Криворізька лікарня домовилася з комунальними фармацевтами про платифілін вдвадорога

Криворізька міська лікарня №4 Дніпропетровської обласної ради домовилася к КП «Фармація» Криворізької міської ради про купівлю Платифіліну, який застосовується при функціональних розладах кишечнику, за ціною, що майже вдвічі перевищує середню по Україні.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

До огляду було включено 221 угоду на купівлю Платифіліну (у вигляді розчину для ін’єкцій 0,2% по 1 мл в ампулах № 10 у коробці) різного виробництва, що були укладені медичними установами та організаціями з вересня по березень. Розбіг цін на препарат складав майже 3 рази.

Найнижча ціна була вказана в угоді філії «Центру охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця» з ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» – 25,40 грн за упаковку. Середня ціна препарату склала 37,87 грн. Більше 70% проаналізованих угод передбачали купівлю Платифіліну за нижчою ціною. Тобто третина угод припала на більш дорогі закупки.

У семи випадках медичні установи погодилися на ціну вище 60 грн за упаковку. По дві такі угоди уклали замовники з Києву та Житомирщини. По одній – зі Львівщини, Донеччини та Дніпропетровщини.

Найдорожче вийшло у Криворізької міської лікарні №4 Дніпропетровської обласної ради. По угоді з КП «Фармація» Криворізької міської ради платифілін було замовлено за найвищою ціною – 73,40 грн за упаковку.

Головним лікарем КЗ «Криворізька міська лікарня №4 Дніпропетровської обласної ради» є депутатка Криворізької міськради від Опозиційного блоку Наталія Шевченко. У своїй декларації за минулий рік вона показала 142 тис. грн зарплати, Opel Corsa 1,3 (2010 р. в.), який на момент набуття у власність коштував 80 тис. грн, та квартиру у Кривому Розі (пл. 62 кв. м).

Ще одна квартира (пл.62 кв. м.) перебуває у спільній власності Наталії Шевченко з її чоловіком Віктором Шевченко та синами. Віктор Шевченко є також одноосібним власником квартири пл. 34 кв. м., а в минулому році він набув права власності на Chevrolet Lacetti (2007 р. в.), ціна якого на той час складала 88,5 тис. грн. У минулому році Віктор Шевченко отримав 85,2 тис грн зарплатні у лікарні, де головує його жінка, та 500 грн матеріальної допомоги.

КП «Фармація» Криворізької міської ради з 1998р. керує Антін (Антон) Бігдан. Згідно його декларації за 2016р він не є власником нерухомості або цінного рухомого майна. На відміну від Наталії Максименко, яка живе спільно з ним. Він задекларував лише зарплату (109 тис. грн), пенсію (54,5 тис. грн), 5,2 тис дол на банківському рахунку, проценти та інші виплати (загалом менше 8,5 тис. грн).

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору КЗ «Криворізька міська лікарня №4» ДОР 73,40 КП «Фармація» КМР 2017-02-01 Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття» 66,74 ТОВ фірма «Медфарм» 2017-03-06 Територіальне медичне об’єднання «Дерматовенерологія» у місті Києві 66,68 КП «Фармація» (Київ) 2017-02-21 КЛПУ «Великоновосілківська центральна районна лікарня» 66,44 ТОВ «ФРАМ КО» 2016-11-18 КУ «Обласна база спецмедпостачання» Житомирської обласної ради 66,34 ТОВ «Чернівціфармація» 2017-02-21 КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня» 63,62 ТОВ «ФРАМ КО» 2017-03-14 КУ «Обласний госпіталь ветеранів війни» Житомирської обласної ради 61,38 ПП фірма «Санітас» 2017-03-15 Середня 37,87 …Центр первинної медико- санітарної допомоги Конотопського району 30,50 ФОП Калашніков В.В. 2017-02-21 КУ «Центральна районна лікарня» 29,43 ТОВ Аметрін ФК 2017-02-23 Філія «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця» 25,40 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» 2016-12-19

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