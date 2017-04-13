Залізниця розпиляла 8 мільйонів на кріпленні від криворізькіх зеків, хоча мала викинути «прокладки» за некоректні сертифікати

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 27 березня та 7 квітня повідомило про намір укласти чотири угоди з ТОВ «ЗСИ» на постачання елементів рейкового скріплення залізничної колії на загальну суму 8,21 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Залізниця планує замовити клеми проміжні рейкового скріплення по 31 560 грн./т.

Всі чотири тендери були проведені за однією схемою.

Очікувана вартість кожного тендеру становила 2 051 788 грн.

ТОВ «ЗСИ» у кожному випадку запропонувало клеми за 2 051 400 грн.

Єдиним конкурентом у всіх випадках було ТОВ «Укртрансстандарт», яке пропонувало продукцію за 2 051 751 грн.

Під час аукціонів жодних кроків по зниженню ці фірми не робили. Відтак кінцева ціна торгів від такої конкуренції була нижче від очікуваної лише на 388 грн. або 0,02%.

У своїх заявках обидві фірми надали копії сертифікатів відповідності на свою продукцію. «ЗСИ» вказало безпосереднім виробником продукції себе. Хоча фірма прописана у квартирі «хрущовки» по вул. Костенка, 11 у Кривому Розі, де немає можливості проводити масштабні роботи з металом (на фото нижче). Також фірма вказала, що має п’ятьох працівників (директора, економіста, менеджера та лише двох слюсарів) та невідомо де розташоване обладнання для виготовлення продукції.

«Укртрансстандарт» вказав виробником ДП «Підприємство Криворізької виправної колонії УДПСУ в Дніпропетровській області (№80)», розташоване по вул. Шиферна, 3.

Разом з тим, в іншому тендері «Центра управління промисловістю» на постачання метизної продукції був оприлюднений документ, який свідчив, що фірма «ЗСИ» веде виробничу діяльність саме на потужностях вищезгаданого підприємства Криворізької виправної колонії. Один з учасників тендеру ТОВ «Консалекс оіл Україна» у складі своєї пропозиції надав сертифікат відповідності на болти, який був виданий фірмі «ЗСИ». При цьому виробником болтів було вказано саме колонію (фото вгорі праворуч).

Окрім цього «Центр забезпечення виробництва» міг порушити тендерний закон, допустивши «ЗСИ» и «Укртрансстандарт» на торги по клемам з цими сертифікатами відповідності.

На копіях цих документів, наданих фірмами у тендерний комітет, стоять печатки самих компаній, якими завірено справжність копій. Однак у тендерній документації була вимога щодо нотаріального посвідчення копій. Цю вимогу було зроблено через скаргу ТОВ «Завод Укрзалізничбуд». Скаржник послався на рішення АМКУ № 2269-р/пк-пз від 23.12.2016 по аналогічному випадку, яким вже було вирішена необхідність нотаріального посвідчення таких копій.

Однак тендерний комітет зрештою допустив «ЗСИ» і «Укртрансстандарт» до торгів, не виказавши претензій до копій сертифікатів.

Засновниками ТОВ «ЗСИ» є мешканці Кривого Рогу Олександр Бурлаченко і Інна Корсунська. Вони також є співзасновниками ГО «Криворізька федерація тенісу» з Олександром Мармером, братом відомого у місті бізнесмена Михайла Мармера.

Засновником ТОВ «Укртрансстандарт» є Роман Кузнєцов з Дніпра.

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