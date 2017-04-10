Львівський реабілітаційний центр МВС відзначився рекордними цінами на креон

10 Квітня 2017
Розбіг цін при укладанні угод на купівлю креону бюджетним коштом з вересня минулого року по березень цього року перевищував 2 рази і коливався від 91,00 до 197,07 грн за упаковку.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
До огляду увійшли 45 угод на купівлю креону, який використовують для замісної терапії при ферментній недостатності, пов’язаній з панкреатитом, муковісцедозом, раком підшлункової залози і т.ін (капсули, 150мг, №20). За найнижчою ціною препарат купував Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Маріуполя, який уклав угоду з ТОВ «Вента ЛТД» по 91,00 грн за упаковку. Середня ціна склала 118,98 грн. Більшість угод було укладено за ціною, що є нижчою або не більше ніж на 5% перевищує її.
У 13 угодах, що передбачали більшу ціну препарату, у 3 було укладено установами з Київщини, по 2 – організаціями з Харківщини та Львівщини.
Варто відзначити, що у Топ-3 угод за найвищими цінами замовники обирали продавців з тієї ж області.
Так, медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття» (Львівська область) уклав угоду з ТзОВ «Медфарм» за найвищою ціною – 197,07 грн за упаковку.
Трохи дешевше Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання Київської облради домовилося з ТОВ «Фрам Ко» – 196,90 грн за упаковку. А територіальне медичне об’єднання м.Лісічанськ уклало угоду з КП «Луганська обласна «Фармація Північ» за ціною 179,12 грн за упаковку.
Начальником медичного реабілітаційного центру МВС України «Перлина Прикарпаття» є Олександр Шишко. За минулий рік він задекларував лише гроші: зарплату (майже 229 тис. грн.), пенсію (70,2 тис.грн), кошти на рахунку у ПриватБанку (77,3 тис.грн) і готівкові збереження (10 тис. дол. і 200 тис.грн). Згідно декларації, в нього немає ані нерухомості, ані транспортних засобів. На відміну від Галини Шишко, з якою він проживає спільно, але не перебуває у шлюбі. Галина Шишко є кінцевим бенефіціаром ТзОВ «Маркет-Сервіс».
ТзОВ «Медфарм» зареєстровано у с.Сокільники Львівської області. Його засновником і кінцевим бенефіціаром є львів’янин Вальдемар Коромець, а керівником – Ярослав Качмар.
|Замовник
|Ціна з ПДВ, грн
|Продавець
|Дата договору
|Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття»
|197,07
|ТзОВ фірма «Медфарм»
|2017-03-06
|КЗ Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання»
|196,90
|ТОВ «Фрам Ко»
|2017-01-16
|КУ «Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ…
|179,12
|КП «Луганська обласна «Фармація Північ»
|2017-03-14
|Середня
|118,98
|…Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат
|93,25
|ТОВ «МВВ-Інструментс»
|2016-12-02
|КУ «ЦПМСД №18»
|92,11
|ТОВ ПАНІ АПТЕКА
|2016-12-12
|КЗ Маріупольської міської ради»Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Маріуполя»
|91,00
|ТОВ «Вента.ЛТД»
|2016-12-16
Tеги | Медицина