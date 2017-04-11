Луганчани виграли половину зі 123 мільйонів на шини для армії

Міністерство оборони України 28-31 березня за результатами тендеру уклало 21 угоду про закупівлю автомобільних шин до автомобільної техніки та техніки спеціального призначення на загальну суму 122,55 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Половину, або 59,48 млн грн. отримали ТОВ «Інтершина УА» і ТОВ «Інтергума-2010» луганчан Олександра, Руслана і Валентини Горбенків. Першою фірмою керує Руслан Горбенко, другою – Владислав Маценко.

Повний перелік товарів від цих двох постачальників можна побачити у таблиці нижче.

Всесезонні шини Rosava ВС-55 105S 235/75R15 з універсальною радіальною покришкою для позашляховиків коштують по 1 315 грн./шт. Це відповідає ринковим цінам, які різняться у межах 1 309-1 449 грн./шт.

ТОВ «Укртехнопром-Восток» поставить шин іще на 29,51 млн грн.

Дніпровська фірма є складом ПП «Укртехпром» Антона Генералова, яке раніше належало Борису Моісеєнку. Нею керує Дмитро Дьомін, а володіє Ігор Невода – директор ТОВ «Промтехтрейдинг» Олександра Бурцева та Андрія Горденка і ТОВ «Автомир-Транс» Володимира Моісеєнка.

Також 20,92 млн грн. заплатять ТОВ «Укравтозапчастина».

Кінцевим бенефіціаром цієї фірми значиться киянин Олександр Діденко. Належить вона кіпрській фірмі «Вівакрест Лімітед» («Vivacrest Limited») і ТОВ «Салон-магазин «Алеко», записаному на Олександра Буланого та британську «Бартон Юк Лімітед». Остання входить до складу засновників ТОВ «Агростар-Україна» з Олегом Зіміним, який контролює «Укравтозапчастину» за даними ЗМІ.

Свого часу засновником «Алеко» було ЗАТ «Український промислово-інвестиційний концерн», яке після реорганізації в ПАТ було ліквідовано в 2012 році. Підприємства, що були засновані ПАТ ще раніше увійшли до групи «Укрпромінвест».

Основним власником «Укрпромінвесту» був нинішній президент Петро Порошенко, партнерами виступали його армійський друг Ігор Кононенко (нині перший замголови парламентської фракції «Блоку Петра Порошенка»), та студентські одногрупники Кононенка Олег Зімін і Олег Свинарчук (нині змінив прізвище на Гладковський і очолив Міжвідомчу комісію з експортного контролю зброї, контролює компанію «Богдан»).

Решта замовлень розподілилась між ТОВ «Справа техніки» – 7,51 млн грн., ТОВ «Базис Основа-50» – 4,53 млн грн. і ТОВ «ТЛА Київ» – 597 тис грн.

Ціни за угодами Міноборони з обома фірмами Горбенків

Постачальник Найменування Од. виміру Кількість, шт. Ціна, грн./од. із ПДВ ТОВ «Інтершина УА» 235/75R15, Rosava модель ВС-55 105S, покришка універсальна, радіальна шт. 400 1 315 11.00R20 (300R508), Белшина модель Бел-115 покришка з камерою та обідною стрічкою, радіальна універсальна, норма слойності-16 к-т 200 4 499 12.0R20 (320R508), модель ИД-304 покришка з камерою та обідною стрічкою, радіальна універсальна., норма слойності-16 150/146J к-т 800 5 890 R21 400/85 (1220×400-533), Dneproshina модель ИП-184 142G покришка з камерою та обідною стрічкою, діагональна підвищеної прохідності, з регулюючим тиском, норма слойності- 10 к-т 2 000 9 336 R21 400/70(1100×400-533), Dneproshina модель O-47АМ покришка з камерою та обідною стрічкою, діагональна підвищеної прохідності, норма слойності-12 к-т 500 11 712 1200×500-508, Dneproshina модель ИД-П284 покришка з камерою та обідною стрічкою, діагональна підвищеної прохідності з регульованим тиском, норма слойності-10 к-т 200 11 544 175/70R13 Rosava модель SQ-201 (літній протектор) 82Н покришка радіальна шт. 300 578 ТОВ «Інтергума-2010» 370-508 (14.00-20), Росава, модель ОИ-25АМ 145G покришка з камерою та обідною стрічкою, діагональна підвищеної прохідності, з регулюючим тиском, норма слойності-10 к-т 3 000 7 856 37х12,50-16,5 Brasa, модель X Ranger 133N покришка безкамерна, максимальне навантаження на колесо – 2060 кгс, максимальний тиск – 4,5 кгс/кв. м к-т 300 9 217

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