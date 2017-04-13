Лохвицький інтернат замовив у комунальній аптеці верошпірон вчетверо дорожчий від МОЗівського рівня

13 Квітня 2017
Останніми місяцями медичні установи укладали угоди на купівлю сечогінного верошпірону за цінами щонайменше вдвічі вищими за роздрібну, визначену Міністерством охорони здоров’я.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
До огляду увійшли 9 угод на купівлю верошпірону в таблетках (25мг №20) бюджетним коштом, що були укладені з вересня по березень. Найнижча ціна препарату була зафіксована в угоді між Зміївським геріатричним пансіонатом (Харківська обл) і ТОВ «Своя аптека» (Харків) – 76,61 грн за упаковку. Тоді як МОЗ визначив роздрібну цін на верошпірон (виробництва ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина) в такому дозуванні – 36,06 грн за упаковку.
Майже у всіх проаналізованих угодах було вказано ціну, що перевищувала її не більше ніж в 2,4 рази. Але дві установи дозволили собі укласти угоди за суттєво вищою ціною. Лозівське територіальне медичне об’єднання (Харківська обл) домовилося з ТОВ «Аметрін ФК» за 129,68 грн за упаковку. Як свідчить моніторинг «Наших грошей», ця угода передбачала купівлю і інших ліків за цінами, значно вищими за середні по Україні.
Цього разу лозівчани віддали «пальму першості» Лохвицькому районові на Полтавщині, де Токарівський психоневрологічний інтернат домовився з Центральною районною аптекою №116 ПОКП «Полтавафарм» (м.Лохвиця) про купівлю верошпірону за 139,10 грн за упаковку. Як повідомляли «Наші гроші», ця угода передбачала також купівлю найдорожчого анальгіну.
Токарівський психоневрологічний інтернат з 2011 року очолює Леонід Барвінко. Олександр Леонідович Барвінко керує сектором кримінальної поліції Чорнухинського відділення Лохвицького відділу поліції ().
Завідуючим ЦРА №116 ПОКП «Полтавафарм» є Леонід Котелевець.
|Замовник
|Ціна з ПДВ, грн
|Продавець
|Дата договору
|Токарівський психоневрологічний інтернат
|139,10
|ЦРА №116 філія ПОКП «Полтавафарм»
|2017-01-16
|КЗОЗ «Лозівське територіальне медичне об’єднання «
|129,68
|ТОВ «Аметрін ФК»
|2017-01-14
|Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття»
|83,86
|ТОВ «Медфарм»
|2017-03-06
|КЛПУ Селидівська центральна міська лікарня
|80,54
|ТОВ «Бадм-Б»
|2017-02-22
|КЗ Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат Дніпропетровської обласної ради
|80,53
|ТОВ «Восток-Фарм»
|2016-10-05
|Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці
|79,69
|Філія ПКП «Полтавафарм» Аптека №6
|2017-01-16
|КЗ «Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради
|77,89
|ТОВ «Восток-Фарм»
|2016-12-08
|Власівський пансіонат для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням
|77,63
|ТОВ «ВЕНТА. ЛТД»
|2016-11-29
|КУ «Зміївський геріатричний пансіонат»
|76,61
|ТОВ «Своя аптека»
|2017-03-14
|Роздрібна ціна МОЗ
|36,06
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