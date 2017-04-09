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Столична «Дерматологія» купує нітрогліцерин у комунальній аптеці вдвічі дорожче від реєстру МОЗ

09 Квітня 2017

Ціни на таблетки нітрогліцерину від стенокардії, що купували медустанови бюджетним коштом в останні півроку коливалися від 6,52 до 16 грн за упаковку. У переважній більшості випадків спостерігалося перевищення оптово-відпускної ціни, встановленої Міністерством охорони здоров’я.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

До огляду увійшла 161 угода на купівлю нітрогліцерину різного виробництва у таблетках (0,5 мг по 40 таблеток в упаковці).

Оптово-відпускна ціна препарату, встановлена МОЗом, коливається від 6,70 грн (виробник – ТОВ Науково-виробнича фірма «Мікрохім») до 7,20 грн (виробник – ПрАТ «Технолог») за упаковку. З урахуванням 7% ПДВ це складає відповідно 7,17 та 7,70 грн за упаковку. Роздрібні ціни МОЗ визначив на рівні 9,07 грн («Мікрохім») і 9,75 грн («Технолог») за упаковку.

За ціною, що перевищувала максимальну оптово-відпускну, було укладено дві третини угод (109). А у кожному восьмому випадку замовники погодилися на ціну, вищу ніж максимальна роздрібна, визначена МОЗом. Частіше за все таку розкіш собі дозволяли установи з Донецької та Харківської областей (по 4 угоди) і Києва (3 угоди).

Столичне територіальне медичне об’єднання «Дерматовенерологія» встановило рекорд з дорожнечі, уклавши з КП «Фармація» Київської міської ради угоду на купівлю нітрогліцерину в таблетках по 16 грн за упаковку. Трохи дешевше (14,98 грн за упаковку) препарат купував Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка Донецької області, що вже відзначався угодою про відшкодування вартості корвалдину і гепаринової мазі за найвищими по Україні цінами.

КП «Фармація» Київської міської ради з вересня 2014р. очолює Руслан Світлий, який до цього працював генеральним директором ТОВ «Суворов медикал дистриб’юшн».

Директором ТМО «Дерматовенерологія» у м.Києві з грудня 2015р. є Віктор Корнієнко. Згідно його декларації за 2016р, він є одноосібним власником двох квартир у Києві (пл. 39 і 59,6 кв. м.) і авто Toyota Prado (2007 р.в.) Крім того, в минулому році він набув права власності на 50% ще однієї квартири у столиці (пл. 46 кв.м.). Його зарплата за минулий рік склала 260,2 тис. грн. Ткаченко також задекларував кошти на рахунку в «Укрсиббанку» (169,8 тис. грн.) і готівкові збереження (35,3 тис. дол., 121 тис. грн і майже 15,2 тис. євро).

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору
Територіальне медичне об’єднання «Дерматовенерологія» у місті Києві 16,00 КП «Фармація» 2017-02-21
КЗ»Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» 14,98 ТОВ «Лек-Сервіс» 2017-02-02
Токарівський психоневрологічний інтернат… 14,45 ЦРА №116 філія ПОКП «Полтавафарм» 2017-01-16
Роздрібна ціна МОЗ (ПрАТ «Технолог») 9,75    
КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області 9,75 КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207 2016-12-19
КУ «Мелітопольська міська стоматологічна поліклініка» ММР ЗО… 9,69 КП «Центральна міська аптека № 171» 2017-01-20
Роздрібна ціна МОЗ (ТОВ Науково-виробнича фірма «Мікрохім») 9,07    
КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області 9,06 КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207 2016-12-19
Військово-медичний клінічний центр Південного регіону… 9,05 ПП «САНА КО» 2016-09-07
Оптово-відпускна ціна МОЗ (ПрАТ «Технолог») 7,70    
Оптово-відпускна ціна МОЗ(ТОВ Науково-виробнича фірма «Мікрохім») 7,17    
…КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1»Подільського району м. Києва 6,90 ТОВ «БАДМ-Б» 2016-12-09
Київська міська студентська поліклініка 6,69 ТОВ «Аметрін ФК» 2016-10-24
КЗ «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради 6,52 ТОВ «Аметрін ФК» 2016-11-17

 

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