НОВИНИ

14.04.2017

Росія віддає монополію на автогаз фірмам Курченка з харківсько-ДНРівським корінням, одна з яких вже фігурує у кримінальній справі

НАЗК заховало декларації підлеглих Луценка та Матіоса

Апеляція: слідчий суддя незаконно задовольнила скаргу адвоката Мартиненка по «атомній» справі НАБУ

Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші

Директора філії «Укртрансгазу» прокуратура вважає причетним до виводу 340 мільйонів через тендери

Оточення Журила розіграло 24 мільйони комбінату Журила на соду, дещо дорожчу від лютого

За рік хімія для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа у валюті подорожчала на 22%

Одесити розділили з «укропівцем» два мільярди на дороги Дніпропетровщини

«Приватбанк» під час рефінансування НБУ роздав невигідні кредити пов’язаним фірмам, що призвело до 370 мільйонів боргу – ГПУ

Одесити відкликали скаргу в АМКУ щодо відеонагляду на «Євробаченні» за 16 мільйонів від дружини екс-голови СБУ

У ДУСі та Харкові замовили орнігіл в півтора рази дорожче ніж у Сумах

13.04.2017

Генпрокурор опівночі у готелі зустрівся з Ложкіним і Третьяковим по «чоловічим» справам

Лохвицький інтернат замовив у комунальній аптеці верошпірон вчетверо дорожчий від МОЗівського рівня

«Народний фронт» платить за офіс сестрі Яценка з Тендерної палати

Прибуток Краснова з 68 мільйонів за ремонт колійних машин «Укрзалізниці» у 2-4 рази вищий від зарплат робочих

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Апеляція: слідчий суддя незаконно задовольнила скаргу адвоката Мартиненка по «атомній» справі НАБУ

14 Квітня 2017

Апеляційний суд міста Києва дійшов висновку, що ухвала слідчого судді Солом’янського райсуду столиці Ірини Усатової, якою НАБУ і САП було зобов’язано розглянути клопотання адвоката екс-нардепа Миколи Мартиненка про закриття кримінального провадження стосовно хабарів при закупівлях «Енергоатома», була постановлена з істотними порушеннями кримінального процесуального закону. Про це повідомив журналіст «Наших грошей» з зали суду.

Колегія апеляційного суду під головуванням судді Тетяни Тютюн дійшла висновку, що, по-перше, адвокат Мартиненка Петро Бойко не міг оскаржувати бездіяльність детектива НАБУ, а, по-друге, слідчий суддя Усатова, постановивши свою ухвалу, фактично вийшла за межі своїх повноважень.

У кримінальному провадженні, порушеному за фактами отримання та легалізації неправомірної вигоди при закупівлях «Енергоатому», на сьогодні нікому про підозру повідомлено не було. Відтак, адвокат Бойко не набув процесуального статусу захисника у провадженні, а тому взагалі не наділений правом оскаржувати бездіяльність детектива НАБУ.

Адвокати Мартиненка заперечували це, наполягаючи на тому, що екс-нардеп нібито вже став підозрюваним. Вони посилалися на практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і конкретне рішення, яким визначається «розумний строк» у кримінальних справах, що починається з того часу, коли особі було пред’явлено обвинувачення.

Адвокати доводили, що Мартиненку фактично було пред’явлено обвинувачення, що підтверджувалося листом глави НАБУ Артема Ситника на ім’я нардепа Сергія Лещенка від 22.12.2015, де вказувалося, що вказане кримінальне провадження розслідується стосовно народного депутата Мартиненка.

Разом з тим, зауважив апеляційний суд, ЄСПЛ також вказав на те, що «обвинувачення» може бути визначено як «офіційне повідомлення , надане особі уповноваженими представниками влади, в підтвердження того, що вона вчинила злочин, визначення, яке також відповідає критерію, що «ситуація (підозрюваного) суттєво погіршилася». Однак, у справі відсутні дані про такі обмеження прав чи свобод Мартиненка, які б давали підстави вважати, що він підданий кримінальному переслідуванню.

Крім того, адвокат Бойко не міг подавати скаргу на бездіяльність детектива і просити його закривати справу, оскільки слідство не обмежене жодними строками, бо у данному провадженні нікому не пре’явлено підозру. Разом з тим слідчий суддя Усатова дійшла висновку, що можливі граничні строки даного досудового розслідування (12 місяців) сплинули. Початком цього строку вона порахувала 11.12.2015, тобто дата внесення відомостей до ЄРДР.

Апеляційний суд прямо зазначив, що слідчий суддя Усатова вийшла за межі своїх повноважень, фактично змушуючи НАБУ і САП закрити провадження.

«Визнаючи протиправною бездіяльність детектива НАБУ Семака І.А. та зобов’язуючи уповноважену процесуальну особу сторони обвинувачення у кримінальному провадженні – детектива та/або прокурора, які є самостійними у своїй процесуальній діяльності, розглянути клопотання адвоката Бойка П.А. та прийняти рішення з урахуванням висновків суду, а саме стосовно необхідності вчинення дій, визначених ст.283 КПК України, якими є закриття кримінального провадження або звернення до суду з обвинувальним актом, у зв’язку із закінченням граничних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вийшов за межі своїх повноважень щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, який належить здійсненню виключно у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законом».

У підсумку, Апеляційний суд м. Києва скасував ухвалу слідчого судді Усатової  від 11 січня цього року та повернув скаргу адвокату Бойку.

Нагадаємо, адвокати Мартиненка вимагали закриття кримінального провадження, порушеного за фактами отримання та легалізації неправомірної вигоди при закупівлях ДП «НАЕК «Енергоатом». Встановлено факти заподіяння шкоди інтересам «Енергоатому» у розмірі понад 6 млн євро через переплату за придбане обладнання у чеського акціонерного товариства «Škoda JS». За даними слідства, цю вигоду отримали представники держвлади і службовці «Енергоатому».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , , , ,

НАШІ БЛОГИ

Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші
14 Квітня 2017

Навіть якщо ви не бачите рішення АМКУ – завантажуйте документи в «Прозорро»
27 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

14.04.2017

Харків Керівник Держаудиту вже другий рік судиться з «Нашими грошами» і не може довідатись де його дружина заробляє гроші

Суми За рік хімія для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа у валюті подорожчала на 22%

Дніпро Одесити розділили з «укропівцем» два мільярди на дороги Дніпропетровщини

13.04.2017

Полтава Лохвицький інтернат замовив у комунальній аптеці верошпірон вчетверо дорожчий від МОЗівського рівня

Київщина Медзаклади на Київщині вподобали найдорожчий кофеїн

12.04.2017

Дніпро Криворізька лікарня домовилася з комунальними фармацевтами про платифілін вдвадорога

Львів Фаворит «Укртрансгазу» виграв 99 мільйонів «Укргазвидобування» на установки осушки газу

Херсон Херсонський губернатор виділив 30 гектарів фірмі свого помічника

Дніпро Екс-заступник Коломойського виграв 97 мільйонів рідного департаменту ОДА на вулицю Кривого Рогу

11.04.2017

Вінниця Прибуток екс-нардепа з 44 мільйонів за ремонт військових літаків – удвічі вищий від зарплат робочих

Київщина Прокуратура перевірить довідку промислової палати, використану для отримання півмільйона відкату

Київ Статки прокурора Дмитруня перевірятиме прокуратура, у якій працює його дружина

10.04.2017

Миколаїв Кіпріоти зариють у дно Миколаївського морпорту 123 мільйони через недоліки паперів дешевших учасників

09.04.2017

Київ Каналізація біля «Урочища Совки» від партнерів доньки «ударівця» подорожчала до 179 мільйонів

Дніпро Голова села заплатив підконтрольній фірмі за ремонт центру адмінпослуг вп’ятеро більше, ніж вона зробила

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ