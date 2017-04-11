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Міноборони відсудило у «Вогу» 10 мільйонів за непоставлений дизель

11 Квітня 2017

Суд зобов’язав ТОВ «Вог Аеро Джет» сплати Міністерству оборони за порушення термінів поставок дизельного палива штраф та пеню на загальну суму 10,32 млн грн.

Таке рішення прийняв Господарський суд м Києва.

В грудні Міноборони та «Вог Аеро Джет» уклали угоду на постачання 4674 тон арктичного дизпалива на суму 96,45 млн  грн. Паливо було потрібно поставити протягом 10 днів – до 25 грудня 2016 року. Договір домовилися вважати виконаним при постачанні не менше 99% обумовленої продукції.

Угода передбачала, що постачальник сплачує замовнику пеню у розмірі 0,1% від вартості дизпалива за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів з постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7% від вартості товару.

Договір діяв до 31 грудня.

Прокуратура звернулась з позовом до суду, вимагаючи стягнути з фірми 3,57 млн пені та 6,75 млн грн штрафу за неналежне виконання умов договору. В позові було сказано, що через не виконання договору знизилася обороноздатність країни.

У відповідь «Вог Аеро Дет» заявило, що не змогло вчасно поставити дизпаливо через рішення Господарського суду м. Києва за позовом ТОВ «Торговий дім «Атлантік», яким було заборонено фірмі вчиняти будь-які дії на виконання договору з Міноборони.

Але суд встановив, що фірма могла проігнорувати це рішення суду, бо не існує доказів його пред’явлення до органів державної виконавчої служби. Відповідно, «Вог Аеро Джет» не було позбавлене можливості почати поставки палива.

Крім того, 22 грудня Міноборони через суд скасувало заборону.

Тому суд вирішив, що «Вог Аеро Джет» не надало доказів своїх намагань виконати договір, а закінчення термінів дії угоди не позбавляє фірму від зобов’язань  його виконувати. Тому суд вирішив накласти на неї пеню та штраф на загальну суму 10,32 млн грн.

В позові прокуратура не вимагала від суду зобов’язати «Вог Аеро Джет» поставити 4674 тон дизпалива, хоча з матеріалів справи відомо, що Міноборони його не отримало.

«Вог Аеро Джет» входить у групу «Континіум» партнерів покійного нардепа Ігоря Єремеєва.

Нагадаємо, на початку березня прокуратура заарештувала рахунки «Вог Аеро Джет» в справі за підозрою в необґрунтованому збільшенні на 100 млн грн. вартості поставки дизпалива «Центру забезпечення виробництва» (ЦЗВ) «Української залізниці».

 

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