Екс-заступник Коломойського виграв 97 мільйонів рідного департаменту ОДА на вулицю Кривого Рогу

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Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 7 квітня за результатами тендеру замовив ТОВ «Буд Регіон» капітальний ремонт дороги по вулиці Волгоградській у Кривому Розі за 97,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року відремонтують ділянку від вулиці Меркулова до вулиці Володимира Великого. Виконають підготовчі та земляні роботи, влаштують дощову каналізацію, дорожній одяг, зупиночні автопавільйони, тротуари та освітлення, встановлять дорожні знаки та огородження, а також нанесуть розмітку. Кошториси і підсумкова відомість ресурсів не були опубліковані, тому ціни на матеріали неможливо порівняти з ринковими цінами на предмет завищення.

На заробітну плату піде 706 тис грн., тобто 0,7% від загальної суми контракту. На прибуток підрядника заплановано ще 0,2% – 160 тис грн.

Гарантійний строк на роботи і змонтовані конструкції становить п’ять років.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 68,10 млн грн., решта – у наступному році.

Криворізька фірма «Буд Регіон» створена у лютому 2016 року. Вона належить Олексію Буріку, який у 2010-2013 роках працював у Департаменті ЖКГ та будівництва, дійшовши до посади директора. Потім він був заступником голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського до жовтня 2014 року та заступником голови Дніпропетровської облради щонайменше до липня 2015 року.

Нині особа з такими ПІБ є позаштатним помічником нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Вадима Нестеренка з Дніпра.

Конкурентами були ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» і ТОВ «Еліт Буд Лтд», причому жоден з учасників не знижував ціну під час аукціону.

Фірма «УПС» належить сину екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тарасу Палію, депутату Дніпропетровської облради від «УКРОПу» Владиславу Бородіну та латвійській компанії «Fuel Systems, SIA» Оксани Захарової.

Після зміни влади у 2014 р. на Тараса Палія було відкрито два кримінальні провадження щодо привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг фірмою «УПС». У 2015 р. обидві справи закрили.

За даними «Центру протидії корупції», департамент благоустрою звільнив секретаря тендерного комітету Наталію Іванюшенко після того, як Державна аудиторська служба виявила порушення при укладенні угоди на 27 млн грн. між міськрадою та «УПСом».

Крім того, торік улітку міськрада повідомила, що укладе мирову угоду щодо виплати «УПСу» 109 млн грн. боргу за будівництво дороги.

Компанією «Еліт Буд Лтд» Ярослава Волошина зі статутним капіталом 1 500 грн. керує Наталія Хлєбородова. У 2015 році вона йшла у Верхньодніпровську міськраду від Радикальної партії Олега Ляшка, будучи юристом місцевого Управління ПФ України.

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