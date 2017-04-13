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Монополіст «Таланлегпром» без конкуренції узяв 91 мільйон на взуття для армії з нульовою економією

13 Квітня 2017

Міністерство оборони України 3 квітня за результатами тендеру уклало чотири угоди з ТОВ «Таланлегпром» про закупівлю взуття на загальну суму 90,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До липня у військові частини Києва, Харкова, Хмельницького та Одеси поставлять 60 600 пар демісезонних черевиків із високими берцями типу А з литтєвою підошвою за ТУ 15.2-072-00034022:2016 по 1 500 грн.

У серпні 2015 року армія замовляла їх у цієї ж фірми на 6% дешевше – по 1 415 грн.

На нинішні торги більше ніхто не прийшов, тож переможець отримав підряди без конкуренції, не знижуючи ціну пропозицій. Відтак сума угод дорівнює очікуваній вартості закупівлі, а формальна економія – нулю.

Компанія «Таланлегпром» належить Оксані та Андрію Лаврику, сину екс-губернатора Сумської та Чернігівської областей Миколи Лаврика, який у 2014 році балотувався до Верховної Ради у Ромнах від «Блоку Петра Порошенка». Фірма Лаврика стала основним постачальником взуття для військових України після початку бойових дій на Донбасі.

Нині очікується рішення Міноборони про визнання її переможцем тендеру щодо поставки черевиків типу В на 135,00 млн грн. – теж без конкуренції та з нульовою економією. Крім того, триває подача заявок на торги щодо закупівлі черевиків типу Б на очікувану суму 159,20 млн грн. Таким чином, фактичний монополіст може отримати замовлень ще на 294,20 млн грн.

Нагадаємо, торік львівський підприємець Олександр Божагора скаржився на дискримінаційні вимоги Міноборони щодо берців. Після введення в дію технічних умов у квітні 2016 року, постачальником армії залишився лише «Талан».

В останні роки «Таланлегпром» став одним з найбільших постачальників армії. У 2015 році компанія отримала від Міноборони замовлення на 451,91 млн грн., у 2016-му – на 352,36 млн грн.

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