«Укренерго» за 7 мільйонів застрахувало здоров’я працівників у фірми Плачкових-Ахметова

ДП «НЕК «Укренерго» 5 квітня за результатами тендеру уклало угоду з ПрАТ «Страхова компанія «Крона» про послуги добровільного медичного страхування працівників за 7,15 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року вперше застрахували 10 939 працівників: у Західному регіоні – 5 424 чоловік, у Східному – 5 515 чоловік. Страхова сума на особу становить 100 тис грн.

Страховими ризиками є гостре захворювання, загострення хронічних захворювань та розлади здоров’я внаслідок нещасного випадку. Програма включає забезпечення лікувальними засобами і виробами медичного призначення, амбулаторну, стаціонарну, невідкладну та допомогу в офісі або вдома, профілактичний огляд, фізіотерапію, масаж, діагностику і лікування алергій, ендокринних та імунних захворювань, ВСД, доброякісних і злоякісних новоутворень, туберкульозу, цукрового діабету, вірусного гепатиту А, загострень хронічних захворювань.

Дешевший варіант програми (тариф 0,5%, 8 760 осіб) передбачає відомчі та державні/комунальні заклади, а дорожчий (тариф 1,0%, 2 179 осіб) – ще й приватні середнього і помірного рівня.

Кінцевими бенефіціарами «СК «Крона» є Іван Васильович і Григорій Іванович Плачкови. Акціонерами є ТОВ «Iмпульс-Т» (35%) Плачкових, ПАТ «Київенерго» (12%) Ріната Ахметова, ТОВ «Селектив» (16%) Олексія Брусова, ТОВ «Летон» (19%) Наталії та Анатолія Іванцівих і Алевтини Діхтяр. Екс-міністр енергетики Іван Плачкою нині очолює наглядову раду «Київенерго».

Єдиним допущеним конкурентом стало ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування», яке через кіпрську фірму «ABH Ukraine Limited» належить Михайлу Фрідману, власнику ПАТ «Альфа-Банк».

Натомість ПАТ «Страхова компанія «Країна», ТДВ «Страхова компанія «Нафтагазстрах», ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал Страхування» і ПрАТ «Інгруп» відхилили через претензії до документів.

«Країна» не підтвердила наявність цілодобового власного асистансу в усіх обласних центрах, не надала ліцензію на добровільне страхування від нещасних випадків, підтвердження або власного варіанту умов оплати та перелік медзакладів, з якими у неї укладені договори.

«Нафтагазстрах» не заповнив одну з таблиць технічного завдання та надав банківську гарантію з надто коротким строком дії забезпечення.

«Арсенал Страхування» не подав свідоцтво від рейтингового агентства щодо поточного рейтингу надійності, наказ про призначення уповноваженого з антикорупційної програми, лист-відгук про виконаний договір, дві таблиці та перелік і контакти ключових корпоративних клієнтів із чисельністю персоналу понад 2 500 осіб за напрямком добровільне медичне страхування.

«Інгруп» не принесла антикорупційну програму і наказ про призначення уповноваженого з неї та пропонувала максимальний час додзвону в асистанс 43 секунди замість 30 секунд.

Ця фірма оскаржувала своє відхилення в АМКУ, проте адмінколегія не задовольнила скаргу. Крім того, ПрАТ Євро-азіатська страхова компанія «Фініст» скаржилось у комітет на дискриміцію, однак запізнилось зі строками.

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