Голова села заплатив підконтрольній фірмі за ремонт центру адмінпослуг вп’ятеро більше, ніж вона зробила

Поліція підозрює, що посадові особи Грушівської сільради Апостолівського району Дніпропетровської області у змові з посадовцями підконтрольних їм підприємств внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт, що призвело до привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт центру надання адміністративних послуг. Про це свідчить ухвала Апостолівського райсуду від 31 березня.

За даними слідства, у вересні минулого року виконавчий комітет Апостолівської міської ради, виконавчий комітет Грушівської сільради замовили ПП «Укркомплект» капітальний ремонт адміністративної будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг по вул. Олександра Довженка, 24, с. Грушівка, Апостолівського району за 791 тис грн.

Після проведення комплексу робіт сільрада та приватне підприємство підписали акти виконаних робіт, на підставі чого фірмі була перерахована уся сума.

Втім, за результатами судової будівельно-технічної експертизи слідство встановило, що ремонт адмінбудівлі зроблений не в повному обсязі. А перевищення вартості виконаних робіт складає 639 тис грн., тобто в п’ять раз більше від сплаченої суми.

Суд задовольнив клопотання слідчих СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ Нацполіції України в Дніпропетровській області, які розслідують кримінальне провадження № 12017040410000231 від 22.02.2017, і надав їм доступ до журналу робіт «Укркомплекту» на території адміністративної будівлі.

Грушівським сільським головою є Валерій Попельнюк, який також очолює виконком Грушівської сільради.

Засновниками дніпровського ПП «Укркомплект» є Вадим Сокіл та Сергій Канурін, який є керівником підприємства. За даними системи «Прозорро», фірма почала отримувати підряди з вересня 2016 року. В основному їй замовляють роботи виконком Грушівської сільради та виконком Апостолівської міськради.

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