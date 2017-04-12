НОВИНИ

12.04.2017

Криворізька лікарня домовилася з комунальними фармацевтами про платифілін вдвадорога

Фаворит «Укртрансгазу» виграв 99 мільйонів «Укргазвидобування» на установки осушки газу

Інститут раку за 2 мільйони замовив спирт удвічі дорожче ринку, дешевшу фірму викинули

«Антонов» модернізує президентський літак за 28 мільйонів

Херсонський губернатор виділив 30 гектарів фірмі свого помічника

ГПУ підозрює голову та членів АМКУ у хабарах від цигаркових монополістів Кауфмана і росіян – документ

Екс-заступник Коломойського виграв 97 мільйонів рідного департаменту ОДА на вулицю Кривого Рогу

11.04.2017

Міноборони відсудило у «Вогу» 10 мільйонів за непоставлений дизель

Луганчани виграли половину зі 123 мільйонів на шини для армії

«Укренерго» за 7 мільйонів застрахувало здоров’я працівників у фірми Плачкових-Ахметова

Новогродівська «швидка» націлилась на Гідрохлортіазид для пільговиків дорожчий за МОЗівський «роздріб»

Прибуток екс-нардепа з 44 мільйонів за ремонт військових літаків – удвічі вищий від зарплат робочих

Нацбанк вдвічі підняв ціни орденів для ДУСі

Прокуратура перевірить довідку промислової палати, використану для отримання півмільйона відкату

Статки прокурора Дмитруня перевірятиме прокуратура, у якій працює його дружина

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Інститут раку за 2 мільйони замовив спирт удвічі дорожче ринку, дешевшу фірму викинули

12 Квітня 2017

Інститут раку купив подібний спирт по 27,47 грн.

Національний інститут раку 10 квітня за результатами тендеру уклав дві угоди з ПП «Сана Ко» про закупівлю етилового спирту на загальну суму 2,11 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч мають поставити 51 936 флаконів 100 мл спирту 70% по 27,47 грн. та 23 760 флаконів 100 мл спирту 96% по 28,58 грн. Його виробником є ТОВ «Виробнича фармацевтична компанія «Біо-Фарма Лтд».

У аптеках роздрібні ціни на спирт 70% починаються від 12,98 грн., що вдвічі дешевше, і сягають щонайбільше 25,95 грн. Спирт 96% там коштує на 40% дешевше – від 16,90 грн.

Крім того, днями КНП «Консультативно-діагностичний центр» Подільського району Києва замовило у КП «Фармація» Київської міської ради спирт 70% і 96% по 17,00 грн.

Сума нинішніх угод на 10% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 2,35 млн грн.

Одеська фірма «Сана Ко» зі статутним капіталом 400 грн. належить Оксані Кошель. Вона володіє ТОВ «Санафарм», МПП «Гілея» і ПП «Лекарь», а також є співзасновницею ГО «Одеська обласна фармацевтична спілка».

Дорожчим конкурентом було дніпровське ТОВ «Експо Фарма» Наталії Єрченко.

Львівське ПП «Кропива» Дмитра Панасюка пропонувало вдвічі нижчу ціну. Однак його відхилили за нестачу копії договору оренди транспортного засобу, копії інструкції з використання або офіційної друкованої документації виробника, документів на підтвердження внесення відомостей щодо декларування оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення до Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення (копії витягу з сайту МОЗ), таблиці відповідності медико-технічним вимогам та заповненого проекту договору з підписом і печаткою.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Навіть якщо ви не бачите рішення АМКУ – завантажуйте документи в «Прозорро»
27 Березня 2017

Пенсійні виплати в Донецькій області цього року знов почали рости…
23 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

12.04.2017

Дніпро Криворізька лікарня домовилася з комунальними фармацевтами про платифілін вдвадорога

Львів Фаворит «Укртрансгазу» виграв 99 мільйонів «Укргазвидобування» на установки осушки газу

Херсон Херсонський губернатор виділив 30 гектарів фірмі свого помічника

Дніпро Екс-заступник Коломойського виграв 97 мільйонів рідного департаменту ОДА на вулицю Кривого Рогу

11.04.2017

Вінниця Прибуток екс-нардепа з 44 мільйонів за ремонт військових літаків – удвічі вищий від зарплат робочих

Київщина Прокуратура перевірить довідку промислової палати, використану для отримання півмільйона відкату

Київ Статки прокурора Дмитруня перевірятиме прокуратура, у якій працює його дружина

10.04.2017

Миколаїв Кіпріоти зариють у дно Миколаївського морпорту 123 мільйони через недоліки паперів дешевших учасників

09.04.2017

Київ Каналізація біля «Урочища Совки» від партнерів доньки «ударівця» подорожчала до 179 мільйонів

Дніпро Голова села заплатив підконтрольній фірмі за ремонт центру адмінпослуг вп’ятеро більше, ніж вона зробила

Вінниця «Альтком» і «Автомагістраль» програли новачкам 206 мільйонів на вінницьку трасу

Київ Столична «Дерматологія» купує нітрогліцерин у комунальній аптеці вдвічі дорожче від реєстру МОЗ

Дніпро У Нікополі відразу 4 фірми відмовились від 9 мільйонів на користь доньки екс-віце-мера Дніпра

08.04.2017

Луцьк Суд оштрафував на 25 тисяч голову села, який отримав 85 тисяч хабара за передачу земельних ділянок

Полтава Поліція перевіряє завищення цін на сигналізацію за 2 мільйони, замовлену за заниженими цінами

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ