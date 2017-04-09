«Альтком» і «Автомагістраль» програли новачкам 206 мільйонів на вінницьку трасу

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області 20 і 28 березня повідомила про намір укласти три угоди про поточний середній ремонт автодороги М-21 Житомир – Могилів-Подільський (через Вінницю) на загальну суму 206,08 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 р. виконають підготовчі роботи (у т. ч. фрезерування), влаштують дорожній одяг (холодний ресайклінг, укладання асфальтобетонного покриття), примикання, майданчики, зупинки та узбіччя, нанесуть розмітку, встановлять бар’єрне огородження і дорожні знаки. У середньому ремонт коштуватиме 21-23 млн грн. за кілометр, що у півтора-два рази дорожче від ремонту М-06 Київ – Чоп по 9,63 млн грн. та М-15 Одеса – Рені по 10-16 млн грн.

ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» за 135,30 млн грн. відремонтує трасу на ділянках км 108+000 – км 111+000 та км 111+000 – км 114+000 загальною довжиною 6 км. Кілометр коштує 22,55 млн грн.

Вінницька фірма вперше виграла тендер. Вона заснована в кінці 2015 р. португальською компанією «Цахаріас Інтернейшнл Проджектс» («Zacharias International Projects») німця Вальтера Цахаріаса і ТОВ «МВ Інвест Груп» львів’янки Тетяни Василівни Шкіль. Особа з такими ПІБ є матір’ю бізнесмена Максима Шкіля.

ТОВ «Енергетично – дорожнє будівництво » («ЕДБ») виграло 70,78 млн грн. на ремонт ділянки км 104+642 – км 108+000 довжиною 3,4 км. Кілометр коштує 21,08 млн грн.

Власниками фірми з Канева Черкаської області є Антоніна Жолобчук, Олександр Кіблик, Юрій Клімов, Андрій Косіцин і Володимир Хмарук. Останні четверо є кінцевими бенефіціарами ПрАТ «Канiв-Днiпробуд» разом із Миколою Соколенком.

Із 2011 р. «ЕДБ» виграла два тендери на загальну суму 33,52 млн грн.

Конкурентами були ПП «Автомагістраль» і ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком».

Усього Вінницька САД оголосила дев’ять тендерів щодо ремонту траси і мостів на ній на загальну очікувану суму 380,90 млн грн. За рештою з них триває подача пропозицій.

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