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Німці за півмільйона євро створять дизайн відео для «Євробачення» – зарплати до 1800 євро за годину

10 Квітня 2017

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 5 квітня уклало угоду з компанією «Gravity» (Німеччина) щодо професійних дизайнерських послуг для пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» на 551 тис євро, або 15,92 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 14 травня розроблять креативний дизайн відео-графіки шоу, тобто набір GFK-виробництва. Перелік послуг включає:

  • розробку концепції графіки, створення шаблону, реалізація та керівництво проекту;
  • розробку і створення контенту (наповнення) відео-картинки та графіки: загальний та зовнішній вигляд, представлення країн-учасниць;
  • управління виробництвом графічного дизайну, а саме персональну роботу фахівців;
  • медіа-адаптацію файлів контенту, медіа-перетворення для зберігання на ftp-серверах.

Також вартість угоди включає транспорт, проживання, зв’язок та збір відеоматеріалу.

За кошторисом, година роботи директора картини по відео Фолка Розенталя коштує 1 800 євро, продюсера картини Томаса Неесі (у разі заміни – Томаса Кнака) – 1 100 євро, чотирьох графічних дизайнерів Арміна Лінтла, Марка Хаффа, Мартіна Шпіделя та Рамона Маззоні – по 850 євро, координатора активів/офіс-менеджера Анніки Еверс – 600 євро.

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції та нагальність потреби. До 15 квітня виплатять аванс 80%, ще 10% – до 1 травня, а решту – після надання послуг.

Німецька компанія «Gravity» належить відомому дизайнеру Фальку Розенталю. За даними видаленої сторінки у «Вікіпедії», він працював на «Євробаченні» у 2011-2012 рр.. та 2014-2017 рр..

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