«Укроборонпром» накупив у Боярина автомобілів Skoda на 3,5 мільйони

Державне підприємство «Укроборонпром» 7 квітня за результатами тендеру замовило дочірньому підприємству «Автотрейдінг-центр» п’ять автомобілів марки Skoda за 3,54 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить «Укроборонпром» три автівки Skoda Superb у комплектації B8 Ambition 1,8TSI/132kW 6MG за 2,31 млн грн. по 0,77 млн кожен. Авто матиме подушки безпеки водія та пасажира, бічні подушки безпеки спереду, пакет «погані дороги», фільтр пилу, двозонову систему кондиціювання з електрорегулюванням і комбіфільтром, комфортну телефонію, інформаційне радіо «BOLERO», з’єднання з Apple, Мirror Link.

Крім того «Укроборонпром» отримає два автомобілі Skoda Octavia у комплектації А7 Ambition1,8TSI/132kW 6MG за 1,23 млн грн. по 0,62 млн грн. кожен. Авто матиме подушки безпеки водія та пасажира, радіо «SWING» 2-DIN, двох зоновий клімат контроль з комбіфільтром та датчиком вологості, підігрів передніх сидінь, малий шкіряний пакет.

У відкритих джерелах є інформація, що акційні ціни на Skoda Superb у комплектації Ambition 1,8TSI починаються від 762 тис грн., Skoda Octavia у комплектації Ambition 1,8 TSI від 597 тис грн.

Єдиним конкурентом «Автотрейдінг-центр» на відкритих торгах було ТОВ «Автоцентр-Україна плюс». Фірма запропонувала на 1 тис грн. більше від переможця – 3,55 млн. Саме такою була очікувана вартість.

Засновниками ТОВ «Автоцентр-Україна плюс» є Лідія Мартиновська, ТОВ «Панорама» Валерія Мартиновського, Лілії Алхімової, Ігоря Гендиса та ТОВ «Автоцентр-Україна» сім’ї Мартиновських.

Бенефіціаром «Автотрейдінг-центр» є Олег Боярин, який також є бенефіціаром «Єврокару».

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