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Поліція за 27 мільйонів купила у «Торнадо» форму неправильного кольору

10 Квітня 2017

Національна поліція прийняла від ТОВ «Торнадо» комплекти літньої форми, які не відповідають технічним вимогам – мають інший колір.

Про це пише Олексій Тамразов в «Insider».

В листопаді 2016 року Нацполіція уклала угоду з «Торнадо» на постачання 24,5 тис комплектів літньої форми типу «А» по 1100 грн/шт. Загальна вартість угоди склала майже 27 млн грн. Договір базувався на постанові Кабінету міністрів «Про однострій поліцейських», яким були затверджені колір та основні параметри форми.

Фірма повинна була поставити одяг до 22 грудня, але не вклалася в строки – на даний момент поставлено трохи більше половини запланованих обсягів. Також виявилося, що тільки 4 тис комплектів літньої форми відповідають умовам договору та змісту урядової постанови. Так, інші комплекти пошиті з тканини чорного кольору, тоді як за документами вона має бути темно-синього.

Також поставлена форма не відповідає іншим технічним умовам, наприклад, це стосується прошивки комірців.

Пропри невідповідність форми умовам угоди, Нацполіція прийняла товар. І у березні підписала договір про збільшення обсягів постачання ще на 20%.

Власниками «Торнадо» зі статним капіталом 375 грн. є Олександр Васильченко і Валерій Коник. Ці люди також володіють ТОВ «Торнадо Зіз» разом з Олексієм Васильченком, Катериною Коник, Олександром Іщенком і Наталею Ліпінською. «Торнадо» окрім поліції постачає форму армії.

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