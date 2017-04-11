Прокуратура перевірить довідку промислової палати, використану для отримання півмільйона відкату

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11 Квітня 2017

Затримання заступника директора ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»

Суд дозволив слідству вилучити для вивчення довідку Торгово-промислової палати про ринкову вартість дизпалива, на основі якої керівництво ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» змовилося з ТОВ «Атертон» про отримання хабара за укладання додаткових угод на закупівлю палива.

Про це стало відомо з ухвали Печерського райсуду Києва, куди слідчий військовій прокуратури звернувся в рамках кримінального провадження № 42016110330000097 від 14.12.2016 р.

З матеріалів суду відомо, що в грудні ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» за результатами тендеру уклав угоди з «Атертон» на постачання дизпалива на загальну суму понад 4,6 млн грн. Відразу після цього директор фірми написав листа з пропозицією укласти додаткові угоди про підвищення вартості палива. Як аргумент була надана довідка Торгово-промислової палати про ринкову вартість дизельного палива. На основі листа та довідки керівники «Чорнобильський спецкомбінат» та «Атертон» підписали додаткові угоди про підвищення ціни.

За даними слідства, за укладання додаткових угод фірма пообіцяла матеріальну вигоду директору держпідприємства та його заступнику. 27 січня, перебуваючи в автомобілі під офісом «Атертон» в Києві, заступник керівника «Чорнобильський спецкомбінат» отримав обумовлену суму в 432 тис грн. Після цього він був затриманий співробітниками Нацполіції і військової прокуратури,

В суді слідчий прокуратури клопотав про вилучення оригіналу довідки ТПП, журналу  прийому товарно-матеріальних цінностей та книги вхідної/вихідної кореспонденції «Чорнобильського спецкомбінату» і суд це клопотання задовольнив.

З червня керівником «Чорнобильський спецкомбінат» був Михайло Грабчук, якого після затримання суд відсторонив від посади. Зараз керівником підприємства є перший заступник Грабчука Сергій Боклагов. З судового реєстру відомо про обрання Грабчуку та його заступнику запобіжного заходу з утриманням під вартою з можливістю внесення застави. Також на їх майно було накладено арешт.

В «Прозорро» розміщені дві угоди ДСП «Чорнобильський спец комбінат» з «Атертон» на постачання дизпалива вартістю 3,34 та 1,24 млн грн. Але додаткові угоди до цих договорів відсутні.

«Атертон» було зареєстроване в червні 2015 року з основним видом діяльності лісопильне та стругальне виробництво. Керівником та засновником фірми є Віталій Пан.

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