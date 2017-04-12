Комахи покидають бурштиновий полон

Трьох із шести обвинувачених у «бурштиновій» справі відпустили. Четвертий у черзі на вихід.

300 правоохоронців, 123 обшуки, 160 тисяч доларів і кілька автоматів Калашникова – ці вражаючі цифри з’явились на телеекранах України у липні минулого року. Саме тоді у всіх медіа прогриміла спецоперація «Бурштин» на Рівненщині. Викривати нелегальних копачів особисто їздили Генпрокурор Юрій Луценко та глава СБУ Василь Грицак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зробив традиційний фотозвіт у Facebook.

Минув майже рік, і «Наші гроші» вирішили придивитись, що сталось із того часу. Так от. Судячи з усього, якоїсь корупційної мегапавутини розкрито не буде. Якщо хтось і постраждає, то лише поодинокі чиновники і копачі ( тут важливий наголос на слові – «якщо»).

До такого висновку ми дійшли із аналізу вироків, які вже стались, і однієї характерної історії, яка зараз дебатується в суді. Звісно, що не всі випадки ще потрапили до суду, однак стосуються вони вже зовсім дрібних учасників «бурштинової мафії», тому брати їх до уваги не будемо. А тепер щодо основних фігурантів.

«Бурштинова» схема, за версією слідства, була такою: правоохоронці вилучали у копачів дорогий камінь високої якості, замінювали його на каміння нижчої якості, вилучене – продавали. Інший сталий прибуток – данина зі «старателів» за право копати. На «розгалужене корупційне павутиння» це, звісно, не дуже схоже, однак маємо те, що маємо. А тепер про долю затриманих посадовців, чиї прізвища фігурували в гучних прес-релізах.

1 березня 2017 року уклав угоду зі слідством екс-очільник Дубровицького РВ УМВС Сергій Родзін. Нагадаємо, що затримали його у липні 2016 бійці спецпідрозділу «Альфа». За повідомленнями ЗМІ, він намагався втекти від правоохоронців на BMW x5 по полю.

10 березня 2017 року таку ж угоду уклав Микола Рабешко. У повідомленнях ЗМІ чоловік фігурував як кримінальний авторитет на прізвисько Ушатий. За словами міністра Авакова, Рабешко займався збором і охороною добутого бурштину, вирішував питання з копачами та був чорноробом цієї схеми. Рабешка звинувачували у створенні злочинної організації (позбавлення волі на строк від 5 до 12 років), порушеннях правил охорони надр та даванні хабаря.

Ми не знаємо, наскільки важливу інформацію Родзін і Рабешко повідомили слідству. Часто буває так, що не надто важливу. Сподіваємось, цього разу стався позитивний виняток. У кожному випадку, зважаючи на угоду, нині вони обоє мають бути на волі.

У лютому 2017 випустили під заставу підполковника, старшого оперуповноваженого відділу контррозвідки УСБУ в Рівненській області Вадима Федорука. Він значиться одним із організаторів схеми. У липні 2016 Федоруку повідомили про підозру, Голосіївський суд столиці дозволив внести за сбушника заставу 5,2 млн грн. Інших юридичних рухів у судах нам виявити не вдалось.

За інформацією з сайту «Судова влада», у лютому 2017 року суд ухвалив вирок по Анатолію Смолянцю – старшому інспектору Кузнецовського відділу поліції (Рівненська область).

Інформація про це у Єдиному реєстрі судових рішень чомусь відсутня. Так само не зрозуміло і що собою являє цей вирок, оскільки вироки бувають і виправдальні.

Таким чином сьогодні під вартою лишилися двоє. Один із організаторів схеми – заступник прокурора Рівненської області Андрій Боровик. У липні 2016-го Голосіївський районний суд застосував щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в 9,64 млн. грн, але невдовзі – залишив під вартою без права на заставу. У Боровика цілий букет статтей Кримінального кодексу – від створення злочинної організації до отримання хабаря. Екс-правоохоронця звинувачують у тому, що він із січня по липень 2016 створив та співкерував злочинною організацією, яка вчиняла тяжкі та особливо тяжкі злочини, зокрема, організовувала незаконний видобуток бурштину-сирцю.

Історію Андрія Боровика в деталях ми не знаємо. Натомість можемо розповісти історію, за яку затримали останнього з віп-фігурантів. І вона виглядає досить показовою.

За що судять одного з фігурантів «бурштинової справи»

Із вересня 2016 від вартою без права внесення застави перебуває екс-очільник Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області Вадим Топольський. Двічі Топольський подавав апеляцію, яка двічі провалювалась. Із, таки би мовити, «технічних причин»: ніхто з прокурорів військової прокуратури на неї просто не прийшов. Хоча востаннє, 3 квітня 2017 року, судді Апеляційного суду Києва чекали на прокурора 2,5 години.

Топольського, якого арештовували в рамках спецоперації «Бурштин», підозрюють зовсім не в кришуванні бурштину, а за кількома іншими статтями КК. Але все по порядку.

У червні 2016 прокурори і працівники СБУ Рівненської області та центрального апарату обшукували склади в м. Олевськ Житомирської області. Там мало знаходитись 500 кг. незаконно видобутого бурштину вартістю 187 875 грн. Суть операції «правоохоронців» полягала в тому, щоб замінити більш коштовний бурштин на дешевший чи взагалі на підробку. І на цьому трохи заробити.

У військовій прокуратурі стверджують, що головним у схемі був заступник прокурора Рівненської області Андрій Боровик. Про свою ідею він повідомив підполковника СБУ Вадима Федорука. Останній мав замінити коштовне каміння через підконтрольне йому ТОВ «Енерготехпостач».

Боровик із Топольським брали участь в обшуку в Олевську особисто. Бурштин на нелегальному складі знайшли, однак каменю виявилося набагато менше – до 30 кілограмів.

Кілька кумедних деталей обшуку. На складі було кілька чоловік, серед яких скульптор з Києва, який не пояснив, як він тут опинився. Під час «операції» на склад зайшов хлопчик років 10-12. У прозорій торбинці він приніс бурштин-сирець і сказав, що хоче його здати. Це дуже розвеселило усіх присутніх.

Хтось із правоохоронців попросив власника складу відкрити його автомобіль – «Тойоту Лендкрузер». Тут і сталась перша пригода.

Чоловік у формі СБУ підійшов до авто, крикнув всім, щоб відійшли назад і дістав з-під переднього сидіння предмет, схожий на гранату Ф1. Згодом власник складу стверджуватиме, що один із тих, хто проводив обшук, натякнув, що після того, як «знайшли гранату», все стало дуже серйозно і тепер власник не відкрутиться. І на клаптику паперу написав цифру $30 тис. Однак власник відповів, що таких грошей платити не буде, після чого його повезли до прокуратури Рівненської області.

По дорозі сталась нова подія. Правоохоронці, які їхали кількома автомобілями, зупинились на АЗС. Тут їм заблокували дорогу автівки знайомих та родичів власника складу. Виникла бійка. Автомобілі правоохоронців стали виїжджати із заправки. Топольський побачивши, що одного сбушника б’ють 4-6 людей, дістав травматичного пістолета і двічі вистрелив угору. «Бурштинники» розбіглися, посідали в автівки і рушили за правоохоронцями, які поїхали вперед. Топольський посадив побитого сбушника в авто, яке теж поїхало за всіма в бік міста Сарни Рівненської області.

Третій епізод стався вже перед самим в’їздом у місто. Тут Топольський помітив автівку одного з «бурштинників» – Мерседес Vito. У цей час поліцейські зупиняли на дорозі «бурштинові» авто, і Мерседес намагався їх об’їхати. Топольський підбіг до авто з боку водія. За кермом був чоловік із тих, що били сбушника. Топольський відкрив двері авто і наказав водію зупинитися. Той намагаючись зачинити двері, почав викручувати кермо сильніше, в напрямку, де стояли люди і працівники поліції. Побачивши, що авто не зупиняється, Топольський вистрілив один раз у землю. Пасажир біля водія почав діставати з-під сидіння дерев’яну биту. Після цього прокурор вистрілив у руку водію. Той підняв руки, але при цьому натиснув на газ. Топольський витягнув водія на землю, Мерседес врізався в паркан училища.

Потім Топольський з іншими правоохоронцями затримав ще одного «бурштинника», який бив сбушника, 5 разів ударив ногою по тулубу, що, як пишуть в протоколах, «спричинило легке тілесне ушкодження та завдало фізичного болю».

Того дня затримали до десятка копачів, чотирьом із них повідомили про підозру за статтями «опір представникові влади» та «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

Потерпілим у справі виступив… власник складу, де знайшли бурштин. У військовій прокуратурі запевняють, що правоохоронці подавили його волю озброєними людьми, провели незаконний обшук автомобіля, наказавши підписати заяву про дозвіл на проведення огляду і т.д..

Сам власник складу заявив, що правоохоронці вимагали від нього $30 тисяч хабаря. А родичі гнались за кавалькадою правоохоронців через те, що подумали, що ті викрали автомобіль власника складу.

За версією слідства, інформацію про хабар озвучував власнику складу колишній працівник органів внутрішніх справ із Києва. Не зрозуміло, як цей чоловік опинився серед рівненських та сарненських правоохоронців. Також, як з’ясували «Наші гроші», жінка, що була прописана в одній квартирі з цим екс-правоохоронцем і має таке ж, як він прізвище, керувала компанією, яка фігурувала як фіктивна у справі про ухиляння від сплати податків за допомогою «межигірських» фірм.

За версією слідства, Топольський та Андрій Боровик повторно вимагали хабаря у старателів уже $50 тис. доларів за те, щоб випустити з-під варти затриманих. При цьому суму хабаря озвучував начальнику складу той же колишній працівник органів внутрішніх справ. Власник складу поїхав додому, зібрав $40 тис. дол. і віддав екс-поліцейському, однак «бурштинників» так і не відпустили.

Що ж після цього вестерну залишилось у сухому залишку?

Вимагання хабара та перевищення службових повноважень є першим епізодом, по якому проходить Топольський. До речі, власник складу звернувся до правоохоронних органів із заявою через місяць. У показах він стверджує, що Топольський в нього грошей і не вимагав, і не отримував.

Другий епізод Топольському докинули у лютому 2017 року, коли він відмовився укладати угоду зі слідством. Свого часу екс-очільник Сарненської місцевої прокуратури разом з іншими правоохоронцями обшукували автошколу в м. Дубровиця Рівненської області і вилучили низку авто, за допомогою яких незаконно видобували бурштин. Однак із цього списку кудись щезло одне нерозмитнене авто «Mitsubishi pajero wagon» 1997 року вартістю 107 тис. грн. У її заволодінні і підозрюють Топольського.

15 лютого 2017 закінчилося досудове розслідування, по якому «закрили» Топольського. І невдовзі військовим прокурорам доведеться з’явитись у суді. Ми не знаємо, чи зможуть вони довести, що прокурор, у якого не знайшли мічених грошей і який особисто не вимагав хабар, і який не вніс до протоколу обшуку авто – що ось саме цей прокурор і є одним із кришувателів «бурштинової» мафії.

Але навіть якщо прокуратура зможе це довести, лишається неприємна дрібничка. Точніше дві. По-перше, судячи із минулорічних прес-релізів про «300 оперативників- 123 обшуки – $160 тисяч доларів» – складалось враження, що на Рівненщині накрили велетенського спрута, який викачував мільйони доларів. А коли знайомишся з матеріалами справи – виявляється, все впирається в якісь дивні хабарі і крадену машину 97-го року.

Другий нюанс ще більш важливий – якщо спрута задавили, то хто ці люди, які і досі копають бурштин зі швидкістю світла? І головне хто в них тепер – дах?

Аліна Стрижак, «Наші Гроші»

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