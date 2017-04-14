Оточення Журила розіграло 24 мільйони комбінату Журила на соду, дещо дорожчу від лютого

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Філія «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 11 квітня за результатами тендеру замовила ТОВ «Імекс Мінералс» карбонат кальцію на 24,38 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 2 700 т кальцинованої соди марки Б вищого або першого сорту по 9 028 грн. за тонну.

У лютому комбінат замовив її у цього ж постачальника на 6% дешевше – по 8 525 грн./т.

Натомість у травні 2015 року її купували по 9 240 грн./т.

Власником і директором «Імекс Мінералс» зі статутним капіталом 1 тис грн. є Олексій Бондаренко із с. Чайки Київської обл. За словами нині відстороненого керівника ОГХК Руслана Журила, це інжинірингова компанія, що шукає і наймає субпідрядників.

Вона була створена наприкінці 2014 року, коли Журило очолив ОГХК. Відтоді фірма отримала підрядів філій «Вільногірський ГМК» та «Іршанський ГЗК» на 600,63 млн грн.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура у вересні 2015 року порушила кримінальне провадження за фактом незаконного видобування корисних копалин службовими особами ОГХК. Слідство отримало дозвіл суду на вилучення документів ОГХК та його контрагентів, у тому числі «Імекс мінералс».

Нині єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Світ Сталі» Наталії Кирильчук. Директором є Олена Бойко – партнерка екс-директора СхідГЗК Сергія Дробота по ТОВ «Юридично-консалтингова компанія «Астрея». У 2014 р. Дробот отримав підвищення і очолив ДК «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.

У 2015 р. суперник почав вигравати тендери філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Це теж почалося після того, як Руслана Журила наприкінці 2014 р. призначили директором ОГХК.

Крім того, ТОВ «Торгівельний двір «Українська товарна спілка» Володимира і Валентини Баранівських не допустили до аукціону через відсутність інформації про необхідні характеристики предмету закупівлі. Ця фірма продає кальциновану соду на сайті по 7-10 тис грн./т із ПДВ.

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