«Роттердамська» формула в березні побила ціновий рекорд для Ахметова

Середня ціна продажу електроенергії в ОРЕ теплоелектростанціями в березні наростаючим підсумком скала 2,031 грн. за кВт*год. Це є рекордним показником тарифу ТЕС, свідчать дані аналізу сайту ДП «Енергоринок».

У порівнянні з ціною в лютому цей показник виріс на 37%.

З 1 березня тарифи для населення були підняті на 25%. За оцінкою колишнього члена НКРЕКП Андрія Геруса, основним бенефіціаром такого різкого зростання тарифу стала група Ріната Ахметова, яка контролює три чверті теплової елетрогенрації України.

«Енергоатом» своєю дешевою енергією замістив більш дорогу від ТЕС. Ще однією причиною було те, що збільшились тарифи для населення. Відтак з’явилися зайві гроші, які по залишковому принципу падають тепловій генерації», – сказав Герус “Нашим грошам”.

Вартість електроенергії ТЕС нині в 2,5 рази вища від весни 2015 року.

Нинішній тариф продажу електроенергії ТЕС в ОРЕ рази перекриває ціну вугілля понад 2700-2800 грн. Міністерство економіки та вугільної промисловості рекомендувало встановити з квітня ціну на вугілля державних шахт на рівні 2 000 грн./т.

Нагадаємо, з квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою «Роттердам+доставка морем+перевалка у порту». Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС.

75% теплової генерації належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова, набагато менше виробляють державне «Центренерго» та «Донбасенерго», яке пов’язують з Олександром Януковичем.

Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

Також стало відомо, що компанія «Київенерго» Ахметова в опалювальному сезоні 2016/2017 років при порівняно однакових середньомісячних температурах з минулим сезоном вдвічі збільшила показник спожитого киянами тепла.

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