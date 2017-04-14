Одесити розділили з «укропівцем» два мільярди на дороги Дніпропетровщини

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Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області з 30 березня по 6 квітня за результатами тендерів повідомила про намір укласти шість угод про поточний середній ремонт автодоріг державного значення на загальну суму 1,81 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Строк виконання робіт за майбутніми договорами – до кінця 2018 року. Формальна економія відносно загальної очікуваної вартості закупівель склала 1,3%.

ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного отримає замовлень на 1,70 млрд грн., а саме:

  • 957,36 млн грн. – окремі ділянки траси Н-11 Дніпропетровськ – Миколаїв на ділянці км 53 + 000 – км 137 + 424 довжиною 84 км.
  • 340,64 млн грн. – траса М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине на ділянках км 304+300 – км 316+400 та км 328+141 – км 334+500 загальною довжиною 18 км.
  • 225,42 млн грн. – траса Н-11 Дніпропетровськ – Миколаїв на ділянці км 164+300 – км 179+570 довжиною 15 км.
  • 98,20 млн грн. – траса М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине на ділянці км 322 + 285 – км 328 + 140 довжиною 6 км.
  • 78,44 млн грн. – траса М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине на ділянках км 316 + 400 – км 319 + 088 та км 319 + 324 – км 322 + 285 загальною довжиною 6 км.

Вартість ремонту одного кілометра дороги коштує у середньому 11-19 млн грн.

Угоду на чверть мільярда уклали 12 квітня. За нею гарантійний строк на остнову дорожнього одягу становить 8 років, на асфальтобетонне покриття та огородження – 5 років, на знаки і напрямні стовпчики – 2 роки.

Ще 108,39 млн грн. хочуть відписати ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» на окремі ділянки траси М-04 на ділянці км 91+970 – км 148+900 довжиною 57 км.

У цьому випадку ремонт коштує в середньому 1,90 млн грн. за кілометр.

Фірма «УПС» належить сину екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тарасу Палію, депутату Дніпропетровської облради від «УКРОПу» Владиславу Бородіну та латвійській компанії «Fuel Systems, SIA» Оксани Захарової.

Після зміни влади у 2014 р. на Тараса Палія було відкрито два кримінальні провадження щодо привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг фірмою «УПС». У 2015 р. обидві справи закрили.

За даними «Центру протидії корупції», департамент благоустрою звільнив секретаря тендерного комітету Наталію Іванюшенко після того, як Державна аудиторська служба виявила порушення при укладенні угоди на 27 млн грн. між міськрадою та «УПСом».

Крім того, торік улітку міськрада повідомила, що укладе мирову угоду щодо виплати «УПСу» 109 млн грн. боргу за будівництво дороги.

В окремих торгах також брали участь ТОВ «Ростдорстрой» і ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». За підряд на чверть мільярда хотіло позмагатись ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», однак його не допустили до аукціону через податкову заборгованість, хоча у відповідній довідці було зазначено протилежне. Фірма оскаржила своє відхилення в АМКУ, але потім відкликала скаргу.

Решту торгів оскаржило ТОВ «СДВ-Гарден», вважаючи низку вимог щодо документів дискримінаційними. Після оприлюднення заперечень замовника скаржник забрав скарги з АМКУ.

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