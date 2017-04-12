Фаворит «Укртрансгазу» виграв 99 мільйонів «Укргазвидобування» на установки осушки газу

12 Квітня 2017
ПАТ «Укргазвидобування» (УГВ) 7 квітня за результатами тендерів уклало три угоди з ТОВ «Нафтогазмонтаж» на будівельні роботи у Львівській області на загальну суму 99,29 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До жовтня збудують адсорбційні установки осушки газу «під ключ» і виконають пусконалагоджувальні роботи на ПГРС Пасічна за 43,00 млн грн., УКПГ Любешів за 28,79 млн грн. та УКПГ-1 Віжомля за 27,50 млн грн. Перелік обладнання невідомого виробника із цінами наведено у таблиці нижче. Строк експлуатації установок становить 20 років.
На заробітну плату піде 541 тис грн., тобто піввідсотка від загальної суми угод. На прибуток підрядника відведено ще 0,1% – 115 тис грн.
Сума угод на 18% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 120,64 млн грн.
Київський «Нафтогазмонтаж» належить Ганні Хрустенко і Василю Шкробтаку.
Хрустенко володіє ТОВ «Енергоблокмонтаж» із Миколою Блажком. Раніше ця фірма брала участь у тендерах ПАТ «Укртрансгаз» (УТГ) на ремонт газопроводів як єдиний конкурент ПрАТ «Зангас-НГС» із групи Дмитра Фірташа.
Усього з 2008 р. переможець виграв торгів на 284,16 млн грн. Причому до вересня 2016 р. він отримував підряди тільки в УТГ на 148,47 млн грн., а потім перейшов на тендери УГВ.
Нині дорожчими конкурентами були ТОВ «Техпромсервіс Лтд», ТОВ «Евраз Груп» і ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання».
Дешевше на 0,04-12% ТОВ «Теплоенергокомплект» Олени Шехтман і Євгена Погребного відхилили через невідповідність кваліфікаційним вимогам, у тому числі за технічними та якісними характеристиками. Фірма звернулась у комісію «Прозорро», а та порадила замовнику переглянути рішення про відхилення і оприлюднити його причини.
Погребний є підписантом київської організації партії «Справжня Україна» Мирослава Якибчука та автором патенту з колишніми гендиректорами УТГ Ярославом Марчуком та Анатолієм Рудником, екс-директором Сумського ЛВУМГ і колишнім головним інженером УТГ Михайлом Беккером, співвласниками фірм «Флоутекгаз» і «ДП Укргазтех» Володимиром Кротевичем і Георгієм Нікітченком. Також особа з такими ПІБ була помічником екс-нардепа від БЮТ Валерія Шаманова.
Шехтман у 2006 р. хотіла висуватись у нардепи, будучи членом Всеукраїнської партії трудящих Якибчука. Вона володіє фірмами «Маркон» з Наталією Погребною і «Шатрищенський цегельний завод» з Іриною Погребною.
Крім того, «Теплоенергокомплект» має дочірнє підприємство «Технотек».
|Місце призначення
|Найменування обладнання
|Кількість
|Ціна, грн./шт. з ПДВ
|ПГРС Пасічна
|Блок фільтрів та АПО (блок № 1)
|1
|8 691 562,67
|Блок запірної та регулюючої арматури (блок №2)
|1
|6 477 426,46
|Адсорбери А-1, А-2, А-3 (блоки №№ 3-5) з адсорбентом
|3
|4 724 490,49
|Шафа електрична (блок № 6)
|1
|3 495 035,58
|Нагрівач прямої дії (блок №7)
|1
|3 423 380,81
|Блок редукування газу (блок № 8)
|1
|884 904,56
|Теплообмінник (блок № 9)
|1
|2 722 206,43
|Ультразвукові лічильники
|2
|210 816,00
|Коректор заміру витрати газу
|1
|202 380,00
|Балони з азотом
|10
|2 400,00
|Кран електропровідний, Ду 150, Ру 6,3 МПа
|1
|84 000,00
|УКПГ Любешів
|Блок фільтрів та АПО (блок № 1)
|1
|5 677 726,46
|Блок запірної та регулюючої арматури (блок №2)
|1
|2 453 587,60
|Адсорбери А-1, А-2 (блоки №№ 3-4) з адсорбентом
|2
|4 209 458,40
|Шафа електрична (блок №5)
|1
|3 256 933,04
|Нагрівач прямої дії (блок № 6)
|1
|2 599 630,03
|Блок редукування газу (блок № 7)
|1
|870 651,96
|Теплообмінник (блок № 8)
|1
|2 509 614,11
|Ультразвукові лічильники
|2
|175 680,00
|Коректор заміру витрати газу
|1
|202 380,00
|Балони з азотом
|8
|2 400,00
|Кран електропровідний, Ду 50, Ру 6,3 МПа
|1
|30 000,00
|УКПГ-1 Віжомля
|Блок фільтрів та АПО (блок № 1)
|1
|4 229 674,38
|Блок запірної та регулюючої арматури (блок №2)
|1
|2 217 066,04
|Адсорбери А-1, А-2 (блоки №№ 3-4) з адсорбентом
|2
|5 937 001,42
|Шафа електрична (блок №5)
|1
|1 560 096,42
|Нагрівач прямої дії (блок №6)
|1
|1 939 186,26
|Блок редукування газу (блок № 7)
|1
|748 624,26
|Теплообмінник (блок № 8)
|1
|1 854 873,82
|Ультразвукові лічильники
|2
|193 248,00
|Коректор заміру витрати газу
|1
|202 380,00
|Балони з азотом
|9
|2 400,00
|Кран електропровідний, Ду 100, Ру 6,3 МПа
|1
|66 000,00
Tеги | Будівництво, Нафтогаз, Обладнання