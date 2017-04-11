Нацбанк вдвічі підняв ціни орденів для ДУСі

Державне управління справами 3 квітня уклало шість угод із Банкнотно-монетним двором Нацбанку про виготовлення державних нагород та бланків до них на загальну суму 19,44 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Тендери провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

Замовили нагрудні знаки, ордени, медалі, відзнаки, а також бланки посвідчень до них (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).

Найдорожчою нагородою є комплект ордена «Золота Зірка» звання Герой України, який коштує 57 947 грн. Торік його не купували, а от ціна у 2015 році була на третину нижчою – 35 274 грн.

Комплекти ордена «За заслуги» І ступеня замовили по 10 535 грн., тоді як рік тому вони коштували на третину дешевше – по 7 107 грн.

Нагрудні знаки до почесних звань «Народний артист» і «Заслужений…» зараз коштують по 1 360-1 551 грн. У квітні минулого року їх придбали вдвічі дешевше – по 619 грн.

Найменування Кількість Ціна, грн./од. з ПДВ Комплект ордена «Золота Зірка» звання Герой України: 10 57 947,40 – знак ордена 38 157,24 – мініатюра ордена 19 790,16 Орден Свободи 10 4 452,54 Комплект ордена «Ярослава Мудрого» IV ступеня: 10 7 786,68 – знак ордена 6 591,42 – мініатюра ордена 1 195,26 Комплект ордена «Ярослава Мудрого» V ступеня: 50 5 758,86 – знак ордена 4 537,86 – мініатюра ордена 1 221,00 Комплект ордена «За заслуги» І ступеня: 100 10 534,56 – знак ордена 3 769,62 – мініатюра ордена 1 711,20 – зірка ордена 5 053,74 Комплект ордена «За заслуги» II ступеня: 200 5 138,10 – знак ордена 3 416,22 – мініатюра ордена 1 721,88 Комплект ордена «За заслуги» III ступеня 100 2 771,28 – знак ордена 1549,68 – мініатюра ордена 1221,60 Орден княгині Ольги II ступеня 50 3 701,34 Орден княгині Ольги Ш ступеня 200 3 166,20 Ордена «За доблесну шахтарську працю» III ступеня 50 2 953,38 Орденська книжка 2 000 84,54 Відзнака Президента України «За участь в АТО» 55 600 146,76 Грамота до відзнаки Президента України «За участь в АТО» 58 000 6,42 Відзнака Президента України «За гуманітарну участь в АТО» 5 500 147,96 Грамота до відзнаки Президента України «За гуманітарну участь в АТО» 5 800 22,44 Посвідчення до медалі «За військову службу Україні» 500 97,50 Посвідчення до медалі «За бездоганну службу» 200 109,14 Медаль «За працю і звитягу» 300 1 608,48 Посвідчення до медалі «За працю і звитягу» 300 160,08 Відзнака Президента України – Хрест Івана Мазепи 50 2 123,34 Посвідчення до відзнаки Президента України – Хрест Івана Мазепи 50 174,42 Нагрудний знак «Мати-героїня» 2 500 795,84 Посвідчення до почесного звання «Мати-героїня» 2 600 87,18 Нагрудний знак «Народний артист» 50 1 510,62 Нагрудний знак «Заслужений артист» 200 1 360,20 Нагрудний знак «Заслужений діяч мистецтв» 100 1 360,20 Нагрудний знак «Заслужений діяч науки і техніки» 100 1 360,20 Нагрудний знак «Заслужений економіст» 50 1 360,20 Нагрудний знак «Заслужений енергетик» 100 1 360,20 Нагрудний знак «Заслужений журналіст» 50 1 360,20 Нагрудний знак «Заслужений лікар» 100 1 360,20 Нагрудний знак «Заслужений майстер народної творчості» 50 1 551,00 Нагрудний знак «Заслужений працівник культури» 150 1 360,20 Нагрудний знак «Заслужений працівник освіти» 150 1 360,20 Нагрудний знак «Заслужений працівник охорони здоров’я» 50 1 551,00 Нагрудний знак «Заслужений працівник промисловості» 100 1 360,20 Нагрудний знак «Заслужений працівник транспорту» 50 1 360,20 Нагрудний знак «Заслужений працівник соціальної сфери» 100 1 360,20 Нагрудний знак «Заслужений працівник фізичної культури і спорту» 50 1 360,20 Нагрудний знак «Заслужений художник» 50 1 360,20 Нагрудний знак «Заслужений юрист» 200 1 360,20 Посвідчення до почесного звання «Заслужений…», «Народний артист» 4 500 108,00

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