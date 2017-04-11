Статки прокурора Дмитруня перевірятиме прокуратура, у якій працює його дружина

«Центр протидії корупції» після публікації в «Наших грошах» змусив Генеральну прокуратуру перевірити статки очільника Києво-Святошинської прокуратури Юрія Дмитруня.

ГПУ уникала цього робити добровільно і перенаправляла заяву ЦПК про злочин до прокуратури Київської області, де працює дружина Дмитруня Лілія.

2 лютого 2017 ЦПК через суд змусив ГПУ зареєструвати кримінальне провадження щодо незаконного збагачення прокурора. Однак після судової ухвали Генеральна прокуратура все одно спрямувала дане провадження до прокуратури Київської області.

Хоча, зауважимо, дане провадження могла б рослідувати новостворена Генеральна інспекція ГПУ, яка створена саме для того, щоб займатись злочинами прокурорів.

Нагадаємо, дружина очільника Києво-Святошинської прокуратури Юрія Дмитруня Лілія оформила на себе квартиру площею 78 квадратів у районі столичної Саперної Слобідки наприкінці 2016 року. У сусідніх будинках нині таке житло продають по $ 1 тис. за квадрат.

На початку року брат Лілії Дмитрунь Ігор Маркітанюк оформив на себе житло площею 107 кв.м. у с. Чайки в передмісті Києва. Зараз така квартира коштує 1,5 млн грн.

Дружина Юрія Дмитруня є прокурором прокуратури Київської області. Швагро прокурора Маркітанюк – студент Національного авіаційного університету, бізнесу не має, не зареєстрований як ФОП. Також Маркітанюк у 2016 року безоплатно отримав 10 соток землі у Вишородському районі Київської області, де Юрій Дмитрунь був прокурором після Майдану.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Декларації, Люстрація, Прокуратура