Одесити відкликали скаргу в АМКУ щодо відеонагляду на «Євробаченні» за 16 мільйонів від дружини екс-голови СБУ

ТОВ «Седна Н» відкликало скаргу на порушення ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» порядку проведення процедури закупівлі обладнання системи відеонагляду для забезпечення безпеки та охорони на пісенному конкурсі «Євробачення – 2017». Про це повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

Скаржник назвав таку причину відкликання: «Усвідомлення значення даного проекту для іміджу України у світі і критичної неможливості провести новий тендер з даного питання у стислі терміни». Відтак адмінколегія припинила розгляд скарги, засідання щодо якого мало відбутися 24 квітня.

Як писали «Наші гроші», у березні відкриті торги НСТУ щодо відеонагляду виграло ТОВ «ЕсАй Біс» із ціною 15,52 млн грн. Деякі ціни первинної пропозиції перевищували ринкові ціни. Згодом тендер, проведений для попереднього відбору підрядника, відмінили. Тепер із його переможцем планують за скороченою переговорною процедурою укласти угоду вартістю 14,26 млн грн., що на 8% дешевше.

Чотирьох дешевших на 19-38% учасників торгів відхилили через претензії до технічних рішень.

Серед них була одеська фірма «Седна Н» В’ячеслава і Любові Коломієць. Доля останньої щонайменше до кінця 2014 року належала Консорціуму «Індустріальна група» Олени Гайдук – дружини мільярдера Віталія Гайдука (№15 у рейтингу «Forbes»).

Засновниками відомого системного інтегратора «ЕсАй Біс» («SI BIS») є Світлана Самогулова і Світлана Дріжчана. Чоловік останньої Ігор Дріжчаний очолював Службу безпеки України у 2005-2006 рр., а також працював у Генеральній прокуратурі у 1987-2003 рр.

Як засновниця «Есай Біс» Світлана Дріжчана повідомила, що зареєстрована у квартирі на вул. Володимирській 49-А. Свого часу квартири у цьому будинку мали розшукуваний екс-генпрокурор Віктор Пшонка, екс-нардеп Ігор Калєтнік. Також тут були прописані біглий екс-президент Віктор Янукович, екс-замгенпрокурора Микола Голомша, брат покійного кримінального авторитета «Савлохи» Руслан Савлохов та інші (ось перелік «зіркових мешканців»).

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