Прибуток екс-нардепа з 44 мільйонів за ремонт військових літаків – удвічі вищий від зарплат робочих

Військова частина А0215 (Вінниця, командування ВПС) МО України 7 квітня за результатами тендеру замовила ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» послуги з ремонту авіаційних двигунів на 44,47 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 1 листопада виконають середній ремонт восьми авіадвигунів Д-30КП-2 із залученням ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» ДК «Укроборонпром» для капітального ремонту агрегатів, а також розбирання і дефектацію чотирьох таких двигунів.

Йдеться про турбореактивні двоконтурні двигуни з реверсивним пристроєм для військово-транспортних літаків сімейства Іл-76.

На заробітну плату заплановано 1,85 млн грн., тобто чотири відсотки від загальної суми підряду. На прибуток підрядника піде ще вісім відсотків – 3,55 млн грн.

Ціна угоди на 11% нижча від очікуваної вартості, яка становила 49,82 млн грн.

Єдиним конкурентом було ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» ДК «Укроборонпром», чия ціна до гривні дорівнювала очікуваній вартості. При цьому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону.

Фірма «УРАРП» вперше виграла тендер. Вона належить компанії «Styron Traiding Incorporation Fze» з ОАЕ та українському концерну «Титан», яким керує экс-нардеп Анатолій Льовін.

Засновниками концерну, крім згаданої арабської компанії, є ТОВ «Флайт Сервіс Лтд» і ТОВ «Аеропорт «Чернігів-1», записані знову ж таки на концерн.

Нагадаємо, британська «Avicom Britania Limited», директором і єдиним власником якої є донька Анатолія Льовіна Ганна, вимагає в суді стягнути з Херсонської облради 8,57 млн фунтів стерлінгів (тоді – 294,77 млн грн.) за так і не приватизований аеропорт Херсона.

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