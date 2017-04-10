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Сім’я донецького екс-заммера Севастополя отримає 44 мільйони на бурові майданчики «Укргазвидобування»

10 Квітня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 22 березня за результатами тендеру повідомило про намір укласти п’ять угод про будівництво бурових майданчиків на загальну суму 55,85 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Хозхімсервіс» за 43,90 млн грн. планують замовити бурові майданчики 19 свердловин у Харківській та Полтавській областях. На кожному виконають демонтаж, рекультивацію та земляні роботи, укладуть привезені зі складу замовника плити, збудують амбари, під’їзну дорогу з дорожніх плит та під’їзні дороги зі щебеню.

За кошторисом первинних пропозицій фірми, кубометр піску коштував 59 грн., а з доставкою на 30 км – 241 грн. Під час торгів компанія знизила ціни на 11-20%, тому зрештою будівельні матеріали будуть ще дешевшими.

Маріупольським «Хозхімсервісом» володіють донеччани Алла Євгенівна і Давід Олегович Кізіменки, керує нею Марк Олегович Кізіменко.

Батько останніх двох Олег Олександрович Кізіменко колись очолював Управління капітального будівництва Донецької ОДА, а з 2012 р. був заступником мера Севастополя Володимира Яцуби. За даними місцевих ЗМІ, після анексії Криму Росією Кізіменко-старший лишився на тій же посаді при так званому губернаторі Сергію Меняйлі, а в 2015 р. був звільнений.

ТОВ «Данко» виграло торги за єдиним лотом щодо будівництва трьох бурових майданчиків у Харківській області за 11,95 млн грн.

Київська фірма Валентини і Дениса Чумаків із Макіївки Донецької обл. раніше була зареєстрована у Слов’янську. Директором є Артем Парамонов. За новою адресою фірми в Києві по вул. Сурікова, буд. 3, корпус 37, офіс 2 також прописане ТОВ «Сєвєродонецький асфальтобетонний завод», засновником якого є ТОВ «Укртрансбрикет» Едуарда Горелова.

Номер телефону «Данко» (066) 7944064 також використовує донецьке ТОВ «Спецімпортдеталь» Артема Парамонова, слов’янське ТОВ «ТПК Промінвест» донеччанина Сергія Дунайцева, його ж київське ТОВ «Торгівельно-промислова компанія Трейдер» із макіївцем Володимиром Калачиком.

За окремими виграними «Хозхімсервісом» лотами «Данко», ТОВ «Андарія Девелопмент Груп» і ТОВ «БУ-1 Прилуки» пропонували на 2-9% нижчі ціни, проте їх відхилили. Фірма «Данко» сама відмовилась від підписання ще однієї угоди, а заявки решти не відповідали умовам тендеру.

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