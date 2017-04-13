НОВИНИ

13.04.2017

Лохвицький інтернат замовив у комунальній аптеці верошпірон вчетверо дорожчий від МОЗівського рівня

«Народний фронт» платить за офіс сестрі Яценка з Тендерної палати

Прибуток Краснова з 68 мільйонів за ремонт колійних машин «Укрзалізниці» у 2-4 рази вищий від зарплат робочих

СБУ перевіряє, як до «ЛНР» потрапили мільйони, отримані «Луганськвугіллям» від «Центренерго» за антрацит

Монополіст «Таланлегпром» без конкуренції узяв 91 мільйон на взуття для армії з нульовою економією

У справі НАБУ фіктивна закупівля лазерних прицілів змінилась на дослідження броні

Медзаклади на Київщині вподобали найдорожчий кофеїн

Залізниця розпиляла 8 мільйонів на кріпленні від криворізькіх зеків, хоча мала викинути «прокладки» за некоректні сертифікати

«Укроборонпром» накупив у Боярина автомобілів Skoda на 3,5 мільйони

12.04.2017

Криворізька лікарня домовилася з комунальними фармацевтами про платифілін вдвадорога

Фаворит «Укртрансгазу» виграв 99 мільйонів «Укргазвидобування» на установки осушки газу

Інститут раку за 2 мільйони замовив спирт удвічі дорожче ринку, дешевшу фірму викинули

«Антонов» модернізує президентський літак за 28 мільйонів

Херсонський губернатор виділив 30 гектарів фірмі свого помічника

ГПУ підозрює голову та членів АМКУ у хабарах від цигаркових монополістів Кауфмана і росіян – документ

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

«Укроборонпром» накупив у Боярина автомобілів Skoda на 3,5 мільйони

13 Квітня 2017

Державне підприємство «Укроборонпром» 7 квітня за результатами тендеру замовило дочірньому підприємству «Автотрейдінг-центр» п’ять автомобілів марки Skoda за 3,54 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить «Укроборонпром» три автівки Skoda Superb у комплектації B8 Ambition 1,8TSI/132kW 6MG за 2,31 млн грн. по 0,77 млн кожен. Авто матиме подушки безпеки водія та пасажира, бічні подушки безпеки спереду, пакет «погані дороги», фільтр пилу, двозонову систему кондиціювання з електрорегулюванням і комбіфільтром, комфортну телефонію, інформаційне радіо «BOLERO», з’єднання з Apple, Мirror Link.

Крім того «Укроборонпром» отримає два автомобілі Skoda Octavia у комплектації А7 Ambition1,8TSI/132kW 6MG за 1,23 млн грн. по 0,62 млн грн. кожен. Авто матиме подушки безпеки водія та пасажира, радіо «SWING» 2-DIN, двох зоновий клімат контроль з комбіфільтром та датчиком вологості, підігрів передніх сидінь, малий шкіряний пакет.

У відкритих джерелах є інформація, що акційні ціни на Skoda Superb у комплектації Ambition 1,8TSI починаються від 762 тис грн., Skoda Octavia у комплектації Ambition 1,8 TSI від 597 тис грн.

Єдиним конкурентом «Автотрейдінг-центр» на відкритих торгах було ТОВ «Автоцентр-Україна плюс». Фірма запропонувала на 1 тис грн. більше від переможця – 3,55 млн. Саме такою була очікувана вартість.

Засновниками ТОВ «Автоцентр-Україна плюс» є Лідія Мартиновська, ТОВ «Панорама» Валерія Мартиновського, Лілії Алхімової, Ігоря Гендиса та ТОВ «Автоцентр-Україна» сім’ї Мартиновських.

Бенефіціаром «Автотрейдінг-центр» є Олег Боярин, який також є бенефіціаром «Єврокару».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Навіть якщо ви не бачите рішення АМКУ – завантажуйте документи в «Прозорро»
27 Березня 2017

Пенсійні виплати в Донецькій області цього року знов почали рости…
23 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

13.04.2017

Полтава Лохвицький інтернат замовив у комунальній аптеці верошпірон вчетверо дорожчий від МОЗівського рівня

Київщина Медзаклади на Київщині вподобали найдорожчий кофеїн

12.04.2017

Дніпро Криворізька лікарня домовилася з комунальними фармацевтами про платифілін вдвадорога

Львів Фаворит «Укртрансгазу» виграв 99 мільйонів «Укргазвидобування» на установки осушки газу

Херсон Херсонський губернатор виділив 30 гектарів фірмі свого помічника

Дніпро Екс-заступник Коломойського виграв 97 мільйонів рідного департаменту ОДА на вулицю Кривого Рогу

11.04.2017

Вінниця Прибуток екс-нардепа з 44 мільйонів за ремонт військових літаків – удвічі вищий від зарплат робочих

Київщина Прокуратура перевірить довідку промислової палати, використану для отримання півмільйона відкату

Київ Статки прокурора Дмитруня перевірятиме прокуратура, у якій працює його дружина

10.04.2017

Миколаїв Кіпріоти зариють у дно Миколаївського морпорту 123 мільйони через недоліки паперів дешевших учасників

09.04.2017

Київ Каналізація біля «Урочища Совки» від партнерів доньки «ударівця» подорожчала до 179 мільйонів

Дніпро Голова села заплатив підконтрольній фірмі за ремонт центру адмінпослуг вп’ятеро більше, ніж вона зробила

Вінниця «Альтком» і «Автомагістраль» програли новачкам 206 мільйонів на вінницьку трасу

Київ Столична «Дерматологія» купує нітрогліцерин у комунальній аптеці вдвічі дорожче від реєстру МОЗ

Дніпро У Нікополі відразу 4 фірми відмовились від 9 мільйонів на користь доньки екс-віце-мера Дніпра

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ