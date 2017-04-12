Фаворит «Укртрансгазу» виграв 99 мільйонів «Укргазвидобування» на установки осушки газу

ПАТ «Укргазвидобування» (УГВ) 7 квітня за результатами тендерів уклало три угоди з ТОВ «Нафтогазмонтаж» на будівельні роботи у Львівській області на загальну суму 99,29 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До жовтня збудують адсорбційні установки осушки газу «під ключ» і виконають пусконалагоджувальні роботи на ПГРС Пасічна за 43,00 млн грн., УКПГ Любешів за 28,79 млн грн. та УКПГ-1 Віжомля за 27,50 млн грн. Перелік обладнання невідомого виробника із цінами наведено у таблиці нижче. Строк експлуатації установок становить 20 років.

На заробітну плату піде 541 тис грн., тобто піввідсотка від загальної суми угод. На прибуток підрядника відведено ще 0,1% – 115 тис грн.

Сума угод на 18% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 120,64 млн грн.

Київський «Нафтогазмонтаж» належить Ганні Хрустенко і Василю Шкробтаку.

Хрустенко володіє ТОВ «Енергоблокмонтаж» із Миколою Блажком. Раніше ця фірма брала участь у тендерах ПАТ «Укртрансгаз» (УТГ) на ремонт газопроводів як єдиний конкурент ПрАТ «Зангас-НГС» із групи Дмитра Фірташа.

Усього з 2008 р. переможець виграв торгів на 284,16 млн грн. Причому до вересня 2016 р. він отримував підряди тільки в УТГ на 148,47 млн грн., а потім перейшов на тендери УГВ.

Нині дорожчими конкурентами були ТОВ «Техпромсервіс Лтд», ТОВ «Евраз Груп» і ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання».

Дешевше на 0,04-12% ТОВ «Теплоенергокомплект» Олени Шехтман і Євгена Погребного відхилили через невідповідність кваліфікаційним вимогам, у тому числі за технічними та якісними характеристиками. Фірма звернулась у комісію «Прозорро», а та порадила замовнику переглянути рішення про відхилення і оприлюднити його причини.

Погребний є підписантом київської організації партії «Справжня Україна» Мирослава Якибчука та автором патенту з колишніми гендиректорами УТГ Ярославом Марчуком та Анатолієм Рудником, екс-директором Сумського ЛВУМГ і колишнім головним інженером УТГ Михайлом Беккером, співвласниками фірм «Флоутекгаз» і «ДП Укргазтех» Володимиром Кротевичем і Георгієм Нікітченком. Також особа з такими ПІБ була помічником екс-нардепа від БЮТ Валерія Шаманова.

Шехтман у 2006 р. хотіла висуватись у нардепи, будучи членом Всеукраїнської партії трудящих Якибчука. Вона володіє фірмами «Маркон» з Наталією Погребною і «Шатрищенський цегельний завод» з Іриною Погребною.

Крім того, «Теплоенергокомплект» має дочірнє підприємство «Технотек».

Місце призначення Найменування обладнання Кількість Ціна, грн./шт. з ПДВ ПГРС Пасічна Блок фільтрів та АПО (блок № 1) 1 8 691 562,67 Блок запірної та регулюючої арматури (блок №2) 1 6 477 426,46 Адсорбери А-1, А-2, А-3 (блоки №№ 3-5) з адсорбентом 3 4 724 490,49 Шафа електрична (блок № 6) 1 3 495 035,58 Нагрівач прямої дії (блок №7) 1 3 423 380,81 Блок редукування газу (блок № 8) 1 884 904,56 Теплообмінник (блок № 9) 1 2 722 206,43 Ультразвукові лічильники 2 210 816,00 Коректор заміру витрати газу 1 202 380,00 Балони з азотом 10 2 400,00 Кран електропровідний, Ду 150, Ру 6,3 МПа 1 84 000,00 УКПГ Любешів Блок фільтрів та АПО (блок № 1) 1 5 677 726,46 Блок запірної та регулюючої арматури (блок №2) 1 2 453 587,60 Адсорбери А-1, А-2 (блоки №№ 3-4) з адсорбентом 2 4 209 458,40 Шафа електрична (блок №5) 1 3 256 933,04 Нагрівач прямої дії (блок № 6) 1 2 599 630,03 Блок редукування газу (блок № 7) 1 870 651,96 Теплообмінник (блок № 8) 1 2 509 614,11 Ультразвукові лічильники 2 175 680,00 Коректор заміру витрати газу 1 202 380,00 Балони з азотом 8 2 400,00 Кран електропровідний, Ду 50, Ру 6,3 МПа 1 30 000,00 УКПГ-1 Віжомля Блок фільтрів та АПО (блок № 1) 1 4 229 674,38 Блок запірної та регулюючої арматури (блок №2) 1 2 217 066,04 Адсорбери А-1, А-2 (блоки №№ 3-4) з адсорбентом 2 5 937 001,42 Шафа електрична (блок №5) 1 1 560 096,42 Нагрівач прямої дії (блок №6) 1 1 939 186,26 Блок редукування газу (блок № 7) 1 748 624,26 Теплообмінник (блок № 8) 1 1 854 873,82 Ультразвукові лічильники 2 193 248,00 Коректор заміру витрати газу 1 202 380,00 Балони з азотом 9 2 400,00 Кран електропровідний, Ду 100, Ру 6,3 МПа 1 66 000,00

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