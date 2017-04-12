ГПУ підозрює голову та членів АМКУ у хабарах від цигаркових монополістів Кауфмана і росіян – документ

В центрі схеми з виведення фірмою «Тедіс Україна» коштів в Росію була оборудка з наданням фінансової допомоги 11 фіктивним фірмам на суму 2,51 млрд. грн. Також у Генпрокуратурі вважають, що цю діяльність монополіст ринку дистрибуції сигарет вів під прикриттям голови АМКУ.

Про це стало відомо з ухвал Печерського райсуду м. Києва, куди Генеральна прокуратура звернулася в рамках кримінального провадження №42016000000001264 від 17.05.2016 року.

Слідство встановило, що використовуючи незаконні методи ведення підприємницької діяльності та шляхом підкупу службових осіб центральних державних органів України, в тому числі Антимонопольного комітету України, ТОВ «Тедіс Україна» разом з виробниками тютюнової продукції ПрАТ «Філіп Морріс Україна», ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», ПрАТ «Імперіал ТобаккоПродакшн Україна», ПрАТ «В.А.Т.-Прилуки» створили нездоланні бар’єри входження на ринок дистрибуції сигарет потенційних реалізаторів – дистриб’юторів. Це дозволило «Тедіс Україна» зайняти монопольне становище на ринку.

Прикриття цієї схеми здійснювали, зокрема, голова АМКУ та двоє держуповноважених АМКУ, вказано у судовій ухвалі про надання слідчим доступу до податкової справи «Тедіс Україна».

В прокуратурі стверджують, що представники «Тедіс Україна» систематично надавали грошову винагороду посадовцям АМКУ. А штраф в 429,31 млн грн., який в грудні на «Тедіс Україна» наклало АМКУ, безпідставно занижений у порівнянні з валовим доходом фірми. Однак у судовому реєстрі не вдалось знайти дані про висунення підозри голові АМКУ Юрію Терентьєву чи його заступниці Ніні Сидоренко, яка проводила за розслідування справи щодо «Тедіса».

Слідство встановило, що в 2012-2013 роках одеський бізнесмен Борис Кауфман за домовленістю з громадянами Російської Федерації Сергієм Кациєвим та Ігорем Кєсаєвим, які займали монопольне становище на російському ринку легального та тіньового обігу тютюнових виробів, придбали ТОВ «Торгова компанія «Мегаполіс-Україна». У травні 2016 року цю фірму було перейменовано в ТОВ «Тедіс Україна».

Причетність Кауфмана та росіян до «Тедіс Україна» прокуратура встановила наступним чином:

одним із співзасновників фірми є «Лідертано Холдінгс ЛТД», а його засновником останнього є ТОВ «Нова Інвестиційна Компанія «Альянс», яку в свою чергу заснував Кауфман;

власником 92,37% у статутному капіталі «Тедіс Україна» є «Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед». В останній 50,1% акцій належить кіпрській компанії «Whiteley Engineering Limited». Кінцевими бенефіціарними власниками «Whiteley» є Кациєв та Кєсаєв.

В жовтні 2016 року президент Петро Порошенко своїм указом ввів дію рішення РНБО про введення персональних санкцій, до цього санаційного списку було включено Кєсаєва.

В ГПУ дослідили, що Кєсаєв є власником групи підприємств «Меркурій», до складу якої входить ВАТ «Завод ім. Дегтярьова», яке є одним з лідерів військово-промислового комплексу Росії. Завод випускає стрілецьке, артилерійське, зенітно-ракетне озброєння та системи управління ним, яке, в свою чергу, постачається бойовикам незаконних збройних формувань так званих «ЛНР» та «ДНР».

Слідство встановило, що «Тедіс Україна» продає сигарети фіктивним фірмам за ціною, яка майже не перевищує вартість їх придбання. При цьому, значна кількість партій реалізується за готівку без відображення цих операцій. В подальшому сигарети з приховуванням від податківців реалізують через роздрібні мережі.

Ще одна схема ухиляння від податків – надання поворотної фінансової допомоги підприємствам з ознаками фіктивності. Для цього були створені або куплені наступні фірми: підприємницької діяльності, зокрема: TOB «Лавика», TOB «Амкодор», ТОВ «Ароллан», TOB «Тітан-Південь», TOB «КодосІнвест», ТОВ «Дом-Інвест-Україна», TOB «Стратагема-Інвест, TOB «Північно-Східна добувна компанія», ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс», ТОВ «Голд Прайм Фінанс», ТОВ «Мілред ЛТД». Цим підприємствам було надано 2,51 млрд грн. поворотної фіндопомоги, які потім була відправлена на рахунки фірм-транзитерів ТОВ «Біоклін», ТОВ «Голден Прайм Експрес», ТОВ «Одесбудінвест», ТОВ «БалкІнвест», ТОВ «Ореол-Брок». Далі ці кошти через офшорні рахунки кінцевих бенефіціарів «Тедіс Україна» – «Мегаполіс Юкрейн ІнвестментЛімітед» та «Лідертано Холдінгс ЛТД» – були виведені до Росії.

Частина доходів нібито була спрямована на фінансування тероризму.

В суді ГПУ клопотала про доступ до банківських рахунків ПрАТ «Філіп Морріс Україна», ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», ПрАТ «Імперіал ТобаккоПродакшн Україна», ПрАТ «В.А.Т.-Прилуки», реєстраційних документів та податкової звітності фірм, які отримували фіндопомогу «Тедіс-Україна», та арештувати майно та рахунки самої «Тедіс». Суд ці клопотання задовольнив.

Нагадаємо, на початку квітня керівництво АМКУ заявило, що громадяни Росії не причетні до діяльності «Тедіс Україна».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Корупція, Прокуратура, Росія, Сервіс