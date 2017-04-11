Нацбанк вдвічі підняв ціни орденів для ДУСі

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Німці за півмільйона євро створять дизайн відео для «Євробачення» – зарплати до 1800 євро за годину

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Державне управління справами 3 квітня уклало шість угод із Банкнотно-монетним двором Нацбанку про виготовлення державних нагород та бланків до них на загальну суму 19,44 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Тендери провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

Замовили нагрудні знаки, ордени, медалі, відзнаки, а також бланки посвідчень до них (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).

Найдорожчою нагородою є комплект ордена «Золота Зірка» звання Герой України, який коштує 57 947 грн. Торік його не купували, а от ціна у 2015 році була на третину нижчою – 35 274 грн.

Комплекти ордена «За заслуги» І ступеня замовили по 10 535 грн., тоді як рік тому вони коштували на третину дешевше – по 7 107 грн.

Нагрудні знаки до почесних звань «Народний артист» і «Заслужений…» зараз коштують по 1 360-1 551 грн. У квітні минулого року їх придбали вдвічі дешевше – по 619 грн.

Найменування Кількість Ціна, грн./од. з ПДВ
Комплект ордена «Золота Зірка» звання Герой України: 10 57 947,40
знак ордена   38 157,24
мініатюра ордена   19 790,16
Орден Свободи 10 4 452,54
Комплект ордена «Ярослава Мудрого» IV ступеня: 10 7 786,68
знак ордена   6 591,42
мініатюра ордена   1 195,26
Комплект ордена «Ярослава Мудрого» V ступеня: 50 5 758,86
знак ордена   4 537,86
мініатюра ордена   1 221,00
Комплект ордена «За заслуги» І ступеня: 100 10 534,56
знак ордена   3 769,62
мініатюра ордена   1 711,20
зірка ордена   5 053,74
Комплект ордена «За заслуги» II ступеня: 200 5 138,10
знак ордена   3 416,22
мініатюра ордена   1 721,88
Комплект ордена «За заслуги» III ступеня 100 2 771,28
знак ордена   1549,68
мініатюра ордена   1221,60
Орден княгині Ольги II ступеня 50 3 701,34
Орден княгині Ольги Ш ступеня 200 3 166,20
Ордена «За доблесну шахтарську працю» III ступеня 50 2 953,38
Орденська книжка 2 000 84,54
Відзнака Президента України «За участь в АТО» 55 600 146,76
Грамота до відзнаки Президента України «За участь в АТО» 58 000 6,42
Відзнака Президента України «За гуманітарну участь в АТО» 5 500 147,96
Грамота до відзнаки Президента України «За гуманітарну участь в АТО» 5 800 22,44
Посвідчення до медалі «За військову службу Україні» 500 97,50
Посвідчення до медалі «За бездоганну службу» 200 109,14
Медаль «За працю і звитягу» 300 1 608,48
Посвідчення до медалі «За працю і звитягу» 300 160,08
Відзнака Президента України – Хрест Івана Мазепи 50 2 123,34
Посвідчення до відзнаки Президента України – Хрест Івана Мазепи 50 174,42
Нагрудний знак «Мати-героїня» 2 500 795,84
Посвідчення до почесного звання «Мати-героїня» 2 600 87,18
Нагрудний знак «Народний артист» 50 1 510,62
Нагрудний знак «Заслужений артист» 200 1 360,20
Нагрудний знак «Заслужений діяч мистецтв» 100 1 360,20
Нагрудний знак «Заслужений діяч науки і техніки» 100 1 360,20
Нагрудний знак «Заслужений економіст» 50 1 360,20
Нагрудний знак «Заслужений енергетик» 100 1 360,20
Нагрудний знак «Заслужений журналіст» 50 1 360,20
Нагрудний знак «Заслужений лікар» 100 1 360,20
Нагрудний знак «Заслужений майстер народної творчості» 50 1 551,00
Нагрудний знак «Заслужений працівник культури» 150 1 360,20
Нагрудний знак «Заслужений працівник освіти» 150 1 360,20
Нагрудний знак «Заслужений працівник охорони здоров’я» 50 1 551,00
Нагрудний знак «Заслужений працівник промисловості» 100 1 360,20
Нагрудний знак «Заслужений працівник транспорту» 50 1 360,20
Нагрудний знак «Заслужений працівник соціальної сфери» 100 1 360,20
Нагрудний знак «Заслужений працівник фізичної культури і спорту» 50 1 360,20
Нагрудний знак «Заслужений художник» 50 1 360,20
Нагрудний знак «Заслужений юрист» 200 1 360,20
Посвідчення до почесного звання «Заслужений…», «Народний артист» 4 500 108,00

 

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