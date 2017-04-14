Апеляція: слідчий суддя незаконно задовольнила скаргу адвоката Мартиненка по «атомній» справі НАБУ

Апеляційний суд міста Києва дійшов висновку, що ухвала слідчого судді Солом’янського райсуду столиці Ірини Усатової, якою НАБУ і САП було зобов’язано розглянути клопотання адвоката екс-нардепа Миколи Мартиненка про закриття кримінального провадження стосовно хабарів при закупівлях «Енергоатома», була постановлена з істотними порушеннями кримінального процесуального закону. Про це повідомив журналіст «Наших грошей» з зали суду.

Колегія апеляційного суду під головуванням судді Тетяни Тютюн дійшла висновку, що, по-перше, адвокат Мартиненка Петро Бойко не міг оскаржувати бездіяльність детектива НАБУ, а, по-друге, слідчий суддя Усатова, постановивши свою ухвалу, фактично вийшла за межі своїх повноважень.

У кримінальному провадженні, порушеному за фактами отримання та легалізації неправомірної вигоди при закупівлях «Енергоатому», на сьогодні нікому про підозру повідомлено не було. Відтак, адвокат Бойко не набув процесуального статусу захисника у провадженні, а тому взагалі не наділений правом оскаржувати бездіяльність детектива НАБУ.

Адвокати Мартиненка заперечували це, наполягаючи на тому, що екс-нардеп нібито вже став підозрюваним. Вони посилалися на практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і конкретне рішення, яким визначається «розумний строк» у кримінальних справах, що починається з того часу, коли особі було пред’явлено обвинувачення.

Адвокати доводили, що Мартиненку фактично було пред’явлено обвинувачення, що підтверджувалося листом глави НАБУ Артема Ситника на ім’я нардепа Сергія Лещенка від 22.12.2015, де вказувалося, що вказане кримінальне провадження розслідується стосовно народного депутата Мартиненка.

Разом з тим, зауважив апеляційний суд, ЄСПЛ також вказав на те, що «обвинувачення» може бути визначено як «офіційне повідомлення , надане особі уповноваженими представниками влади, в підтвердження того, що вона вчинила злочин, визначення, яке також відповідає критерію, що «ситуація (підозрюваного) суттєво погіршилася». Однак, у справі відсутні дані про такі обмеження прав чи свобод Мартиненка, які б давали підстави вважати, що він підданий кримінальному переслідуванню.

Крім того, адвокат Бойко не міг подавати скаргу на бездіяльність детектива і просити його закривати справу, оскільки слідство не обмежене жодними строками, бо у данному провадженні нікому не пре’явлено підозру. Разом з тим слідчий суддя Усатова дійшла висновку, що можливі граничні строки даного досудового розслідування (12 місяців) сплинули. Початком цього строку вона порахувала 11.12.2015, тобто дата внесення відомостей до ЄРДР.

Апеляційний суд прямо зазначив, що слідчий суддя Усатова вийшла за межі своїх повноважень, фактично змушуючи НАБУ і САП закрити провадження.

«Визнаючи протиправною бездіяльність детектива НАБУ Семака І.А. та зобов’язуючи уповноважену процесуальну особу сторони обвинувачення у кримінальному провадженні – детектива та/або прокурора, які є самостійними у своїй процесуальній діяльності, розглянути клопотання адвоката Бойка П.А. та прийняти рішення з урахуванням висновків суду, а саме стосовно необхідності вчинення дій, визначених ст.283 КПК України, якими є закриття кримінального провадження або звернення до суду з обвинувальним актом, у зв’язку із закінченням граничних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вийшов за межі своїх повноважень щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, який належить здійсненню виключно у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законом».

У підсумку, Апеляційний суд м. Києва скасував ухвалу слідчого судді Усатової від 11 січня цього року та повернув скаргу адвокату Бойку.

Нагадаємо, адвокати Мартиненка вимагали закриття кримінального провадження, порушеного за фактами отримання та легалізації неправомірної вигоди при закупівлях ДП «НАЕК «Енергоатом». Встановлено факти заподіяння шкоди інтересам «Енергоатому» у розмірі понад 6 млн євро через переплату за придбане обладнання у чеського акціонерного товариства «Škoda JS». За даними слідства, цю вигоду отримали представники держвлади і службовці «Енергоатому».

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