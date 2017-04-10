Львівський реабілітаційний центр МВС відзначився рекордними цінами на креон

Розбіг цін при укладанні угод на купівлю креону бюджетним коштом з вересня минулого року по березень цього року перевищував 2 рази і коливався від 91,00 до 197,07 грн за упаковку.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

До огляду увійшли 45 угод на купівлю креону, який використовують для замісної терапії при ферментній недостатності, пов’язаній з панкреатитом, муковісцедозом, раком підшлункової залози і т.ін (капсули, 150мг, №20). За найнижчою ціною препарат купував Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Маріуполя, який уклав угоду з ТОВ «Вента ЛТД» по 91,00 грн за упаковку. Середня ціна склала 118,98 грн. Більшість угод було укладено за ціною, що є нижчою або не більше ніж на 5% перевищує її.

У 13 угодах, що передбачали більшу ціну препарату, у 3 було укладено установами з Київщини, по 2 – організаціями з Харківщини та Львівщини.

Варто відзначити, що у Топ-3 угод за найвищими цінами замовники обирали продавців з тієї ж області.

Так, медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття» (Львівська область) уклав угоду з ТзОВ «Медфарм» за найвищою ціною – 197,07 грн за упаковку.

Трохи дешевше Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання Київської облради домовилося з ТОВ «Фрам Ко» – 196,90 грн за упаковку. А територіальне медичне об’єднання м.Лісічанськ уклало угоду з КП «Луганська обласна «Фармація Північ» за ціною 179,12 грн за упаковку.

Начальником медичного реабілітаційного центру МВС України «Перлина Прикарпаття» є Олександр Шишко. За минулий рік він задекларував лише гроші: зарплату (майже 229 тис. грн.), пенсію (70,2 тис.грн), кошти на рахунку у ПриватБанку (77,3 тис.грн) і готівкові збереження (10 тис. дол. і 200 тис.грн). Згідно декларації, в нього немає ані нерухомості, ані транспортних засобів. На відміну від Галини Шишко, з якою він проживає спільно, але не перебуває у шлюбі. Галина Шишко є кінцевим бенефіціаром ТзОВ «Маркет-Сервіс».

ТзОВ «Медфарм» зареєстровано у с.Сокільники Львівської області. Його засновником і кінцевим бенефіціаром є львів’янин Вальдемар Коромець, а керівником – Ярослав Качмар.

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття» 197,07 ТзОВ фірма «Медфарм» 2017-03-06 КЗ Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання» 196,90 ТОВ «Фрам Ко» 2017-01-16 КУ «Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ… 179,12 КП «Луганська обласна «Фармація Північ» 2017-03-14 Середня 118,98 …Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат 93,25 ТОВ «МВВ-Інструментс» 2016-12-02 КУ «ЦПМСД №18» 92,11 ТОВ ПАНІ АПТЕКА 2016-12-12 КЗ Маріупольської міської ради»Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Маріуполя» 91,00 ТОВ «Вента.ЛТД» 2016-12-16

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