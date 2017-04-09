Каналізація біля «Урочища Совки» від партнерів доньки «ударівця» подорожчала до 179 мільйонів

КП «Солом’янка-Сервіс» Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 4 квітня уклало угоду з ТОВ «Будгарант» про додаткові будівельно-монтажні роботи щодо поліпшення водовідведення приватного сектору Олександрівської Слобідки на 138,85 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У червні 2013 року фірма виграла тендер вартістю 40,30 млн грн. на прокладання каналізаційного колектора по вул. Кіровоградській, з оглядовими колодязями та каналізаційною камерою до кінця 2015 року. Також мали перекласти каналізаційні мережі по 41 вулиці та провулках житлового мікрорайону з підключенням до існуючої каналізаційної мережі. На сьогодні об’єкт готовий на 65%.

Цьогоріч проект довелось відкоригувати через затримки фінансування, інфляцію та ріст курсу валют. Додаткові роботи замовили попередньому підряднику за переговорною процедурою для сумісності з уже виконаними роботами.

Нова угода передбачає будівництво стволів, штольні, зовнішньої каналізації кабельних ліній, шпунтової стінки, монтажних майданчиків, камер, заморожування ґрунту, щитову проходку, обслуговуючі процеси при проходження щитовим комплексом прохідних стволів, спорудження упорних та перехідних стінок у стартових стволах, зварювання стиків, антикорозійних захист і водозниження. Строк виконання – до кінця 2018 року.

Кошториси і підсумкова відомість ресурсів не були опубліковані, тому ціни на матеріали неможливо порівняти з ринковими цінами на предмет завищення.

Загальна вартість обох договорів становить 179,15 млн грн.

Засновниками «Будгаранту» є Геннадій та Юрій Володарські, а директором – Олександр Беспалов. Фірма є співвласником ТОВ «Будівництво інженерних споруд» разом із Катериною Биковською та Ганною Володимирівною Скіценко, дочкою Володимира Жукова – екс-депутата Київради (УДАР), який до 2007 року очолював КК «Київавтодор».

Також Геннадію та Неллі Володарським належить ТОВ «Гарт». Раніше Олександр Беспалов і Юрій Володарський володіли нині ліквідованим ТОВ «Гідроінжбуд» (не плутати з ТОВ «Гідроінжбуд.» Віталія Бурківського, якому в 2012 р. замовили так званий «міст Кирпи» у Києві за 466,70 млн грн.).

Довідково:

Забайковський каналізаційний колектор експлуатується з 1971 р. Він входить у перелік екологічно небезпечних об’єктів за постановою Кабміну №808, бо відпрацював свій термін експлуатації та дає значну фільтрацію, що призводить до забруднення Совських ставків. Колектор перебуває в аварійно-технічному стані, що може спричинити періодичний скид господарсько-побутових стічних вод та екологічну катастрофу.

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