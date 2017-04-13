Лохвицький інтернат замовив у комунальній аптеці верошпірон вчетверо дорожчий від МОЗівського рівня

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Останніми місяцями медичні установи укладали угоди на купівлю сечогінного верошпірону за цінами щонайменше вдвічі вищими за роздрібну, визначену Міністерством охорони здоров’я.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

До огляду увійшли 9 угод на купівлю верошпірону в таблетках (25мг №20) бюджетним коштом, що були укладені з вересня по березень. Найнижча ціна препарату була зафіксована в угоді між Зміївським геріатричним пансіонатом (Харківська обл) і ТОВ «Своя аптека» (Харків) – 76,61 грн за упаковку. Тоді як МОЗ визначив роздрібну цін на верошпірон (виробництва ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина) в такому дозуванні – 36,06 грн за упаковку.

Майже у всіх проаналізованих угодах було вказано ціну, що перевищувала її не більше ніж в 2,4 рази. Але дві установи дозволили собі укласти угоди за суттєво вищою ціною. Лозівське територіальне медичне об’єднання (Харківська обл) домовилося з ТОВ «Аметрін ФК» за 129,68 грн за упаковку. Як свідчить моніторинг «Наших грошей», ця угода передбачала купівлю і інших ліків за цінами, значно вищими за середні по Україні.

Цього разу лозівчани віддали «пальму першості» Лохвицькому районові на Полтавщині, де Токарівський психоневрологічний інтернат домовився з Центральною районною аптекою №116 ПОКП «Полтавафарм» (м.Лохвиця) про купівлю верошпірону за 139,10 грн за упаковку. Як повідомляли «Наші гроші», ця угода передбачала також купівлю найдорожчого анальгіну.

Токарівський психоневрологічний інтернат з 2011 року очолює Леонід Барвінко. Олександр Леонідович Барвінко керує сектором кримінальної поліції Чорнухинського відділення Лохвицького відділу поліції ().

Завідуючим ЦРА №116 ПОКП «Полтавафарм» є Леонід Котелевець.

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору
Токарівський психоневрологічний інтернат 139,10 ЦРА №116 філія ПОКП «Полтавафарм» 2017-01-16
КЗОЗ «Лозівське територіальне медичне об’єднання « 129,68 ТОВ «Аметрін ФК» 2017-01-14
Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття» 83,86 ТОВ «Медфарм» 2017-03-06
КЛПУ Селидівська центральна міська лікарня 80,54 ТОВ «Бадм-Б» 2017-02-22
КЗ Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат Дніпропетровської обласної ради 80,53 ТОВ «Восток-Фарм» 2016-10-05
Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці 79,69 Філія ПКП «Полтавафарм» Аптека №6 2017-01-16
КЗ «Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради 77,89 ТОВ «Восток-Фарм» 2016-12-08
Власівський пансіонат для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням 77,63 ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» 2016-11-29
КУ «Зміївський геріатричний пансіонат» 76,61 ТОВ «Своя аптека» 2017-03-14
Роздрібна ціна МОЗ 36,06    

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