НОВИНИ

13.04.2017

Лохвицький інтернат замовив у комунальній аптеці верошпірон вчетверо дорожчий від МОЗівського рівня

«Народний фронт» платить за офіс сестрі Яценка з Тендерної палати

Прибуток Краснова з 68 мільйонів за ремонт колійних машин «Укрзалізниці» у 2-4 рази вищий від зарплат робочих

СБУ перевіряє, як до «ЛНР» потрапили мільйони, отримані «Луганськвугіллям» від «Центренерго» за антрацит

Монополіст «Таланлегпром» без конкуренції узяв 91 мільйон на взуття для армії з нульовою економією

У справі НАБУ фіктивна закупівля лазерних прицілів змінилась на дослідження броні

Медзаклади на Київщині вподобали найдорожчий кофеїн

Залізниця розпиляла 8 мільйонів на кріпленні від криворізькіх зеків, хоча мала викинути «прокладки» за некоректні сертифікати

«Укроборонпром» накупив у Боярина автомобілів Skoda на 3,5 мільйони

12.04.2017

Криворізька лікарня домовилася з комунальними фармацевтами про платифілін вдвадорога

Фаворит «Укртрансгазу» виграв 99 мільйонів «Укргазвидобування» на установки осушки газу

Інститут раку за 2 мільйони замовив спирт удвічі дорожче ринку, дешевшу фірму викинули

«Антонов» модернізує президентський літак за 28 мільйонів

Херсонський губернатор виділив 30 гектарів фірмі свого помічника

ГПУ підозрює голову та членів АМКУ у хабарах від цигаркових монополістів Кауфмана і росіян – документ

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Прибуток Краснова з 68 мільйонів за ремонт колійних машин «Укрзалізниці» у 2-4 рази вищий від зарплат робочих

13 Квітня 2017

Філія «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» ПАТ «Українська залізниця» 10 квітня за результатами тендеру уклала дві угоди з ПрАТ «Трансмаш» про капітальний ремонт залізничного транспорту на загальну суму 67,60 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Виробником усієї техніки є фірма «Plasser & Theurer» (Австрія).

Капітально-відновлювальний ремонт щебенеочисної колійної машини RM-80 UKR №366 обійдеться у 27,55 млн грн.

Із них на заробітну плату відведено 871 тис грн., тобто три відсотка. Натомість на прибуток піде сім відсотків – 1,97 млн грн.

Крім того, за 40,05 млн грн. відремонтують:

У цьому випадку на зарплати передбачено 179 тис грн., або майже піввідсотка від вартості підряду. Прибуток заклали у розмірі двох відсотків – 888 тис грн.

Акції «Трансмашу» розподілені між трьома власниками.

По 24% мають австрієць Карл Контрус та австрійська компанія «Нота Бетайлігунген ГмбХ» (Nota Beteiligungen GmbH), яка за даними австрійського реєстру компаній записана на Арменака Утюдьяна (Armenak Utudjian), юриста віденської фірми «Graft&Pitkowitz».

Ще 48% акцій має дніпровське ПАТ «Тако», основними власниками якого є директор ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» Сергій Тараненко та акціонер цього заводу Загід Краснов.

Нагадаємо, наприкінці 2012 р. Краснов агітував за Митний союз із тодішнім нардепом від Партії регіонів Олегом Царьовим, кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком та радником російського президента Сергієм Глазьєвим.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook Краснов заявив, що «з перших днів стояв на Майдані», а потім публікував фотографії, на яких він передає бійцям у зону АТО бронежилети й каски з агітаційними наліпками своєї партії «Громадська сила». Від неї він висувався до Верховної ради у 2014 р., але програв кандидату від БПП. Також Краснов програв Тетяні Ричковій довибори по мажоритарному округу у Дніпрі 17 липня 2016 р.

За ремонт підбивальних блоків із переможцем змагалось ТОВ «Плассер Алека Рейл Сервіс» Юрія та Михайла Захарових. Раніше партнером останнього по цій фірмі була австрійська компанія «СТЦ Холдінг ГМБХ», яка до кінця 2011 р. володіла «Трансмашом» разом із «Тако» Краснова. Натомість співвласником «Плассера», теж до кінця 2011 р., був згаданий Карл Контрус.

Єдиним конкурентом на торгах щодо RM-80 було ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» («СКМЗ») Сергія Близнюка, сина екс-очільника Мінрегіонрозвитку Анатолія Близнюка.

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Навіть якщо ви не бачите рішення АМКУ – завантажуйте документи в «Прозорро»
27 Березня 2017

Пенсійні виплати в Донецькій області цього року знов почали рости…
23 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

13.04.2017

Полтава Лохвицький інтернат замовив у комунальній аптеці верошпірон вчетверо дорожчий від МОЗівського рівня

Київщина Медзаклади на Київщині вподобали найдорожчий кофеїн

12.04.2017

Дніпро Криворізька лікарня домовилася з комунальними фармацевтами про платифілін вдвадорога

Львів Фаворит «Укртрансгазу» виграв 99 мільйонів «Укргазвидобування» на установки осушки газу

Херсон Херсонський губернатор виділив 30 гектарів фірмі свого помічника

Дніпро Екс-заступник Коломойського виграв 97 мільйонів рідного департаменту ОДА на вулицю Кривого Рогу

11.04.2017

Вінниця Прибуток екс-нардепа з 44 мільйонів за ремонт військових літаків – удвічі вищий від зарплат робочих

Київщина Прокуратура перевірить довідку промислової палати, використану для отримання півмільйона відкату

Київ Статки прокурора Дмитруня перевірятиме прокуратура, у якій працює його дружина

10.04.2017

Миколаїв Кіпріоти зариють у дно Миколаївського морпорту 123 мільйони через недоліки паперів дешевших учасників

09.04.2017

Київ Каналізація біля «Урочища Совки» від партнерів доньки «ударівця» подорожчала до 179 мільйонів

Дніпро Голова села заплатив підконтрольній фірмі за ремонт центру адмінпослуг вп’ятеро більше, ніж вона зробила

Вінниця «Альтком» і «Автомагістраль» програли новачкам 206 мільйонів на вінницьку трасу

Київ Столична «Дерматологія» купує нітрогліцерин у комунальній аптеці вдвічі дорожче від реєстру МОЗ

Дніпро У Нікополі відразу 4 фірми відмовились від 9 мільйонів на користь доньки екс-віце-мера Дніпра

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ