства, останні є бенефіціарами «Просто-Страхування». Нещодавно арешт був знятий.

Нагадаємо, торік атомники страхували ядерну шкоду у «Просто-Страхування» за 184,01 млн грн., у 2015 р. – у ПрАТ Страхова компанія «Арма», а до того – у ПАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна», яка донедавна належала російському ЗАТ «ІнВест-Поліс» – дочірній фірмі СПАТ «Інгосстрах».

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