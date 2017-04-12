Херсонський губернатор виділив 30 гектарів фірмі свого помічника

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв підписав розпорядження про передачу в оренду ТОВ «Фрі-енерджи Генічеськ» земельну ділянку площею 30 га.

Про це повідомляють «Херсонські факти» з посилання на відповідне розпорядження Гордєєва.

Ділянка розташована на території Риківської селищної ради (кадастровий номер 6522155700:05:001:0033), має призначення земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та оборони. Фірма отримала її в оренду на 30 років для спорудження та експлуатації будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств. Сама ділянка розміщена недалеко від курортного Генічеська.

Щорічна орендна плата визначена в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки землі. У відкритих джерелах відсутня інформації про проведення конкурсу для надання вказаної ділянки в оренду.

Засновниками «Фрі-енерджи Генічеськ» є Валентин Юдін та Денис Чужиков. Останній був парламентським помічником Гордєєва до того, як він очолив Херсонську ОДА рік тому. Чужиков також був помічником в Верховній Раді попереднього голови Херсонської ОДА Андрія Путілова, який зараз є депутатом Херсонської облради від «БПП «Солідарність».

Чужиков разом з Денисом Стороженком є засновниками громадської організації «Платформа громадянських позицій». Останні є керівником «Фонду Андрія Гордєєва».

ТОВ «Фрі-енерджи Генічеськ» було створено в січні 2017 року. Основним видом діяльності фірма вказала виробництво електроенергії.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Земля