«Народний фронт» платить за офіс сестрі Яценка з Тендерної палати

Партії-конкуренти за бюджетні кошти орендують одне в одного офісні приміщення, йдеться у сюжеті Мар’яни Мотрунич «Черга в касу» для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

У звіті «Народного Фронту» вказано, що партія орендує офіс на вул. Кловський узвіз, 7. Приміщення у 375 кв.м. належить сестрі нардепа з «Відродження» Антона Яценка – Дар’ї Яценко. Право власності на офіс Дар’я Яценко отримала влітку 2011 року. За користування «Нарфронт» перерахував у родину політичного конкурента 3 мільйони гривень.

Нардеп «Нарфронту» Денис Дзензерський також сплатив понад 11 млн грн за оренду свого офісу сестрі Яценка.

Антон Яценко прокоментував ситуацію з офісами лаконічно. З його коментарів випливає, що він не лише не його сестра і не «Народний фронт», а й не депутат Дзензерський.

Пояснити орендну співпрацю не змогли й у «Народному фронті». Лідер фракції фронтовиків Максим Бурбак стверджує, що вперше чує про те, що партія орендує офіс у сестри нардепа з «Відродження».

Водночас сама партія «Відродження» розташовується в апартаментах фірми «Енерготранскомплект» та «Приватбанку» у Музейному провулку в Києві. У звіті вказано, що ці два власники столичної нерухомості знаходяться у м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги 50, де власне і є відділення Приватбанку.

Радикальна партія Олега Ляшка орендує офіс на Кловському узвозі, 7 у самого Олега Ляшка. Лідер партії пустив до себе колег безкоштовно. У звіті вартість оренди оцінена у 36 тисяч гривень на місяці, що є спонсорським внеском Ляшка у партію. Ще один офіс в тій же будівлі партія винаймає у ТОВ «Наутілус-Інвест 2006», пов’язане з нардепом-радикалом Сергієм Рибалкою. За цей офіс на 285 кв.м. радикали заплатили 2 мільйони гривень. Керівником «Наутілус-Інвесту» донедавна був помічник Рибалки.

Нагадаємо, Антон Яценко раніше був у «Батьківщині». Один з колишніх лідерів партії Юлії Тимошенко Олександр Турчинов пояснював знаходження покровителя Тендерної палати у списку «Батьківщини» тим, що Яценко є талановитим молодим вченим.

Докладніше про статки родини нардепа «Рідня тендерника Яценка має елітну нерухомість в центрі Києві на мільярд. Більше у матеріалі «Невидима нерухомість родини Яценків (фото)»

Детальніше про фінзвіти парламентських партій читайте тут.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Декларації, Нерухомість, Парламент