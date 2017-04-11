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Новогродівська «швидка» націлилась на Гідрохлортіазид для пільговиків дорожчий за МОЗівський «роздріб»

11 Квітня 2017

Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка (Донецька обл) уклала угоду з ТОВ «Лек-Сервіс»на відшкодування витрат, пов’язаних з безоплатним та пільговим відпуском Гідрохлортіазиду (препарату з діуретичною та салуретичною дією, що застовують для зниження артеріального тиску при артеріальній гіпертензії) за рецептами лікарів, по ціні, що є суттєво більшою від роздрібної, яку встановило Міністерство охорони здоров’я – 21,40  грн за упаковку.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

До огляду увійшли 10 угод на купівлю Гідрохлортіазиду (таблетки по 25 мг № 20), які було укладено медичними установами з різних регіонів України з вересня по березень. Жодна з них не передбачала ціну, нижчу за оптово-відпускну, встановлену МОЗом – 12,00 грн за упаковку. Найнижча ціна була зафіксована в угоді Зміївського геріатричного пансіонату (Харківська обл) з ТОВ «Своя аптека» (Харків) – 12,02 грн за упаковку.

При цьому, як правило, замовники не погоджувалися на вищу за роздрібну, визначену МОЗ ціну –  16,24 грн за упаковку.

Але з цього правила було два виключення. ЛПЗ «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» домовився з ТОВ «БаДМ-Б» по ціні 16,36 грн за упаковку. Варто відзначити, що той же «БаДМ-Б» уклав угоду з Українським державним НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України, що розташований у Дніпрі, по значно нижчій ціні, – 13,19 грн за упаковку.

Рекордною ціною на препарат відзначився Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка, який домовився з ТОВ «Лек-Сервіс» про відшкодування витрат, пов’язаних з безоплатним та пільговим відпуском Гідрохлортіазиду за рецептами, по 21,40 грн за упаковку.

До речі, згідно моніторингу «Наших грошей», ця ж угода передбачала компенсацію по гепариновій мазі в півтора раза дорожче за середню ціну по Україні і по корвалдину за найвищою ціною – 21,40 грн за флакон 25 мл, тоді як середня ціна складала 15,21 грн за флакон.

ТОВ «Лек-Сервіс» зареєстроване у Новогродівці. Його засновником і підписантом є Лариса Рябошапка.

КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» очолює Олександр Олексійович Рашевський. У 2012 році він був офіційним спостерігачем від Партії пенсіонерів у Донецькій області на виборах до Верховної Ради.

У декларації за минулий рік він указав, що крім заробітної плати за основним місцем роботи (61 тис. грн.), він отримував пенсію (14,6 тис. грн.), а також гроші за сумісництвом як лікар-рентгенолог у Новогродіській центральній міській лікарні (940 грн.) Дохід його дружини Олени Рашевської складався з зарплатні на Станції швидкої медичної допомоги м.Мирноград (87,4 тис. грн), пенсії (17,8 тис. грн.) і орендної плати за її ділянку (пл. 13,36 тис. кв. м) від Красноармійської філії ЗАТ «Агроресурс») (2,4 тис. грн.).

Олександр Рашевський є одноосібним власником житлового будинку (пл.59,5 кв. м.), 26 кв.м. землі у Маринівці (Покровський район Донецької області) і автомобілю Форд ескорт (1995 р. в.). Їхній син Олександр Рашевський є студентом і отримував лише стипендію (3,3 тис. грн.)

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору
КЗ»Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» 21,40 ТОВ «Лек-Сервіс» 2017-02-02
ЛПЗ «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» 16,36 ТОВ «БАДМ-Б» 2017-02-08
Роздрібна ціна МОЗ 16,24    
Борзнянський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 16,17 ТОВ «Восток-Фарм» 2017-02-13
Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» 14,98 ТОВ ФАРМПЛАНЕТА 2016-12-13
Нововолинська центральна міська лікарня 14,43 ТОВ фірма «Волиньфарм» 2017-02-20
Білоцерківський психоневрологічний інтернат 13,67 ТОВ «Галафарм» 2016-09-01
КЗ «Могилівський Геріатричний Пансіонат» ДОР» 13,60 ТОВ «Своя аптека» 2017-01-23
ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України» 13,19 ТзОВ «БАДМ-Б» 2016-12-07
КЗ «Могилівський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» 13,01 ТОВ «БаДМ» 2016-10-18
КУ «Зміївський геріатричний пансіонат» 12,02 ТОВ «Своя аптека» 2017-03-14
Оптово-відпускна ціна МОЗ 12,00    

 

 

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