Прибуток Краснова з 68 мільйонів за ремонт колійних машин «Укрзалізниці» у 2-4 рази вищий від зарплат робочих

Філія «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» ПАТ «Українська залізниця» 10 квітня за результатами тендеру уклала дві угоди з ПрАТ «Трансмаш» про капітальний ремонт залізничного транспорту на загальну суму 67,60 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Виробником усієї техніки є фірма «Plasser & Theurer» (Австрія).

Капітально-відновлювальний ремонт щебенеочисної колійної машини RM-80 UKR №366 обійдеться у 27,55 млн грн.

Із них на заробітну плату відведено 871 тис грн., тобто три відсотка. Натомість на прибуток піде сім відсотків – 1,97 млн грн.

Крім того, за 40,05 млн грн. відремонтують:

2 підбивальні блоки колійних машин Unimat 08-475/4S;

5 підбивальних блоків колійних машин Duomatic 09-32 CSM;

3 підбивальні блоки колійних машин Dynamic Stopfexpress 09-3X.

У цьому випадку на зарплати передбачено 179 тис грн., або майже піввідсотка від вартості підряду. Прибуток заклали у розмірі двох відсотків – 888 тис грн.

Акції «Трансмашу» розподілені між трьома власниками.

По 24% мають австрієць Карл Контрус та австрійська компанія «Нота Бетайлігунген ГмбХ» (Nota Beteiligungen GmbH), яка за даними австрійського реєстру компаній записана на Арменака Утюдьяна (Armenak Utudjian), юриста віденської фірми «Graft&Pitkowitz».

Ще 48% акцій має дніпровське ПАТ «Тако», основними власниками якого є директор ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» Сергій Тараненко та акціонер цього заводу Загід Краснов.

Нагадаємо, наприкінці 2012 р. Краснов агітував за Митний союз із тодішнім нардепом від Партії регіонів Олегом Царьовим, кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком та радником російського президента Сергієм Глазьєвим.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook Краснов заявив, що «з перших днів стояв на Майдані», а потім публікував фотографії, на яких він передає бійцям у зону АТО бронежилети й каски з агітаційними наліпками своєї партії «Громадська сила». Від неї він висувався до Верховної ради у 2014 р., але програв кандидату від БПП. Також Краснов програв Тетяні Ричковій довибори по мажоритарному округу у Дніпрі 17 липня 2016 р.

За ремонт підбивальних блоків із переможцем змагалось ТОВ «Плассер Алека Рейл Сервіс» Юрія та Михайла Захарових. Раніше партнером останнього по цій фірмі була австрійська компанія «СТЦ Холдінг ГМБХ», яка до кінця 2011 р. володіла «Трансмашом» разом із «Тако» Краснова. Натомість співвласником «Плассера», теж до кінця 2011 р., був згаданий Карл Контрус.

Єдиним конкурентом на торгах щодо RM-80 було ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» («СКМЗ») Сергія Близнюка, сина екс-очільника Мінрегіонрозвитку Анатолія Близнюка.

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