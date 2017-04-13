Медзаклади на Київщині вподобали найдорожчий кофеїн

КЗ Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання» і Територіальне медичне об’єднання «Дерматовенерологія» у Києві уклали угоди на купівлю 10% розчину для ін’єкцій кофеїну бензоату натрію за ціною, що більше ніж в півтора рази перевищує середню по Україні.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Зі 138 угод на купівлю стимулюючого нервової систему кофеїну бензоату натрію (10% розчин для ін’єкцій в ампулах по 1 мл, № 10) різного виробництва, укладених медичними установами і закладами з різних регіонів України з минулого вересня, найнижча ціна була зафіксована в угоді між Дунаєвецькою центрально районною лікарнею з Хмельницької області то ТОВ «БаДМ-Б» – 12,19 грн за упаковку.

Середня ціна препарату по всіх закупівля у моніторингу становила 14,67 грн за упаковку. Близько 80% відсотків угод передбачали купівлю або дешевше, або за ціною, що перевищувала середню не більше ніж на 5%.

Лише три установи погодилися на купівлю цього розчину дорожче 20 грн за упаковку.

Зміївська теплова електрична станція (Харківська обл) підписала угоду з ТОВ «Своя аптека» по 20,28 грн за упаковку. (Ця ж «Своя аптека» також є постачальником цього ж препарату для Дружківського дитячого будинку за однією з найнижчих цін – 12, 65 грн за упаковку).

Територіальне медичне об’єднання «Дерматовенерологія» у м.Києві уклало угоду зі столичним КП «Фармація» по 23,42 грн за упаковку, а КЗ Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання» з ТОВ «Фрам ко» – за 23,52 грн за упаковку.

За даними моніторингу «Наших грошей», та ж сама угода між Обласним психіатрично-наркологічним об’єднанням і «Фрам ко» передбачала також купівлю 0,18% розчину адреналіну для ін’єкцій в ампулах 1 мл (10 штук в упаковці) за ціною, вдвічі вищою за середню по Україні.

КЗ Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання» очолює заслужений лікар України Геннадій Зільберблат.

Засновником фірми «Фрам КО» значиться кіпрський офшор «Кламмнет лімітед», чиїм бенефіціаром вказаний кіпріот Солон Соломонідес.

Директором «Фрам ко» є Андрій Миронюк, який раніше працював комерційним директором ПрАТ «Фармацевтична компанія «Дарниця» народного депутата від БПП Гліба Загорія. Раніше до складу засновників «Фрам ко» також входив Михайло Чуприна – начальник відділу внутрішнього фінансового аудиту та член наглядової ради тієї ж «Дарниці».

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору КЗ Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання» 23,52 ТОВ «ФРАМ КО» 2017-01-16 Територіальне медичне об’єднання «Дерматовенерологія» у місті Києві 23,42 КП «Фармація» 2017-02-21 Зміївська теплова електрична станція Публічного акціонерного товариства «Центренерго»… 20,28 ТОВ “СВОЯ АПТEКА” 2016-12-16 Середня 14,67 …Дружківський дитячий будинок-інтернат 12,65 ТОВ «Своя аптека» 2017-03-13 КУ «Центральна районна лікарня» 12,62 ТОВ Аметрін ФК 2017-02-23 КУ «Дунаєвецька ЦРЛ» 12,19 ТОВ «БАДМ-Б» 2017-03-15

Розбіг цін в угодах на купівлю бюджетним коштом розчину кофеїну бензоату натрію в концентрації 20% (по 1 мл в ампулі, №10), є значно меншим.

Про найнижчу ціну (16,31 грн за упаковку) вдалося домовитися Житомирській Центральній міській лікарні №2 з ПП «Фірма «Санітас». Середня ціна склала 21,37 грн.

З 30 угод, що увійшли до огляду, лише три передбачали ціни, що перевищували середню більше ніж на 5%. І знову найбільшу схильність до найвищих цін продемонстрували кияни.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дніпровського району м. Києва» у вересні минулого року уклав угоду з ТОВ «Аметрін ФК» по 26,75 грн за упаковку. Ця фірма вже відзначалася укладанням угодами на продаж ліків за рекордними цінами міській лікарні №7 Запоріжжя, Добропільській лікарні інтенсивного лікування (Донецька обл.) і Лозівському територіальному медичному об’єднанню (Харківська обл). Цікаво, що той же «Аметрін ФК» у лютому і березні домовився про продаж кофеїну бензоату натрію у тому ж дозуванні і фасуванні іншим замовникам за цінами, нижче середньої.

ТОВ «Аметрін ФК» зареєстровано у Києві, але його засновниками і кінцевими бенефіціарами вказані люди з реєстрацією на Харківщині Роман Зубар, Олена Третьяк і Костянтин Пилипчук. Останній також є керівником фірми. Олена Третьяк також є засновником і кінцевим бенефіціаром харківської компанії «Пральня Кристал», адреса реєстрації якої (вул. Юріївська,17) співпадає з фактичною адресою «Аметрін ФК».

Директором КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дніпровського району м. Києва» є Олег Ністряну.

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дніпровського району м. Києва» 26,75 ТОВ «Аметрін ФК» 2016-09-13 ДП НАЕК «Енергоатом» ВП ЮУАЕС 22,87 ТОВ « Фарма-Світ» 2016-11-03 КЗ Гадяцький ЦПМСД… 22,61 ТОВ «БАДМ-Б» 2016-10-25 Середня 21,37 …КЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Дніпропетровської обласної ради» ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» 2016-11-15 Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ТОВ «Фармацевтична фірма «Олімп» 2016-12-09 КУ «ЦМЛ №2» ПП ФІРМА «САНІТАС» 2017-03-17

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