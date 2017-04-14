НОВИНИ

14.04.2017

Росія віддає монополію на автогаз фірмам Курченка з харківсько-ДНРівським корінням, одна з яких вже фігурує у кримінальній справі

НАЗК заховало декларації підлеглих Луценка та Матіоса

Апеляція: слідчий суддя незаконно задовольнила скаргу адвоката Мартиненка по «атомній» справі НАБУ

Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші

Директора філії «Укртрансгазу» прокуратура вважає причетним до виводу 340 мільйонів через тендери

Оточення Журила розіграло 24 мільйони комбінату Журила на соду, дещо дорожчу від лютого

За рік хімія для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа у валюті подорожчала на 22%

Одесити розділили з «укропівцем» два мільярди на дороги Дніпропетровщини

«Приватбанк» під час рефінансування НБУ роздав невигідні кредити пов’язаним фірмам, що призвело до 370 мільйонів боргу – ГПУ

Одесити відкликали скаргу в АМКУ щодо відеонагляду на «Євробаченні» за 16 мільйонів від дружини екс-голови СБУ

У ДУСі та Харкові замовили орнігіл в півтора рази дорожче ніж у Сумах

13.04.2017

Генпрокурор опівночі у готелі зустрівся з Ложкіним і Третьяковим по «чоловічим» справам

Лохвицький інтернат замовив у комунальній аптеці верошпірон вчетверо дорожчий від МОЗівського рівня

«Народний фронт» платить за офіс сестрі Яценка з Тендерної палати

Прибуток Краснова з 68 мільйонів за ремонт колійних машин «Укрзалізниці» у 2-4 рази вищий від зарплат робочих

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Росія віддає монополію на автогаз фірмам Курченка з харківсько-ДНРівським корінням, одна з яких вже фігурує у кримінальній справі

14 Квітня 2017

Три компанії, які при підтримці російської влади можуть стати монополістами на поставки російського скрапленого газу в Україну, пов’язані з рідною Сергію Купченку Харівською областю. Про це свідчать дані ЄДРЮО.

За даними джерел «OilNews», біглий Сергій Курченко знамагається стати монопольним постачальником російського автогазу в Україну.

«Було озвучено, що дозволи Федеральної служби з технічного та експортного контролю (ФСТЕК) будуть видаватися на поставку газу тільки трьом українським компаніям», – повідомило джерело про результати наради під головуванням заступника міністра енергетики РФ Кирила Молодцова 12 квітня.

Цими постачальниками визначено ТОВ «Оіл трейд груп», ТОВ «Нафтопродукт трейдинг» і ТОВ «Перспектива трейдгруп».

ТОВ «Оіл трейд груп» зі статутним капіталом 1 тис грн. прописано у Києві по вул. Генерала Наумова, 3 (це промислова зона шиномонтажом). Засновником є Вікторія Панаріна з Харкова.

ТОВ «Перспектива трейдгруп» прописана у будівлі Соломонова університету в Києві по вул. Шолуденка, 1б. Фірма зі статутником 1 тис грн. записана на Світлану Глущенко з Харкова.

ТОВ «Нафтопродукт трейдинг» зі статутним капіталом 5,99 млн грн прописано по вул. Івана Мазепи, 3, офіс 174 (поруч з метро «Арсенальна»). Засновником вказано компанію «Сілвер прайм інк лімітед» з Гонконгу. Бенефіціар у ЄДРЮО не вказаний. За даними російського «Комерсанту«, бенефіціаром є Дмитро Крикберг, член набсовета Одеського НПЗ у період, коли завод контролював Курченко. Раніше бенефіціаром гонконгської фірми була Валентина Мора, замголови правління медіагрупи UMH Курченка.

Директором ТОВ «Нафтопродукт трейдинг» є Андрій Покосенко с смт Покотилівка Харківської області. Першим засновником цієї фірми у 2014 році був Дмитро Горбунов з окупованої терористами ДНР Макіївки.

Ця фірма стала відома раніше. У січні «Економічна правда« з посиланням на джерело в СБУ повідомила, що фірми «Нафтопродукт Трейдинг» і «НП-Трейдинг» фігурують у досудовому розслідуванні за фактом зловживання службовим становищем співробітників енергетичної митниці ДФС України. Вони підозрюються в змові з групою компаній, для яких протягом 2015-2016 рр. штучно занижували ставки акцизного збору шляхом маніпуляцій з кодами товарів.

За даними ЕП, для них енергомитниця фактично проводила підміну кодів УКТ ЗЕД на імпортовану продукцію, що дозволяло застосовувати мінімальні ставки акцизного збору і митних платежів.

Таким чином, наприклад, під виглядом дистилятів і газойлів з вмістом сірки не більше 0,001% ввозилися дистиляти та газойлі з вмістом сірки більше 0,1%. Різниця ставки акцизу між першими і другими – 30,5 євро/т, що фактично було чистим прибутком організаторів схеми.

Безпосереднім декларуванням товарів від імені «НП-Трейдинг» і «Нафтопродукт Трейдинг» займалося ТОВ «Системс Логістик Менеджмент» (Київська обл).

Поставки товарів на адресу цих компаній здійснювалися за так званими «непрямими» контрактами – через ряд компаній-посередників.

За інформацією ЕП, головним управлінням «К» СБУ також розслідується справа за фактом фінансування тероризму, в якій «НП-Трейдинг» і «Нафтопродукт Трейдинг» фігурують в якості компаній, через які здійснюється матеріальне забезпечення «ДНР» та «ЛНР».

За даними СБУ, «НП-Трейдинг» і «Нафтопродукт Трейдинг» асоційовані з групою компаній «СЄПЕК» Сергія Курченка.

Раніше повідомлялося, що Курченко почав займатися торгівлею вугілля з окупованих територій Луганської області.

Нагадаємо, виходець з Харківщини Сергій Курченко за часів Януковича контролював майже всі поставки скрапленого газу в Україну. Після втечі Януковича він також втік до Росії. Зараз Курченко нібито є постачальником палива для ДНР і ЛНР.

У свою чергу Росія кілька днів тому зупинила поставки автогазу в Україну, що вже спричинило подорожчання палива.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші
14 Квітня 2017

Навіть якщо ви не бачите рішення АМКУ – завантажуйте документи в «Прозорро»
27 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

14.04.2017

Харків Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші

Суми За рік хімія для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа у валюті подорожчала на 22%

Дніпро Одесити розділили з «укропівцем» два мільярди на дороги Дніпропетровщини

13.04.2017

Полтава Лохвицький інтернат замовив у комунальній аптеці верошпірон вчетверо дорожчий від МОЗівського рівня

Київщина Медзаклади на Київщині вподобали найдорожчий кофеїн

12.04.2017

Дніпро Криворізька лікарня домовилася з комунальними фармацевтами про платифілін вдвадорога

Львів Фаворит «Укртрансгазу» виграв 99 мільйонів «Укргазвидобування» на установки осушки газу

Херсон Херсонський губернатор виділив 30 гектарів фірмі свого помічника

Дніпро Екс-заступник Коломойського виграв 97 мільйонів рідного департаменту ОДА на вулицю Кривого Рогу

11.04.2017

Вінниця Прибуток екс-нардепа з 44 мільйонів за ремонт військових літаків – удвічі вищий від зарплат робочих

Київщина Прокуратура перевірить довідку промислової палати, використану для отримання півмільйона відкату

Київ Статки прокурора Дмитруня перевірятиме прокуратура, у якій працює його дружина

10.04.2017

Миколаїв Кіпріоти зариють у дно Миколаївського морпорту 123 мільйони через недоліки паперів дешевших учасників

09.04.2017

Київ Каналізація біля «Урочища Совки» від партнерів доньки «ударівця» подорожчала до 179 мільйонів

Дніпро Голова села заплатив підконтрольній фірмі за ремонт центру адмінпослуг вп’ятеро більше, ніж вона зробила

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ