Медзаклади на Київщині вподобали найдорожчий кофеїн

13 Квітня 2017
КЗ Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання» і Територіальне медичне об’єднання «Дерматовенерологія» у Києві уклали угоди на купівлю 10% розчину для ін’єкцій кофеїну бензоату натрію за ціною, що більше ніж в півтора рази перевищує середню по Україні.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Зі 138 угод на купівлю стимулюючого нервової систему кофеїну бензоату натрію (10% розчин для ін’єкцій в ампулах по 1 мл, № 10) різного виробництва, укладених медичними установами і закладами з різних регіонів України з минулого вересня, найнижча ціна була зафіксована в угоді між Дунаєвецькою центрально районною лікарнею з Хмельницької області то ТОВ «БаДМ-Б» – 12,19 грн за упаковку.
Середня ціна препарату по всіх закупівля у моніторингу становила 14,67 грн за упаковку. Близько 80% відсотків угод передбачали купівлю або дешевше, або за ціною, що перевищувала середню не більше ніж на 5%.
Лише три установи погодилися на купівлю цього розчину дорожче 20 грн за упаковку.
Зміївська теплова електрична станція (Харківська обл) підписала угоду з ТОВ «Своя аптека» по 20,28 грн за упаковку. (Ця ж «Своя аптека» також є постачальником цього ж препарату для Дружківського дитячого будинку за однією з найнижчих цін – 12, 65 грн за упаковку).
Територіальне медичне об’єднання «Дерматовенерологія» у м.Києві уклало угоду зі столичним КП «Фармація» по 23,42 грн за упаковку, а КЗ Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання» з ТОВ «Фрам ко» – за 23,52 грн за упаковку.
За даними моніторингу «Наших грошей», та ж сама угода між Обласним психіатрично-наркологічним об’єднанням і «Фрам ко» передбачала також купівлю 0,18% розчину адреналіну для ін’єкцій в ампулах 1 мл (10 штук в упаковці) за ціною, вдвічі вищою за середню по Україні.
КЗ Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання» очолює заслужений лікар України Геннадій Зільберблат.
Засновником фірми «Фрам КО» значиться кіпрський офшор «Кламмнет лімітед», чиїм бенефіціаром вказаний кіпріот Солон Соломонідес.
Директором «Фрам ко» є Андрій Миронюк, який раніше працював комерційним директором ПрАТ «Фармацевтична компанія «Дарниця» народного депутата від БПП Гліба Загорія. Раніше до складу засновників «Фрам ко» також входив Михайло Чуприна – начальник відділу внутрішнього фінансового аудиту та член наглядової ради тієї ж «Дарниці».
|Замовник
|Ціна з ПДВ, грн
|Продавець
|Дата договору
|КЗ Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання»
|23,52
|ТОВ «ФРАМ КО»
|2017-01-16
|Територіальне медичне об’єднання «Дерматовенерологія» у місті Києві
|23,42
|КП «Фармація»
|2017-02-21
|Зміївська теплова електрична станція Публічного акціонерного товариства «Центренерго»…
|20,28
|ТОВ “СВОЯ АПТEКА”
|2016-12-16
|Середня
|14,67
|…Дружківський дитячий будинок-інтернат
|12,65
|ТОВ «Своя аптека»
|2017-03-13
|КУ «Центральна районна лікарня»
|12,62
|ТОВ Аметрін ФК
|2017-02-23
|КУ «Дунаєвецька ЦРЛ»
|12,19
|ТОВ «БАДМ-Б»
|2017-03-15
Розбіг цін в угодах на купівлю бюджетним коштом розчину кофеїну бензоату натрію в концентрації 20% (по 1 мл в ампулі, №10), є значно меншим.
Про найнижчу ціну (16,31 грн за упаковку) вдалося домовитися Житомирській Центральній міській лікарні №2 з ПП «Фірма «Санітас». Середня ціна склала 21,37 грн.
З 30 угод, що увійшли до огляду, лише три передбачали ціни, що перевищували середню більше ніж на 5%. І знову найбільшу схильність до найвищих цін продемонстрували кияни.
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дніпровського району м. Києва» у вересні минулого року уклав угоду з ТОВ «Аметрін ФК» по 26,75 грн за упаковку. Ця фірма вже відзначалася укладанням угодами на продаж ліків за рекордними цінами міській лікарні №7 Запоріжжя, Добропільській лікарні інтенсивного лікування (Донецька обл.) і Лозівському територіальному медичному об’єднанню (Харківська обл). Цікаво, що той же «Аметрін ФК» у лютому і березні домовився про продаж кофеїну бензоату натрію у тому ж дозуванні і фасуванні іншим замовникам за цінами, нижче середньої.
ТОВ «Аметрін ФК» зареєстровано у Києві, але його засновниками і кінцевими бенефіціарами вказані люди з реєстрацією на Харківщині Роман Зубар, Олена Третьяк і Костянтин Пилипчук. Останній також є керівником фірми. Олена Третьяк також є засновником і кінцевим бенефіціаром харківської компанії «Пральня Кристал», адреса реєстрації якої (вул. Юріївська,17) співпадає з фактичною адресою «Аметрін ФК».
Директором КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дніпровського району м. Києва» є Олег Ністряну.
|Замовник
|Ціна з ПДВ, грн
|Продавець
|Дата договору
|КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дніпровського району м. Києва»
|26,75
|ТОВ «Аметрін ФК»
|2016-09-13
|ДП НАЕК «Енергоатом» ВП ЮУАЕС
|22,87
|ТОВ « Фарма-Світ»
|2016-11-03
|КЗ Гадяцький ЦПМСД…
|22,61
|ТОВ «БАДМ-Б»
|2016-10-25
|Середня
|21,37
|…КЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Дніпропетровської обласної ради»
|ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА»
|2016-11-15
|Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
|ТОВ «Фармацевтична фірма «Олімп»
|2016-12-09
|КУ «ЦМЛ №2»
|ПП ФІРМА «САНІТАС»
|2017-03-17
Tеги | Медицина