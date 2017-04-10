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Поліція перевіряє закупівлі інсулінів за завищеними цінами різними облздравами України

10 Квітня 2017

Національна поліція України розслідує справу про розтрату бюджетних коштів, виділених закладам охорони здоров’я України на закупівлю інсулінів та його аналогів. Про це свідчить низка ухвал Печерського районного судe міста Києва від 21 березня.

За даними слідства, у 2015-2016 роках обласні департаменти та управління охорони здоров’я за результатами тендерів замовили суб’єктам господарювання поставку інсуліну та його аналогів за завищеними цінами.

Поліція встановила, що одні ті ж препарати вітчизняного та іноземного виробництва у різних обласних департаментах та управліннях охорони здоров’я закуповувались за різними цінами із суттєвою різницею.

Різниця у вартісному вимірі складала від 11 до 369 грн. за 1 флакон, картридж чи упаковку, а у відсотковому вираженні перевищення цін складало від 10 до 111 %. Поліція наводить приклади.

найменування область ціна у грн різниця, грн
НОВОРАПІД® ФЛЕКСПЕН® (розчин для ін`єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджі, по 5 шприц-ручок у картонній коробці) Дніпропетровська 698,1 за упаковку 369,4
Черкаська 1067,5 грн. за упаковку
ХУМУЛІН РЕГУЛЯР (розчин для ін’єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі по 5 картриджів у картонній пачці) Хмельницька 775,5 за упаковку 289,79.
Вінницька 1065,29 за упаковку
ХУМОДАР Б 100Р (флакон 10 мл., 100 Од/мл) Хмельницька 116,05 за флакон 26,84
Волинська 142,89 за флакон
ІНСУМАН КОМБ 25 (Соло Стар, пенфіл 3 мл, 100 ОД/мл. у картриджах)

 

 Вінницька 52,50 за картридж 13,01
Чернівецька 65,61 за картридж

Слідчі також встановили випадки закупівлі препаратів інсуліну в межах одного обласного департаменту охорони здоров’я по різним цінам.

найменування область ціна у грн різниця, грн
АКТРАПІД® НМ ПЕНФІЛ® (розчин для ін’єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджах № 5) Дніпропетровська 504,54 за упаковку 175,46
680 за упаковку
ХУМОДАР К 25 100Р (флакон 10 мл., 100 Од/мл) Черкаська 116,63 за флакон 24,88
141,51 за флакон
Фармасулін Н, флакон 10 мл (100 од в 1 мл) Чернівецька 142,58 за флакон 33,17
175,75 за флакон

За інформацією поліції, переможцями у конкурсних торгах на закупівлю інсуліну та його аналогів, що проводились обласними департаментами та управліннями охорони здоров’я, були ТОВ «Аптека «ЗІ», ТОВ «БАДМ-Б», ТОВ Фірма «Медфарм», ТОВ «Фарма Лайф», ТОВ «Бізнес Центр Фармація», ПрАТ «Медфарком-Центр», ТОВ «Фармлогістік».

Суд надав доступ до документів цих приватних фірм слідчім ОВС Головного CE Нацполіції України, які розслідують кримінальне провадження № 42016000000002841 від 12.10.2016. Працівники Держпродспоживслужби перевірять, чи дотримуються на підприємствах вимог законодавства, що регулює порядок утворення цін на інсуліни та його аналоги при реалізації їх за бюджетні кошти.

підприємство власник/директор
ТОВ «Аптека «ЗІ» (Миколаїв) белізька фірма «Санрайз Холдинг Інтернешенл Лімітед»/Максим Курликін
ТОВ «БАДМ-Б» (Дніпро) Олександр Дитятковський та ТОВ «БАДМ», засновником якого є кіпрська фірма «Ліорко Інвестментс Лімітид», бенефіціари Олександр Дитятковський і Олександр Суходольський/Гурген Карапетян
ТОВ Фірма «Медфарм» (Львів) Вальдемар Коромець/Ярослав Качмар
ТОВ «Фарма Лайф» (Львів)

 

 командитне товариство «МІРА СЕА К/С» (Данія) та ТОВ «Інтергруп» Володимира Холопова та Олега Матати/Наталія Суходольська
ТОВ «Бізнес Центр Фармація» (Київська обл.)

 

 Юлія Спальвіш/ Юлія Спальвіш

 
ПрАТ «Медфарком-Центр» (Київ) 90% належить швейцарській компанії «Палма Груп С.А.»/Михайло Бабенко
ТОВ «Фармлогістік» (Київ) Віталій Нельга, Дмитро Тімочко, Сергій Цихоцький/ Дмитро Тімочко

Раніше в департаментах та управліннях охорони здоров’я Вінницької, Дніпропетровської, Черкаської та Волинської областей за рішенням суду працівники Держаудитслужби провели позапланові виїзні ревізії щодо закупівлі інсулінів та їх аналогів.

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