СБУ перевіряє, як до «ЛНР» потрапили мільйони, отримані «Луганськвугіллям» від «Центренерго» за антрацит

СБУ розслідує кримінальну справу щодо сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», в рамках якого з’ясовує, як ДП «Луганськвугілля» перерахувало фіктивним фірмам 16 млн грн., отриманих від ПАТ «Центренерго» за антрацитове вугілля з території «ЛНР». Про це свідчать ухвали Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 4 квітня.

СБУ встановило, що для сприяння діяльності терористичної «ЛНР» була організована злочинна група, до якої увійшли так званий міністр палива, енергетики та вугільної промисловості «ЛНР», керівник ДП «Луганськвугілля», технічний директор ДП «Антрацит» та головбух ДП «Луганськвугілля».

За інформацією СБУ, у січні 2015 року директор «Луганськвугілля» уклав договір з заступником гендиректора ПАТ «Центренерго» щодо постачання вугільної продукції антрацитової групи на 1,58 млрд грн. з розрахунку 1320 грн. за 1 тонну вугілля.

Слідчі з’ясували, що «Луганськвугілля» не мало вугілля антрацитової групи, і домовилося про його отримання від ДП «Антрацит», яке і потрапляло до «Центренерго». При цьому, так званий міністр палива та вугільної промисловості «ЛНР», керуючи діями учасників злочинної групи, забезпечив безперешкодне транспортування вугілля антрацитівської групи по території, що підконтрольна «ЛНР», та її переправлення через лінію розмежування до території, підконтрольній українській владі.

Після отримання від «Центренерго» коштів за поставлене вугілля головний бухгалтер «Луганськвугілля» перерахувала гроші у якості фінансової допомоги підприємствам, які мають ознаки фіктивності. Зокрема, ПП «Содєйствіє» 4 млн грн. та ТОВ «МКД Трейд» 12 млн грн.

За даними СБУ, перераховані двом підприємствам 16 млн грн. за посередництвом оплати фіктивних правочинів було переведено у готівку, яка була отримана поки невстановленою особою на ім’я Дмитро. Частину цих коштів він незаконно перевіз на територію «ЛНР». Таким чином, ДП «Луганськвугілля» спричинено збитків на 16 млн грн.

Як встановило слідство, в період з 01.05.2014 по 25.05.2015 «Центренерго» перерахувало «Луганськвугіллю» 31,64 млн грн. попередньої оплати за вугільну продукцію.

Суд задовольнив клопотання слідчих в ОВС 1-го відділення СВ УСБ У в Луганській області, які розслідують кримінальне провадження № 22016130000000309 від 18.11.2016, і надав доступ до банківських рахунків фірм, щоб дослідити рух 16 млн грн., отриманих від «Луганськвугілля».

Керівником ПП «Содєйствіє» з міста Костянтинівка Донецької області є Арам Абазян, засновником Тетяна Автономова. Це мати керівника благодійного фонду «Відродження Донбасу» Дмитра Автономова, який був представником уряду «ДНР». Ця фірма фігурувала в іншій справі про розкрадання державних коштів при закупівлі державною енергогенеруючою компанією «Центренерго» 1,2 млн тонн вугілля. За даними слідства, ПП «Содєйствіє» незаконно отримало 78 млн грн. за схемою виведення отриманих коштів на рахунки фіктивних підприємств.

Запорізьке ТОВ «МКД Трейд» належить мешканцю Макіївки Олександру Кузченку, керівник Ярослав Бережко.

У 2015 році так званим міністром палива, енергетики та вугільної промисловості «ЛНР» був Дмитро Лямін. З 2015 року ДП «Луганськвугілля», яке кілька років тому переєструвалося у Києві, очолює Вадим Слива, якого на початку того ж року керівництво «ЛНР» хотіло призначити заступником міністра вугільної промисловості «ЛНР» Ляміна.

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