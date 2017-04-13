Генпрокурор опівночі у готелі зустрівся з Ложкіним і Третьяковим по «чоловічим» справам

Опівночі 31 березня генеральний прокурор Юрій Луценко у одному із найдорожчих готелів Києва «Інтерконтиненталі» зустрівся з народним депутатом БПП Олександром Третьяковим та екс-головою Адміністрації президента Борисом Ложкіним. Про це повідомила журналісти телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом» Аліса Юрченко і Аліса Терехова.

За спостереженням кореспондента програми, Третьяков передав Луценко теку із документами та написом «Справа» на обкладинці.

Юрій Луценко відмовився відповідати на питання про причини зустрічі. «Це – моє приватне життя… Те, що ми мужчини, чоловіки, між собою обговорюємо», – зазначив генпрокурор. При цьому, за спостереженням журналіста, Луценко помітно нервував.

Характерно, що Олександра Третьякова та Бориса Ложкіна у ЗМІ називають співвласниками гральної мережі «Українська національна лотерея» разом із попереднім власником УНЛ – Валерієм Коваленко. Внаслідок конфлікту між сторонами, в офісі УНЛ співробітники Генеральної прокуратури спільно з СБУ провели обшуки. В ході обшуків в приміщенні УНЛ був присутній і Олександр Третьяков.

Після них Коваленко вийшов із співзасновників бізнесу. Сам Третьяков на питання – що він робив у офісі гральної компанії під час обшуків відповів, що «у нього – амнезія».

Зазначимо, що Борис Ложкін раніше спростовував причетність до УНЛ.

Коментуючи зустрічі з генпрокурором Юрієм Луценком та головою СБУ Василем Грицаком, нардеп Олександр Третьяков назвав їх своїми друзями.

Минулого року Юрій Луценко призначив керувати столичною прокуратурою довірену особу Третьякова. Юриста Сергія Репецького. До того Репецький працював на адвокатську компанію дружини Третьякова. А ще – очолював виборчу комісію на минулих парламентських виборах на окрузі, де переміг Третьяков.

Нагадаємо, що згідно Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, «працівнику прокуратури слід уникати особистих зв’язків, фінансових і ділових взаємовідносин, що можуть вплинути на неупередженість і об’єктивність виконання професійних обов’язків, скомпрометувати високе звання працівника прокуратури, не допускати дій, висловлювань і поведінки, які можуть зашкодити його репутації та авторитету прокуратури, викликати негативний громадський резонанс».



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