НОВИНИ

10.04.2017

«Роттердамська» формула в березні побила ціновий рекорд для Ахметова

Німці за півмільйона євро створять дизайн відео для «Євробачення» – зарплати до 1800 євро за годину

Поліція перевіряє закупівлі інсулінів за завищеними цінами різними облздравами України

Кіпріоти зариють у дно Миколаївського морпорту 123 мільйони через недоліки паперів дешевших учасників

Сім’я донецького екс-заммера Севастополя отримає 44 мільйони на бурові майданчики «Укргазвидобування»

Міноборони злило півмільярда на арктичний дизель новій «прокладці» з орбіти «Трейд Коммодіті»

Поліція за 27 мільйонів купила у «Торнадо» форму неправильного кольору

У Матіоса не змогли стягнути штраф за непридатну форму, в якій Нацгвардія воювала на Донбасі

Львівський реабілітаційний центр МВС відзначився рекордними цінами на креон

09.04.2017

Каналізація біля «Урочища Совки» від партнерів доньки «ударівця» подорожчала до 179 мільйонів

Голова села заплатив підконтрольній фірмі за ремонт центру адмінпослуг вп’ятеро більше, ніж вона зробила

«Альтком» і «Автомагістраль» програли новачкам 206 мільйонів на вінницьку трасу

Столична «Дерматологія» купує нітрогліцерин у комунальній аптеці вдвічі дорожче від реєстру МОЗ

У Нікополі відразу 4 фірми відмовились від 9 мільйонів на користь доньки екс-віце-мера Дніпра

08.04.2017

Суд оштрафував на 25 тисяч голову села, який отримав 85 тисяч хабара за передачу земельних ділянок

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

«Роттердамська» формула в березні побила ціновий рекорд для Ахметова

10 Квітня 2017

Середня ціна продажу електроенергії в ОРЕ теплоелектростанціями в березні наростаючим підсумком скала 2,031 грн. за кВт*год. Це є рекордним показником тарифу ТЕС, свідчать дані аналізу сайту ДП «Енергоринок».

У порівнянні з ціною в лютому цей показник виріс на 37%.

З 1 березня тарифи для населення були підняті на 25%. За оцінкою колишнього члена НКРЕКП Андрія Геруса, основним бенефіціаром такого різкого зростання тарифу стала група Ріната Ахметова, яка контролює три чверті теплової елетрогенрації України.

«Енергоатом» своєю дешевою енергією замістив більш дорогу від ТЕС. Ще однією причиною було те, що збільшились тарифи для населення. Відтак з’явилися зайві гроші, які по залишковому принципу падають тепловій генерації», – сказав Герус “Нашим грошам”.

Вартість електроенергії ТЕС нині в 2,5 рази вища від весни 2015 року.

Нинішній тариф продажу електроенергії ТЕС в ОРЕ рази перекриває ціну вугілля понад 2700-2800 грн. Міністерство економіки та вугільної промисловості рекомендувало встановити з квітня ціну на вугілля державних шахт на рівні 2 000 грн./т.

Нагадаємо, з квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою «Роттердам+доставка морем+перевалка у порту». Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС.

75% теплової генерації належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова, набагато менше виробляють державне «Центренерго» та «Донбасенерго», яке пов’язують з Олександром Януковичем.

Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації  ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

Також стало відомо, що компанія  «Київенерго» Ахметова в опалювальному сезоні 2016/2017 років при порівняно однакових середньомісячних температурах з минулим сезоном вдвічі збільшила показник спожитого киянами тепла.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Навіть якщо ви не бачите рішення АМКУ – завантажуйте документи в «Прозорро»
27 Березня 2017

Пенсійні виплати в Донецькій області цього року знов почали рости…
23 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

10.04.2017

Миколаїв Кіпріоти зариють у дно Миколаївського морпорту 123 мільйони через недоліки паперів дешевших учасників

09.04.2017

Київ Каналізація біля «Урочища Совки» від партнерів доньки «ударівця» подорожчала до 179 мільйонів

Дніпро Голова села заплатив підконтрольній фірмі за ремонт центру адмінпослуг вп’ятеро більше, ніж вона зробила

Вінниця «Альтком» і «Автомагістраль» програли новачкам 206 мільйонів на вінницьку трасу

Київ Столична «Дерматологія» купує нітрогліцерин у комунальній аптеці вдвічі дорожче від реєстру МОЗ

Дніпро У Нікополі відразу 4 фірми відмовились від 9 мільйонів на користь доньки екс-віце-мера Дніпра

08.04.2017

Луцьк Суд оштрафував на 25 тисяч голову села, який отримав 85 тисяч хабара за передачу земельних ділянок

Полтава Поліція перевіряє завищення цін на сигналізацію за 2 мільйони, замовлену за заниженими цінами

Одеса Порт «Чорноморськ» купував у земляків очні краплі за найвищою ціною в Україні

Дніпро «Рідна» фірма Єрмолаєва продала Дніпропетровській ОДА техніки на 130 мільйонів

Львів «Львівобленерго» за 44 мільйони переоснастить підстанцію дорогуватим трансформатором

07.04.2017

Харків У Харкові суд вже півроку ніяк не почне розгляд справи менеджера Кернеса

Одеса У Омеляна пропонують уряду збільшити кошторис днопоглиблення у «Южному» до 4 мільярдів по підвищеній на 11% ціні

Донецьк Посадовців «Донбасенерго» підозрюють у розкраданні 50 мільйонів на закупівлі вугілля у фіктивної фірми

Київ Для «Євробачення» за мільйон орендували януковичевський центр «Парковий» по 16 гривень за «добометр»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ