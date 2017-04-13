У справі НАБУ фіктивна закупівля лазерних прицілів змінилась на дослідження броні

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) в кримінальному провадженні, яке рік тому було відкрите за підозрою в фіктивних закупівлях обладнання ДП «Харківський бронетанковий завод», тепер розслідує якість броні для бронеавтомобілів, які збирає інше ДП «Львівський бронетанковий завод».

Про це свідчать дані Єдиного держреєстру судових рішень.

В березні минулого року НАБУ почало кримінальне провадження №52016000000000063 за підозрою в фіктивній закупівлі обладнання та деталей «ХБТЗ» на суму 37,52 млн грн.

Слідство встановило, що квітні-листопаді 2015 року державне підприємство уклало угоди з ТОВ «Індекс», ТОВ «ТБА» та ТОВ «Оптимумспецдеталь» на постачання запчастин та комплектуючих до бронетанкової техніки. У подальшому, на виконання умов цих договорів, фірми нібито поставили комплекси керованого танкового озброєння 9К112-1 «Кобра», електромашинні підсилювачі ЭМУ-12 ПМБ та лазерні приціли-далекоміри 1Г42 (все виробництва Росії).

В НАБУ запідозрили, що постачання озброєння було фіктивним і у фірм не було замовленого товару, про що посадовці «ХБТЗ» знали. При цьому була проведена оплата за товар, який фактично на завод не був поставлений.

Весною минулого року детективи НАБУ надали декілька клопотань в суд про доступ до документів фігурантів справи, а літом додали в неї новий епізод – привласнення майна керівництвом ДП «Львівський бронетанковий завод» при закупівлі двигунів у ТОВ «Булет Лайн» на суму 27,64 млн грн. На допиті засновник фірми повідомив, що двигуни були закуплені у ТОВ «Компанія Суфрієр», але остання спростувала будь-які контакти з «Булет Лайн». Виявилося, що вказані двигуни з 2006 року зберігалися на державних ДГДІ «Укрінмаш» та ДГОК «Техвоінсервіс».

В грудні 2016 року детективи НАБУ внесли до цієї справи третій епізод про якість броні для «Дозор-Б», який збирається на львівському бронетанковому. Слідство встановило, що вироблена в Польщі сталь марки «Armstal-500», яка використовується для бронеавтомобілів, при випробуваннях показала невідповідність заявленим вимогам по кулестійкості. НАБУ тоді запросило доступ до конструкторської документації щоб отримати відповідь, чому заплановану спочатку сталь марки 71 замінили на Armstal-500.

У свою чергу з весни минулого року по першому епізоду – фіктивних закупівлях «ХБТЗ» – детективи зробили лише один судовий запит в жовтні. При цьому, представник НАБУ в суд не з’явився, і детективу відмовили в доступі до документів харківського заводу. Також в останні півроку в цій справі відсутня нова інформація щодо зловживань на львівському бронетанковому.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Армія, Корупція, НАБУ