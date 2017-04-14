Росія віддає монополію на автогаз фірмам Курченка з харківсько-ДНРівським корінням, одна з яких вже фігурує у кримінальній справі

Три компанії, які при підтримці російської влади можуть стати монополістами на поставки російського скрапленого газу в Україну, пов’язані з рідною Сергію Купченку Харівською областю. Про це свідчать дані ЄДРЮО.

За даними джерел «OilNews», біглий Сергій Курченко знамагається стати монопольним постачальником російського автогазу в Україну.

«Було озвучено, що дозволи Федеральної служби з технічного та експортного контролю (ФСТЕК) будуть видаватися на поставку газу тільки трьом українським компаніям», – повідомило джерело про результати наради під головуванням заступника міністра енергетики РФ Кирила Молодцова 12 квітня.

Цими постачальниками визначено ТОВ «Оіл трейд груп», ТОВ «Нафтопродукт трейдинг» і ТОВ «Перспектива трейдгруп».

ТОВ «Оіл трейд груп» зі статутним капіталом 1 тис грн. прописано у Києві по вул. Генерала Наумова, 3 (це промислова зона шиномонтажом). Засновником є Вікторія Панаріна з Харкова.

ТОВ «Перспектива трейдгруп» прописана у будівлі Соломонова університету в Києві по вул. Шолуденка, 1б. Фірма зі статутником 1 тис грн. записана на Світлану Глущенко з Харкова.

ТОВ «Нафтопродукт трейдинг» зі статутним капіталом 5,99 млн грн прописано по вул. Івана Мазепи, 3, офіс 174 (поруч з метро «Арсенальна»). Засновником вказано компанію «Сілвер прайм інк лімітед» з Гонконгу. Бенефіціар у ЄДРЮО не вказаний. За даними російського «Комерсанту«, бенефіціаром є Дмитро Крикберг, член набсовета Одеського НПЗ у період, коли завод контролював Курченко. Раніше бенефіціаром гонконгської фірми була Валентина Мора, замголови правління медіагрупи UMH Курченка.

Директором ТОВ «Нафтопродукт трейдинг» є Андрій Покосенко с смт Покотилівка Харківської області. Першим засновником цієї фірми у 2014 році був Дмитро Горбунов з окупованої терористами ДНР Макіївки.

Ця фірма стала відома раніше. У січні «Економічна правда« з посиланням на джерело в СБУ повідомила, що фірми «Нафтопродукт Трейдинг» і «НП-Трейдинг» фігурують у досудовому розслідуванні за фактом зловживання службовим становищем співробітників енергетичної митниці ДФС України. Вони підозрюються в змові з групою компаній, для яких протягом 2015-2016 рр. штучно занижували ставки акцизного збору шляхом маніпуляцій з кодами товарів.

За даними ЕП, для них енергомитниця фактично проводила підміну кодів УКТ ЗЕД на імпортовану продукцію, що дозволяло застосовувати мінімальні ставки акцизного збору і митних платежів.

Таким чином, наприклад, під виглядом дистилятів і газойлів з вмістом сірки не більше 0,001% ввозилися дистиляти та газойлі з вмістом сірки більше 0,1%. Різниця ставки акцизу між першими і другими – 30,5 євро/т, що фактично було чистим прибутком організаторів схеми.

Безпосереднім декларуванням товарів від імені «НП-Трейдинг» і «Нафтопродукт Трейдинг» займалося ТОВ «Системс Логістик Менеджмент» (Київська обл).

Поставки товарів на адресу цих компаній здійснювалися за так званими «непрямими» контрактами – через ряд компаній-посередників.

За інформацією ЕП, головним управлінням «К» СБУ також розслідується справа за фактом фінансування тероризму, в якій «НП-Трейдинг» і «Нафтопродукт Трейдинг» фігурують в якості компаній, через які здійснюється матеріальне забезпечення «ДНР» та «ЛНР».

За даними СБУ, «НП-Трейдинг» і «Нафтопродукт Трейдинг» асоційовані з групою компаній «СЄПЕК» Сергія Курченка.

Раніше повідомлялося, що Курченко почав займатися торгівлею вугілля з окупованих територій Луганської області.

Нагадаємо, виходець з Харківщини Сергій Курченко за часів Януковича контролював майже всі поставки скрапленого газу в Україну. Після втечі Януковича він також втік до Росії. Зараз Курченко нібито є постачальником палива для ДНР і ЛНР.

У свою чергу Росія кілька днів тому зупинила поставки автогазу в Україну, що вже спричинило подорожчання палива.

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