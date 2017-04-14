За рік хімія для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа у валюті подорожчала на 22%

ПАТ «Сумихімпром» 12 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «Титан України» тригідрат оксиду алюмінію за 34,30 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 2 тис тонн піску тригідрату оксиду алюмінію вологого по 17 148 грн./т ($638 по курсу) у перерахунку на 100% Al2O3. Договір передбачає оплату протягом півроку після поставки.

У лютому 2016 року підприємство купило цю речовину по 13 493 грн., що тоді дорівнювало $495. Відтак у доларовому еквіваленті за рік ціна зросла на 22%.

Нині у відкритих джерелах хімікат можна знайти у продажу без урахування доставки за гуртовою ціною 15 тис грн. (невідомо, з ПДВ чи без).

Фірма «Титан України» раніше була записана на Миколу Миколайовича Михайлова. Особа з таким ПІБ відома як помічник народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Нечаєва, який був головою правління ЗАТ «Кримський Титан» Дмитра Фірташа. Нині «Титан України» оформлено на кіпрську компанію «Фебрі Трейдінг Лімітед», а директором є Петро Дишловий.

Усього з 2010 року переможець разом зі своєю Запорізькою філією виграв тендерів на 2,58 млрд грн.

Єдиним конкурентом було дніпровське ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» Андрія і Лариси Зінухових, Романа Токмачова, Євгенія Половнікова та Інни Цуненко. Вони також володіли ТОВ «ТД Реагент», яке у 2010-2012 роках виграло тендерів на 69,31 млн грн. Зараз цю фірму зареєстровано в Мукачеві на кримчанина Аркадія Щупляка.

Крім того, Половніков і Зінухова були власниками нині ліквідованого ТОВ «Борпродукт».

Сам «ІЦ «Реагент» з 2010 року отримав держпідрядів на 95,27 млн грн.

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