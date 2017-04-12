Інститут раку за 2 мільйони замовив спирт удвічі дорожче ринку, дешевшу фірму викинули

Національний інститут раку 10 квітня за результатами тендеру уклав дві угоди з ПП «Сана Ко» про закупівлю етилового спирту на загальну суму 2,11 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч мають поставити 51 936 флаконів 100 мл спирту 70% по 27,47 грн. та 23 760 флаконів 100 мл спирту 96% по 28,58 грн. Його виробником є ТОВ «Виробнича фармацевтична компанія «Біо-Фарма Лтд».

У аптеках роздрібні ціни на спирт 70% починаються від 12,98 грн., що вдвічі дешевше, і сягають щонайбільше 25,95 грн. Спирт 96% там коштує на 40% дешевше – від 16,90 грн.

Крім того, днями КНП «Консультативно-діагностичний центр» Подільського району Києва замовило у КП «Фармація» Київської міської ради спирт 70% і 96% по 17,00 грн.

Сума нинішніх угод на 10% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 2,35 млн грн.

Одеська фірма «Сана Ко» зі статутним капіталом 400 грн. належить Оксані Кошель. Вона володіє ТОВ «Санафарм», МПП «Гілея» і ПП «Лекарь», а також є співзасновницею ГО «Одеська обласна фармацевтична спілка».

Дорожчим конкурентом було дніпровське ТОВ «Експо Фарма» Наталії Єрченко.

Львівське ПП «Кропива» Дмитра Панасюка пропонувало вдвічі нижчу ціну. Однак його відхилили за нестачу копії договору оренди транспортного засобу, копії інструкції з використання або офіційної друкованої документації виробника, документів на підтвердження внесення відомостей щодо декларування оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення до Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення (копії витягу з сайту МОЗ), таблиці відповідності медико-технічним вимогам та заповненого проекту договору з підписом і печаткою.

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